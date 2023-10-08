Rewrite this title: هل محفظة جوجل محكوم عليها بالفشل؟

ستساعدك المقالة التالية: هل محفظة جوجل محكوم عليها بالفشل؟

بدت شركة جوجل وكأنها في منتصف الطريق عندما أعلنت عن برنامج Google Wallet الخاص بها، وهو نظام يمكن للمستخدمين من خلاله إجراء الدفعات عبر الهاتف الذكي. ولم تكن هذه أداة مساعدة لتوجيه الدفع أيضًا. يمكنك حرفيًا النقر بهاتفك على مستشعر خاص و- فويلا! ارسلت الدفعه. المشكلة هي أنه بالإضافة إلى عدم مبالاة الكثيرين بالفكرة برمتها، توقع العديد من المحللين فشل الجهاز.

أنا شخصياً لدي رأي مختلط حول هذا الموضوع، وأحاول دائمًا تعليق الحكم. بدلاً من إعطائك الكثير من الاهتمام بشأن آرائي، سأستعرض بعض “الشكاوى” الشائعة بشأن محفظة Google وسأقدم تعليقاتي.

صحيح أن هاتف Nexus S هو الهاتف الوحيد، ولا يوجد سوى بطاقة واحدة، ولا يوجد سوى 15 سلسلة تدعم البرنامج. يسمي البعض ذلك طرحًا صغيرًا. أود أن أسمي تلك مرحلة الاختبار. ستحتاج Google بالتأكيد إلى المزيد من الشركاء لتحقيق النجاح، ولكن لا بأس في اختبار الوضع قليلاً أولاً.

نعم، سوف تفعل ذلك إلى حد كبير. ستظل بحاجة إلى رخصة القيادة وبطاقة المكتبة ومعرف المدرسة كحد أدنى، وسيرغب الكثيرون في الاحتفاظ بطرق الدفع كنسخة احتياطية. لذلك، في حين أن محفظة Google قد تعمل على إبقاء طرق الدفع الخاصة بك في المنزل – وبالتالي أقل عرضة للخطر – إلا أن هذا الاستخدام يكون في حده الأدنى في أحسن الأحوال. هذا التغيير إذا بدأت المدارس والولايات والمجموعات الأخرى في تقديم معرفات الهواتف الذكية. هذا المفهوم لم يسمع به من قبل، ومع تقنية NFC قد يكون خطوة جيدة إلى الأمام. لكننا لم نصل إلى هناك بعد.

NFC جديد ولكنه موثوق إلى حد ما. تعد المخاوف الأمنية مشروعة نظرًا لحداثة عمر المنتج، ولكن تقنية NFC آمنة أو أكثر أمانًا من الوسائط الأخرى – على حد علمنا. القلق الأكبر هنا هو عمر البطارية، حيث لا أحد يريد أن يُحرم من النقود لمجرد نفاد طاقة سيارة Evo الخاصة به (وهو ما يحدث خلال أربع ساعات تقريبًا). يجب أن تتقدم البطاريات وموثوقية الهاتف بشكل عام لجعل هذا الأمر قابلاً للتطبيق.

NFC جديد ولكنه موثوق إلى حد ما. تعد المخاوف الأمنية مشروعة نظرًا لحداثة عمر المنتج، ولكن تقنية NFC آمنة أو أكثر أمانًا من الوسائط الأخرى – على حد علمنا. القلق الأكبر هنا هو عمر البطارية، حيث لا أحد يريد أن يُحرم من النقود لمجرد نفاد طاقة سيارة Evo الخاصة به (وهو ما يحدث خلال أربع ساعات تقريبًا). يجب أن تتقدم البطاريات وموثوقية الهاتف بشكل عام لجعل هذا الأمر قابلاً للتطبيق. حسنًا، هذا معطل تمامًا. نعم هناك منافسين. هذا شيء. وهذا يعني أنه من المرجح أن يقوم المزيد من التجار ومجموعات البطاقات وتجار التجزئة بتطبيق هذه التكنولوجيا. في هذه الحالة، سيرفع المد المرتفع جميع السفن.

ما رأيك؟ هل محفظة Google هي طريق المستقبل أم أنها مجرد تجربة أخرى من Google محكوم عليها بالفشل؟

[via eWeek]