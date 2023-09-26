Rewrite this title: هل لديك خطة فرز SEO؟ 11 أشياء يجب التحقق منها

ستساعدك المقالة التالية: هل لديك خطة فرز SEO؟ 11 أشياء يجب التحقق منها

تصور هذا: يأتي إليك عميل – أو ربما صاحب العمل الجديد – بموقع في حالة يرثى لها.

من الواضح أن هناك شيئًا خاطئًا. ربما شهدت حركة المرور انخفاضًا كبيرًا، أو ربما لم تتم فهرسة الصفحات.

لم تتمكن شركات أو محترفو تحسين محركات البحث الآخرون من تحديد (أو إقناع مالكي الموقع) بالمشكلات وتنفيذ الإصلاح.

لديك بضع ساعات فقط للعثور على الحلول المحتملة وتشخيصها وتقديمها.

يبدو وكأنه حلقة من البيت، أليس كذلك؟

على الرغم من أن المخاطر ليست حياة أو موت، فقد يكون هناك الكثير من الإيرادات على الطاولة – سواء بالنسبة للموقع أو بالنسبة لك، إذا تمكنت من تحقيق بعض المكاسب السريعة لكسب عقد تحسين محركات البحث الأكبر والمستمر.

أنت بحاجة إلى خطة فرز لتحسين محركات البحث (SEO) يمكنك تنفيذها بسرعة. واحد تعرفه سوف يؤدي إلى نتائج.

ما هي خطة فرز SEO؟

تمنحك خطة فرز تحسين محركات البحث (SEO) عملية تشخيصية يجب اتباعها عندما يواجه موقع الويب مشكلة واضحة في حركة المرور أو التصنيف، ويكون هذا موقفًا حساسًا للوقت.

ربما لا يتوفر لديك الوقت الكافي لتشخيص المشكلة وإصلاحها كما تريد، لذا فهو سباق مع الزمن للعثور على المشكلات التي ستؤدي إلى تحقيق النتائج الأكثر أهمية في أسرع وقت ممكن على موقعك.

الهدف من فرز تحسين محركات البحث (SEO) هو تحديد المكاسب السريعة والثمار القريبة التي ستفيد الموقع على المدى القصير.

قد يكون هناك العديد من المشكلات في الموقع، وبينما يمكن تحديد بعضها أثناء فرز تحسين محركات البحث، قد يلزم إصلاح بعضها الآخر أثناء مشاركة أطول. قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لحل المشكلات الأكبر، ولكنك بحاجة إلى إيقاف أسوأ حالات النزيف وكسب ثقة “مريضك”.

السرعة والكفاءة أمر لا بد منه.

دعونا نلقي نظرة على الأشياء التي تحتاج إلى التحقق منها في خطة فرز SEO الخاصة بك.

أولاً، يجب أن يكون لديك الأدوات المناسبة لهذه المهمة

تأكد من أنه يمكنك الوصول إلى ما يلي:

صراخ الضفدع.

لمبة الموقع.

أي (أو كل) مما يلي: سمروش. أهريفس. مهيب.

و: الوصول إلى حساب Google Search Console. الوصول إلى حساب Google Analytics. الوصول إلى حساب تحليلات الطرف الثالث (إن وجد).



الآن، ضع توقعات واقعية

تأكد من تجاوز أي عقبات محتملة قد تواجهها كجزء من عملية فرز تحسين محركات البحث، وأنهم يعلمون أنك لا تقوم بمراجعة متعمقة.

كان ينبغي مناقشة كل هذا في مكالمة المبيعات (وإذا كنت تجري مكالمات المبيعات الخاصة بك، فأنت تعرف ذلك). لكن في بعض الأحيان تنزلق الأمور من خلال الشقوق.

بعد التحقق من توقعات العميل أو صاحب العمل، يمكنك البدء في العمل من خلال خطة فرز تحسين محركات البحث المكونة من 11 نقطة للعثور على أسوأ المشكلات وأعظم الفرص المتاحة لك.

1. ما هو نوع المنافسة التي تواجهها؟

يعد إجراء تحليل أساسي للمنافسة فكرة جيدة لعدة أسباب. أول شيء هو التأكد من أنك لا تواجه موقفًا تواجه فيه احتمالات مستحيلة.

إذا كان الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى أن توضح في أسرع وقت ممكن أن جهودك من غير المرجح أن تحقق نتائج متميزة. أخبرهم عن مقدار الوقت والموارد المطلوبة.

بعد ذلك، يمكن أن يساعدك تحديد ما يفعله منافسوك في استهداف تحليل فرز تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك بالليزر على الأشياء التي ستحقق النتائج على المدى القصير.

تفحص:

ما هي الصفحات التي يتم فهرستها.

ما يفعله منافسوك من أجل تحسين محركات البحث على الصفحة.

ما يفعلونه لتقنيات الحصول على الارتباط الخاصة بهم.

ما يفعلونه لترميز المخطط الخاص بهم.

فحوصات أخرى في الموقع.

في المجالات الأقل تنافسية، يمكنك الاستفادة من تحسين محركات البحث القوية على الصفحة والحد الأدنى من بناء الروابط.

ولكن بالنسبة للمجالات الأكثر تنافسية، قد يستغرق الأمر عدة سنوات من الجهد للوصول إلى قمة نتائج البحث.

وفي كلتا الحالتين، يعد تقييم منافسيك بشكل صحيح إحدى الخطوات الأولى نحو عملية فرز ناجحة لتحسين محركات البحث.

سيساعدك هذا على تحديد المشكلات التي تحتاج إلى إصلاح في أقل وقت ممكن.

2. تحقق من استراتيجية استهداف الكلمات الرئيسية

إحدى المشكلات الرئيسية التي يمكن أن تؤثر على التصنيف العام للموقع هي الإستراتيجية التي تستهدف الكلمات الرئيسية ذات الحجم المنخفض للغاية والمنافسة المنخفضة والتي يسهل تصنيفها بشكل لا يصدق. فهي ليست ذات ذيل طويل، والتي عادة ما يكون لها عائد استثمار لائق.

هذه هي الكلمات الرئيسية التي ربما اختار مقاول آخر استهدافها لجعل مظهره يبدو جيدًا، ومن المحتمل ألا تحقق الكثير من العائدات للعميل.

في هذا السيناريو، قد يكون نشر شبكة أوسع والعثور على الكلمات الرئيسية الأكثر ملاءمة خطوة رائعة وتحقيق نتائج أفضل.

يمكنك أن تميز نفسك عن محترف تحسين محركات البحث (SEO) الذي اختار الكلمات الرئيسية السهلة للغاية من خلال كونك الشخص الذي حقق عائدًا أكثر أهمية، ولكن لا يزال منخفضًا على استثمار موقع الويب هذا.

3. هل يتداخل كود HTML أو CSS مع الزحف والفهرسة؟

يعد التأكد من أن الكود الموجود على صفحات الويب الخاصة بك لا يتداخل مع الزحف والفهرسة هو جزء مهم من عملية فرز تحسين محركات البحث.

إذا كان لديك تعليمات برمجية تتداخل مع هذه العملية المهمة، فقد يواجه Google صعوبة في ترتيب الموقع وقد لا يجد الصفحة ذات قيمة كافية لفهرستها على الإطلاق.

تحتاج إلى إصلاح هذه المشكلات في أسرع وقت ممكن إنسانيًا.

تحقق وتأكد من أنهم لا يستخدمون العرض: لا شيء لرمز CSS. وأوضح جون مولر هذا في جلسة Hangout الأخيرة. إذا كنت تستخدم العرض: لا شيء على الروابط الخاصة بك لأي سبب آخر غير إخفاءها عمدًا، فقد تثبط Google عن غير قصد من فهرسة صفحاتك.

هناك أمر آخر يجب مراعاته في هذه الاختبارات الأولية وهو عدم وجود أزرار “متابعة القراءة”. على الرغم من أنها قد تكون مناسبة للمستخدمين، إلا أنها قد تسبب مشكلات في الزحف لأن Google لا يتفاعل مع الأزرار. قرأوا نص الرابط.

إذا لم يقدم هذا المحتوى ما يكفي من طريقة الفهم، فقد يتجاوز Google ترتيب صفحتك على الإطلاق.

4. تحسين محركات البحث على الصفحة

عندما تقوم بفرز محركات البحث، فإن أحد أهم الأشياء التي تريد التحقق منها هو تحسين محركات البحث على الصفحة. ما مدى قوتها؟

هل لديهم عدد قليل من الكلمات الرئيسية المنتشرة في جميع أنحاء الصفحة، ولا يقومون إلا بالحد الأدنى؟

هل لديهم عنوان صفحة محسن؟

هل لديهم أي روابط داخلية (حسب الغرض من الصفحة)؟

وفي كلتا الحالتين، يعد التأكد من طلبهم للتحسين على الصفحة طريقة رائعة للكشف عن بعض المكاسب السريعة والفاكهة القريبة التي يمكنك الاستفادة منها لزيادة تصنيفاتهم.

راجع 10 عوامل أساسية لتحسين محركات البحث على الصفحة تحتاج إلى معرفتها لمعرفة المزيد.

5. الملف الشخصي للرابط الخاص بموقعك

هناك عدة أسباب وراء رغبتك في التحقق من ملف تعريف الارتباط الخاص بموقعك:

للتأكد من أن لديهم على الأقل ملفًا شخصيًا مستقرًا للمضي قدمًا.

وللعثور على أي مشكلات صارخة في ملف تعريف الارتباط الخاص بهم والتي يمكنك تصحيحها أثناء الفرز.

إذا لم تتمكن من العثور على أي شيء، فهذا شيء جيد! ولكن، إذا كان لديك ملف تعريف فوضوي، فقد يكون هناك شيء واحد أو شيئين فقط يمكنك التحقق منهما بشكل واقعي خلال مثل هذا المشروع القصير.

إذا كان لديهم مجموعة من الروابط العشوائية التي لا يشعرون بالارتياح تجاهها، فقد تحتاج إلى إنشاء ملف تنصل وتحميل ذلك لهم.

بعد ذلك، تريد التحقق من Google Search Console والتأكد من أنها لا تخضع لعقوبة يدوية. إذا لم يكونوا خاضعين لعقوبة يدوية، فأنت تريد التحقق من وجود أي علامات تشير إلى أنهم يخضعون لعقوبة خوارزمية.

يمكن أن تشمل هذه العلامات:

انخفاض بنسبة 20% أو أكثر نتيجة لصفحات معينة.

انخفاض بنسبة 20-30% أو أكثر عبر الموقع بشكل عام.

أي انخفاض غامض في الترتيب وحركة المرور حدث مؤخرًا.

بل إن هناك حالات يمكن أن تنخفض فيها حركة المرور بنسبة 90% أو أكثر بين عشية وضحاها.

إذا كان الملف الشخصي لرابط الموقع أكثر فوضوية من المكتنز في يوم التسليم على موقع eBay، فستحتاج إلى ترك هذا في حالة “فتحة الأرنب” واستكشاف خيارات أخرى أكثر واقعية.

أنت لا تريد أن تضيع مشروع فرز تحسين محركات البحث (SEO) بأكمله على شيء سيؤدي إلى المزيد من الساعات والمزيد من التحليل في المستقبل.

كن ذكيا بشأن المكان الذي تقضي فيه وقتك.

6. الكلمات الرئيسية ذات الأداء الضعيف

من خلال البحث في Google Search Console، من الممكن التحقق من الكلمات الرئيسية ذات الأداء الضعيف.

قم بتعيين النطاقات الزمنية الخاصة بك للأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية وابحث حقًا في الكلمات الرئيسية والاستعلامات التي يقوم الموقع بتصنيفها.

من خلال إجراء بحث أعمق بهذه الطريقة، من المحتمل أن تجد جوهرة غريبة أو اثنتين من شأنها أن تساعد في إعادة التصنيف وحركة المرور لهذا العميل.

بمجرد تحديد الاستعلامات والصفحات ذات الأداء الضعيف، يمكنك المضي قدمًا من خلال التحسينات والإصلاحات السريعة (أو عمليات إعادة التوجيه، إذا لزم الأمر).

7. حدد موقع البيانات التي تدعم نجاح تحويلاتك

هل نجح النشاط التجاري في زيادة التحويلات؟

إذا كان لديهم ذلك، فمن المرجح أن يكون لديهم طريقة لقياس ذلك. معرفة ما هو هذا. ربما لديهم إعداد لأهداف Google Analytics، أو بعض حلول التحليلات الأخرى التابعة لجهات خارجية.

تأكد من أنك تقيس تحويلاتهم الآن حتى تتمكن من تحديد أي تحسينات يمكنك إجراؤها على تحويلاتهم خلال هذا المشروع.

في كثير من الأحيان، قد تكون مثل هذه الأساليب التي تعمل على تحسين التحويلات سهلة. يمكن أن تكون بسيطة مثل التأكد من أن لديك كلمات رئيسية متطابقة في الجزء المرئي من الصفحة، أو التأكد من إمكانية تتبع رقم هاتفهم.

يمكن أن تكون التكتيكات الأكثر تقدمًا معقدة، وتتطلب مزيدًا من التعمق في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. ولكن مرة أخرى – الفرز. اوقف النزيف.

8. خذ Note من مواطن الخلل في الصفحة الرئيسية

يمكن في كثير من الأحيان العثور على عمليات فحص الفرز السريعة التي يمكن أن توفر عوائد جيدة على الصفحة الرئيسية.

قد تؤثر مشكلات JavaScript على قدرتك على تحقيق الزحف والفهرسة بشكل متسق. يمكن ترميز الروابط في JS، مما قد يؤدي إلى حدوث مشكلات كبيرة.

على سبيل المثال، إذا كانت لديك صفحة تم ترميزها بلغة JavaScript ولم يتمكن Google من قراءة النص، فأنت في ورطة.

يحتاج Google إلى رؤية المحتوى النصي الموجود على الصفحة لفحصه ومعرفة محتوى هذه الصفحة بالضبط.

حدد مشكلات التعليمات البرمجية الأخرى التي قد تؤثر على قدرة موقع الويب على التصنيف. ابحث عن أشياء مثل الروابط التي لم يتم ترميزها بالتنسيق الصحيح.

كن على دراية بكيفية تقليل فعالية أي تحسينات قد تم إجراؤها.

تحقق مما إذا كان العميل يعاني من اختناقات كبيرة في سرعة الصفحة أم لا، سواء كانت من الخادم أو من جانب العميل في المتصفح.

اكتشف ما إذا كانت البرامج النصية التابعة لجهات خارجية تتداخل مع تجربة الصفحة عن طريق تشغيل الصفحة من خلال Page Speed ​​Insights وLighthouse من Google، والتحقق من هذه الصفحات في GA وGSC.

تأكد من أن رقم الهاتف قابل للنقر عليه بسهولة. غالبًا ما يتم إهمال هذا الأمر ويمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا من حيث عدد العملاء المحتملين الذين يتحولون إلى مبيعات فعلية.

9. تأكد من تعيين بنية عنوان URL الخاص بك

وينطبق هذا على العديد من أنواع المواقع، من التجارة الإلكترونية إلى المعلوماتية. يمكن أن يساعد إنشاء بنية عنوان URL نظيفة ومفهومة موقعك بشكل كبير في نتائج البحث.

إذا كنت تعمل مع موقع WordPress، فستحتاج إلى التحقق والتأكد من تنفيذ فئات المدونة بشكل صحيح.

بالنسبة لمعظم مواقع الويب المعلوماتية، يأخذ هذا شكل /category/page-name/. يؤدي إنشاء الفئات بهذه الطريقة إلى إنشاء سياق وفهم أفضل لما يمكن أن يكون على عناوين URL الخاصة بك لـ Google.

بالنسبة لمواقع التجارة الإلكترونية، فإن تعيين موقعك بحيث يحتوي على عناوين URL قابلة للقراءة يعني تغيير عنوان URL من هذا:

/really-really-really-complex-name-page/product-#######!@#@#%@##$%#!$!@-41

الى هذا:

/اسم الصفحة/اسم المنتج/شراء-31234

إن التأكد من أن بنية عنوان URL الخاص بك لا تسبب ارتباكًا في نظر Google هو أمر يمكن أن يوفر أيضًا عوائد سريعة على النتائج، خاصة إذا كان لديك موقع ويب عبارة عن شبكة عنكبوت معقدة (المقصود من التورية) مليئة بالمشاكل.

بالإضافة إلى ذلك، تعد عناوين URL القابلة للقراءة هذه أفضل للمستخدمين الذين قد يواجهونها على صفحات نتائج البحث.

10. مقاييس تجربة الصفحة (مؤشرات أداء الويب الأساسية).

تعد مقاييس تجربة الصفحة عنصرًا مهمًا للبحث أثناء فرز تحسين محركات البحث (SEO). عندما تنظر إلى تجربة الصفحة، ستقوم بفحص CLS (إزاحة التخطيط التراكمي)، وFID (تأخير الإدخال الأول)، وLCP (أكبر طلاء محتوى).

تعد هذه المقاييس مكونًا أساسيًا لتحديث تجربة صفحة Google، ويمكن أن يساعد تحديد المشكلات المتعلقة بهذه المقاييس وإصلاحها في تحسين أداء موقعك.

وينطبق هذا بشكل خاص إذا كانت لديهم صور بحجم 5 ميجابايت (ميجابايت) تستغرق وقتًا طويلاً جدًا في جميع صفحاتهم الرئيسية.

يمكن أن تؤثر المكونات الإضافية التابعة لجهات خارجية لـ WordPress على مقاييس مؤشرات الويب الحيوية الأساسية هذه بشكل كبير، إلى جانب أي عناصر صفحة تابعة لجهات خارجية مثل خطوط Google وتضمينات الفيديو من مواقع مشاركة الفيديو.

تحقق من ذلك للتأكد من أن تجربة صفحتك تتماشى مع أي توقعات محتملة للعملاء.

11. مشكلات المحتوى المكررة

سوف تتفاجأ بمدى شيوع هذا الأمر. يمكن أن تؤدي مشكلات المحتوى المكررة إلى إصابة الموقع وتمنع الصفحات من الظهور في نتائج البحث.

لا تخطئ في اعتبار ذلك بمثابة ركلة جزاء، فهي ليست كذلك. إنه مرشح.

إذا عثر Google على أكثر من صفحة تشبه الصفحة الأخرى تمامًا بنسبة 100%، أو متشابهة بشكل ملحوظ، فمن المرجح أن يفضلوا الصفحات الأخرى الأكثر تميزًا على صفحاتك التي قد تكون مكررة محتملة.

يعد تحديد ما إذا كان المحتوى الخاص بك قد تمت سرقته أو تكراره عبر مواقع أخرى أمرًا تريد التحقق منه أيضًا.

إذا وجدت أن شخصًا ما قد سرق كل المحتوى الخاص بك وقام بنسخه عبر نطاقات متعددة، فهذه فرصة يمكنك من خلالها تقديم طلب قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية (DMCA) إلى مضيف الويب الخاص به، وإزالة هذا المحتوى.

هذه مهمة أخرى لا ينبغي أن تستغرق الكثير من الوقت على مواقع الويب الصغيرة.

ما هي خطة الهجوم الخاصة بفرز محركات البحث (SEO) الخاصة بك؟

كما ترون، يتيح لك إنشاء خطة هجوم لفرز تحسين محركات البحث (SEO) التعامل مع المهام السريعة ذات الأولوية العالية في أقصر فترة زمنية ممكنة، مع توفير قيمة عالية لعميلك أيضًا.

اعتمادًا على تخصصك وأنواع المواقع التي تتعامل معها، قد تكون هناك عناصر إضافية تريد إضافتها إلى فحوصاتك التشخيصية الأولية. ولكن نأمل أن يساعدك هذا على البدء.

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