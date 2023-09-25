Rewrite this title: هل مات تحسين محركات البحث؟ نظرة جديدة على سؤال صناعة البحث القديم

ستساعدك المقالة التالية: هل مات تحسين محركات البحث؟ نظرة جديدة على سؤال صناعة البحث القديم

إن مسيرة الزمن أمر لا مفر منه. وفي كل عام، تدق بعض التقنيات الجديدة المسمار في نعش شيء أقدم.

سواء تم استبدال الحصان والعربة بالسيارات أو تم استبدال المسطرة المنزلقة بالآلة الحاسبة، فإن كل شيء يصبح في النهاية عتيقًا.

وإذا استمعت إلى الشائعات، فهذه المرة، هذا هو تحسين محرك البحث. ارقد بسلام، SEO: 1997-2022.

هناك مشكلة صغيرة واحدة فقط.

SEO لا يزال على قيد الحياة ويركل. إنها ذات صلة اليوم كما كانت في أي وقت مضى. وإذا كان هناك أي شيء، فقد يكون أكثر أهمية.

اليوم، 53% من إجمالي حركة المرور على الموقع يأتي من البحث العضوي.

في الواقع، نتيجة البحث الأولى في جوجل المتوسطات 26.9% من نسبة النقرات على الأجهزة المحمولة و32% على أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

وما الذي يساعد Google في تحديد النتائج التي تنتمي إلى أعلى صفحات نتائج محرك البحث (SERPs)؟ تحسين محركات البحث، بالطبع.

هل تحتاج إلى المزيد من الأدلة؟ لدينا المزيد من الإحصائيات لدعم ذلك.

بفضل التحديثات المستمرة لخوارزمية بحث Google، يشهد مجال تحسين محركات البحث (SEO) بأكمله تطورًا سريعًا.

مع التجاهل التام للتغييرات الصغيرة العديدة التي خضعت لها خوارزمية محرك البحث، فقد شهدنا العديد من التحديثات الرئيسية في العقد الماضي. بعض من أهمها هي:

الباندا – تم تطبيق Panda لأول مرة في فبراير 2011، وقد ركز على الجودة وتجربة المستخدم. لقد تم تصميمه للقضاء على تكتيكات تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء والبريد العشوائي على الويب.

– تم تطبيق Panda لأول مرة في فبراير 2011، وقد ركز على الجودة وتجربة المستخدم. لقد تم تصميمه للقضاء على تكتيكات تحسين محركات البحث ذات القبعة السوداء والبريد العشوائي على الويب. الطائر الطنان – تم الكشف عنه في أغسطس 2013، حيث جعل Hummingbird الخوارزمية الأساسية لمحرك البحث أسرع وأكثر دقة تحسبًا لنمو البحث عبر الهاتف المحمول.

– تم الكشف عنه في أغسطس 2013، حيث جعل Hummingbird الخوارزمية الأساسية لمحرك البحث أسرع وأكثر دقة تحسبًا لنمو البحث عبر الهاتف المحمول. RankBrain – تم طرح هذا التحديث في ربيع عام 2015، وتم الإعلان عنه في أكتوبر من ذلك العام. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في جميع الاستفسارات، يستخدم RankBrain التعلم الآلي لتقديم إجابات أفضل على الاستفسارات الغامضة.

– تم طرح هذا التحديث في ربيع عام 2015، وتم الإعلان عنه في أكتوبر من ذلك العام. من خلال دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في جميع الاستفسارات، يستخدم RankBrain التعلم الآلي لتقديم إجابات أفضل على الاستفسارات الغامضة. بيرت – تم إصدار هذا التحديث مبدئيًا في نوفمبر 2018 وتم تحديثه في ديسمبر 2019، وهو يساعد Google على فهم اللغة الطبيعية بشكل أفضل.

– تم إصدار هذا التحديث مبدئيًا في نوفمبر 2018 وتم تحديثه في ديسمبر 2019، وهو يساعد Google على فهم اللغة الطبيعية بشكل أفضل. المناطق المجاورة – تم تطبيقه في ديسمبر 2021، وكان Vicinity هو أكبر تحديث للبحث المحلي من Google منذ خمس سنوات. باستخدام الاستهداف القريب كعامل تصنيف، يتم ترجيح الأنشطة التجارية المحلية بشكل أكبر في نتائج الاستعلام.

غيّر كل من هذه التحديثات الطريقة التي تعمل بها Google، لذلك طلب كل منها من محترفي تحسين محركات البحث (SEO) إعادة التفكير في نهجهم وتعديل إستراتيجيتهم لضمان حصولهم على النتائج المطلوبة. لكن الحاجة إلى خدماتهم ظلت قائمة.

الآن بعد أن ثبت أن تحسين محركات البحث لم يمت، فإن هذا يثير السؤال: من أين أتى كل هذا الحديث عن الموت في المقام الأول؟

يعتمد معظمها على تخمينات لا أساس لها من الصحة وتكهنات جامحة. الحقيقة هي أن تحسين محركات البحث (SEO) يمر بمرحلة انتقالية، وهو ما قد يكون مخيفًا.

وهذا التحول مدفوع بثلاثة أشياء:

الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وخاصة Google RankBrain. تقلص المساحة العضوية على SERPs. المساعدين الشخصيين الرقميين والبحث الصوتي.

صعود التعلم الآلي

ربما تكون قد أدركت بالفعل تأثير الذكاء الاصطناعي على العالم.

بدأت هذه التكنولوجيا الجديدة والمثيرة في الظهور في كل مكان، بدءًا من المساعدين الصوتيين وحتى الرعاية الصحية التنبؤية وحتى السيارات ذاتية القيادة.

لقد كان موضوعًا شائعًا في تحسين محركات البحث (SEO) لفترة طويلة.

لسوء الحظ، فإن معظم ما هو موجود هو معلومات غير كاملة تم جمعها من خلال قراءة براءات الاختراع، وتحليل سلوك محرك البحث، والتخمين المطلق.

وجزء من السبب وراء صعوبة التعامل مع ما يحدث في الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بمحركات البحث هو تطوره المستمر.

ومع ذلك، سندرس اتجاهين يمكن تحديدهما: التعلم الآلي واللغة الطبيعية.

التعلم الآلي هو كما يبدو: الآلات التي تتعلم.

للمزيد تعريف متطوريمكن وصفه بأنه “طريقة لتحليل البيانات تعمل على أتمتة بناء النماذج التحليلية… فرع من الذكاء الاصطناعي يعتمد على فكرة أن الأنظمة يمكنها التعلم من البيانات وتحديد الأنماط واتخاذ القرارات بأقل قدر من التدخل البشري”.

لأغراض تحسين محركات البحث، يعني هذا جمع وتحليل المعلومات حول المحتوى وسلوكيات المستخدم والاستشهادات والأنماط، ثم استخدام تلك المعلومات لإنشاء عوامل تصنيف جديدة من المرجح أن تجيب على استفسارات المستخدم بدقة.

سوف ترغب في قراءة هذه المقالة للحصول على شرح أكثر تعمقًا لكيفية عمل ذلك.

أحد أهم العوامل التي يستخدمها التعلم الآلي عند تحديد كيفية تصنيف مواقع الويب هو اتجاهنا الآخر – اللغة الطبيعية.

منذ أيامها الأولى، استخدمت أجهزة الكمبيوتر لغات فريدة من نوعها. ولأنها كانت مختلفة تمامًا عن اللغة التي لا يستخدمها البشر، كان هناك دائمًا انفصال بين نية المستخدم وما تقدمه محركات البحث.

ومع ذلك، مع تطور التكنولوجيا بشكل متزايد، خطت Google خطوات كبيرة في هذا المجال.

أهم نظام لمحترفي تحسين محركات البحث هو RankBrain، وهو نظام التعلم الآلي من Google المبني على إعادة كتابة خوارزمية Google الأساسية التي ذكرناها سابقًا، Hummingbird.

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كان لشركة جوجل البصيرة التي أدركت أن الأجهزة المحمولة هي موجة المستقبل. وتوقعًا لما سيعنيه هذا بالنسبة للبحث، ركز Hummingbird على فهم الكلام التحادثي.

يعتمد RankBrain على ذلك، حيث ينقل Google بعيدًا عن محرك البحث الذي يتبع الروابط بين المفاهيم لرؤية المفاهيم التي تمثلها.

لقد نقل محرك البحث بعيدًا عن مطابقة الكلمات الرئيسية في الاستعلام إلى تحديد نية المستخدم بشكل أكثر دقة وتقديم النتائج التي تتطابق مع البحث بشكل أكثر دقة.

وهذا يعني تحديد الكلمات التي كانت مهمة للبحث وتجاهل الكلمات التي لم تكن مهمة.

كما أنها طورت فهمًا للمرادفات، لذلك إذا تطابقت صفحة الويب مع استعلام، فقد تظهر في النتائج، حتى لو لم تتضمن الكلمة الأساسية التي تم البحث عنها.

كان التأثير الأكبر لـ RankBrain والتعلم الآلي على الكلمات الرئيسية طويلة الذيل.

في الماضي، كانت مواقع الويب غالبًا ما تزدحم بكلمات رئيسية محددة ولكن نادرًا ما تبحث عن كلمات رئيسية في محتواها. وقد سمح لهم ذلك بالظهور في الاستعلامات الخاصة بهذه المواضيع.

غيرت RankBrain كيفية تعامل Google مع هذه الأمور، مما يعني أن التركيز بشكل أساسي على الكلمات الرئيسية الطويلة لم يعد استراتيجية جيدة. كما ساعد أيضًا في إزالة المحتوى من مرسلي البريد العشوائي الذين سعوا للحصول على تصنيفات لهذه المصطلحات.

عزيزي، لقد قمت بتقليص مساحة البحث العضوي

محركات البحث هي تجارة كبيرة، ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك.

ومنذ عام 2016، تعدت جوجل ببطء على نتائج البحث العضوية لصالح الإعلانات المدفوعة. كان ذلك عندما تمت إزالة الإعلانات المدعومة من الشريط الجانبي ووضعها في الجزء العلوي من نتائج البحث (SERPs).

ونتيجة لذلك، تم دفع النتائج العضوية إلى أسفل الصفحة، أو “أسفل الجزء المرئي من الصفحة”، لاستعارة مصطلح عفا عليه الزمن.

من وجهة نظر جوجل التجارية، هذا أمر منطقي. لقد أصبح الإنترنت جزءًا كبيرًا من الاقتصاد العالمي، مما يعني أن عددًا متزايدًا من الشركات على استعداد للدفع مقابل موضع الإعلان.

ونتيجة لهذا الإلغاء الواضح للأولويات، يضطر محترفو تحسين محركات البحث العضوية إلى تطوير استراتيجيات جديدة مبتكرة ليس فقط للظهور على الصفحة الأولى ولكن أيضًا للتنافس مع الإعلانات المدفوعة.

أثرت التغييرات في البحث المحلي أيضًا على SERPs. في سعيها الذي لا ينتهي لتوفير نتائج أكثر صلة للمستخدمين، أضافت Google حزمة محلية إلى نتائج البحث. يبدو أن هذه المجموعة المكونة من ثلاث شركات قريبة تلبي هذا الاستعلام. تم إدراجهم في أعلى الصفحة الأولى من النتائج، بالإضافة إلى خريطة توضح موقعهم.

كانت هذه أخبارًا جيدة للشركات المحلية التي تتنافس مع العلامات التجارية الوطنية. ومع ذلك، بالنسبة لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO)، فقد ألقى ذلك بمشكلة جديدة في عملهم.

بالإضافة إلى خلق المنافسة ل نتائج البحث المحلية، وقد فتح هذا أيضًا الباب أمام الإعلانات المحلية المدفوعة على شبكة البحث، كما خمنت.

وهذه ليست الأشياء الوحيدة التي تدفع النتائج العضوية إلى أسفل الصفحة. اعتمادًا على البحث، قد يتعين أيضًا أن يتنافس الرابط الخاص بك مع:

إعلانات التسوق.

الامتدادات الآلية

مقتطفات مميزة.

دوارات الفيديو أو الصور.

قصص إخبارية.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت جوجل في الإجابة مباشرة على الأسئلة (والأسئلة والأجوبة المقترحة ذات الصلة). وقد أدى هذا إلى ظهور ظاهرة تُعرف باسم “عمليات البحث بالنقرة الصفرية”، وهي عمليات بحث تنتهي على صفحة نتائج البحث (SERP) دون النقر إلى موقع آخر.

في عام 2020، ما يقرب من 65% من بين جميع عمليات البحث لم تتلق أي نقرات، وهو أمر مثير للقلق لأي شخص يكسب رزقه عن طريق توليدها.

مع أخذ هذا في الاعتبار، ومع انخفاض النتائج العضوية، من السهل معرفة سبب إحباط بعض محترفي تحسين محركات البحث (SEO). لكن المسوقين الأذكياء على شبكة الإنترنت يرون أن هذه الأمور أكثر من مجرد تحديات، بل يرونها كفرص.

على سبيل المثال، إذا لم تتمكن من وضع الرابط الخاص بك في الجزء العلوي من SERP، فيمكنك استخدام ترميز البيانات المنظمة للحصول على مقتطف مميز. على الرغم من أن هذا ليس تكتيكًا لتحسين محركات البحث من الناحية الفنية، إلا أنه وسيلة لتوليد النقرات وحركة المرور، وهو الهدف النهائي.

استخدم صوتك

في وقت ليس ببعيد، كان تدوين ملاحظة أو إعداد قائمة مشترياتك يعني العثور على بعض الورق والكتابة عليها باستخدام قلم. مثل رجل الكهف.

ولحسن الحظ، فقد ولت تلك الأيام، أو على الأقل في طريقها للخروج، بعد أن حلت التكنولوجيا محلها.

سواء كنت تستخدم Siri لتشغيل أغنيتك المفضلة، أو تسأل Cortana عن وزن القمر، أو تطلب من Alexa التحقق من سعر Apple في المخزون، أصبح الكثير من الإنترنت متاحًا الآن فقط باستخدام صوتك.

في عام 2020، 4.2 مليون جهاز مساعد شخصي رقمي كانت تستخدم في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2024 مع تزايد عدد الأشخاص الذين يتبنون هذه التكنولوجيا Amazon إيكو، سونوس وان، جوجل نيست Hub، وما شابه ذلك.

ولا يمتلك المستخدمون حتى مكبرات الصوت الذكية الخاصة بهم لاستخدام قوة البحث الصوتي. 90% من أصحاب iPhone يستخدمون Siriو 75% من أصحاب الهواتف الذكية يستخدمونها Google Assistant.

ومع ظهور هؤلاء المساعدين الافتراضيين، شهدنا زيادة كبيرة في البحث الصوتي. فيما يلي بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول البحث الصوتي:

أليست التكنولوجيا عظيمة؟

ذلك يعتمد على من أنت. إذا كنت تعمل في مجال تحسين محركات البحث (ولأنك تقرأ هذا، فسوف نفترض أنك تفعل ذلك)، فإن هذا يخلق بعض المشاكل.

بعد كل شيء، كيف يمكنك توليد نقرات إلى موقع الويب الخاص بك إذا لم تكن هناك نقرات؟

الجواب واضح تمامًا: أنت بحاجة إلى تحسين البحث الصوتي.

لا تعمل الأجهزة التي يتم التحكم فيها بالصوت مثل البحث اليدوي، لذا يحتاج محتوى تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك إلى أخذ ذلك في الاعتبار.

أفضل طريقة للقيام بذلك مرة أخرى هي تحسين جودة معلوماتك. يجب أن يكون المحتوى الخاص بك هو أفضل إجابة لسؤال الشخص، مما يضمن أنه يحتل المرتبة الأولى ويحصل على النقرات اللفظية التي تحتاجها (هل هذا مصطلح؟).

ولأن الأشخاص قد اكتشفوا أن الاستعلامات الأكثر تحديدًا تولد استجابات أكثر تحديدًا، فمن المهم أن يملأ المحتوى الخاص بك هذا المجال.

بشكل عام، يبدو أن الخصوصية هي اتجاه متزايد في تحسين محركات البحث، لذلك لم يعد يكفي مجرد الحصول على نسخة ويب تقول “قمصان للبيع”.

بدلاً من ذلك، تحتاج إلى التعمق في ما يبحث عنه هدفك بالضبط، على سبيل المثال، “قمصان Garfield متوسطة الحجم + صفراء + بأكمام طويلة”.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لكبار المسئولين الاقتصاديين؟

الآن بعد أن نظرنا إلى الأسباب الرئيسية وراء إعلان المتشائمين والمتشائمين كذبًا عن زوال تحسين محركات البحث، دعنا نراجع ما تعلمناه على طول الطريق:

لن تكون Google راضية أبدًا عن خوارزمياتها. ستشعر دائمًا أن هناك مجالًا للنمو وتحسين قدرتها على الإجابة بدقة على استعلام البحث. وبعيدًا عن كونه ناقوس الموت لتحسين محركات البحث، فهذا يضمن المضي قدمًا بأهميته. يتيح التعلم الآلي، وخاصة فيما يتعلق باللغة الطبيعية، لـ Google فهم القصد من وراء البحث بشكل أفضل، ونتيجة لذلك، تقديم خيارات أكثر صلة. يجب أن يركز المحتوى الخاص بك على الإجابة على الاستفسارات بدلاً من تضمين الكلمات الرئيسية فقط. تعد الكلمات الرئيسية الطويلة مهمة للإجابة على أسئلة محددة، لا سيما في أقسام الإجابات المميزة، ولكن التركيز عليها فقط يعد استراتيجية قديمة وغير فعالة. تفقد نتائج البحث العضوية العقارات بسبب الإعلانات المدفوعة والميزات الأخرى. ومع ذلك، فإن هذا يوفر فرصًا لمحترفي تحسين محركات البحث الأذكياء للارتقاء إلى القمة عبر أشياء مثل البحث المحلي. تشكل عمليات البحث بدون نقرة ما يقرب من ثلثي جميع عمليات البحث، مما يضر بأرقام تحسين محركات البحث ولكنه يسمح لك بالمطالبة بمكانة بارزة كمقتطف مميز باستخدام البيانات المنظمة. يتزايد استخدام البحث الصوتي والمساعدين الرقميين الشخصيين. وهذا يستدعي إعادة التفكير في استراتيجيات تحسين محركات البحث وتحسين المحتوى الذي يمكن العثور عليه واستخدامه عن طريق البحث الصوتي.

هل لاحظت موضوعًا يمر عبر هذه القطعة بأكملها؟ إنه التطور، البقاء للأصلح.

لضمان عدم خسارتك لحركة المرور المهمة على الويب، يجب عليك مراقبة وضع تحسين محركات البحث (SEO) باستمرار والتكيف مع التغييرات، تمامًا كما تفعل دائمًا.

يجب أن تصبح استراتيجيتك أكثر تعقيدًا مع ظهور الفرص الجديدة. يجب أن تكون جاهزة للدوران بسرعة.

وقبل كل شيء، عليك أن تتذكر أن المحتوى الخاص بك لا يزال هو الشيء الأكثر أهمية.

إذا كان بإمكانك الإجابة على أي استفسار بشكل أفضل، فسيحصل موقعك على الزيارات التي تبحث عنها. إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنت بحاجة إلى إعادة صياغته حتى يحدث ذلك.

فقط تذكر، مثل موسيقى الروك أند رول، تحسين محركات البحث لن يموت أبدًا.

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