Rewrite this title: هل موقعك تحت عقوبة جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: هل موقعك تحت عقوبة جوجل؟

أحد أهم جوانب الاهتمام “بملاءمة” البحث في الموقع هو معرفة ما يمكن أن يعاقبك بواسطة Google (أو أي محرك بحث آخر في هذا الشأن). إن معرفة كيفية تقييم الموقف بشكل صحيح حتى تتمكن من معرفة ما إذا كنت قد تلقيت عقوبة للتو يمكن أن يساعدك بشكل كبير في إعادة الموقع إلى أعلى مصطلحات البحث الخاصة بك.

لسوء الحظ، من المؤكد أن جوجل لن تنشر المعايير التي تستخدمها لتحديد من سيتم معاقبته. لذلك علينا أن نقوم بتخمين مدروس. في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO)، تأتي آراؤنا من قضاء الكثير من الوقت – في بعض الحالات سنوات – في مراقبة ما يؤدي إلى نتائج جيدة وما لا يؤدي إليه. كما هو الحال مع أي جانب آخر من جوانب تحسين محركات البحث (SEO)، فإن معظم ما أنا على وشك قوله هنا سيقابل بصرخات عبر الإنترنت مثل “لكنني لا أوافق على ذلك”، أو “يمكنني إثبات خلاف ذلك”، وحتى الشتائم! هذه هي طبيعة ما نقوم به – هناك دائمًا مجال كبير للخلاف.

إذا كنت تتابع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) عن كثب لبعض الوقت، فمن غير المرجح أن تقع في خطأ محركات البحث إلى الدرجة التي تتعرض فيها للعقاب. لكن في بعض الأحيان، باعتبارنا محاربين لتحسين محركات البحث، نرث موقفًا سيئًا أنشأه شخص آخر، وهو ليس دائمًا واضحًا للوهلة الأولى.

Google Sandbox أم عقوبة؟

قبل أن أواصل، تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا بين عقوبة Google والرمي في وضع حماية Google. في الواقع، تساءل الناس عما إذا كان صندوق الحماية موجودًا بالفعل. لكنني أعتقد أنه من العدل أن نفترض أن الأمر كذلك. من الشائع أن يفشل الموقع الجديد في الظهور: فلن تتم فهرسته على الإطلاق لمدة أسابيع أو حتى أشهر. يبدو أنه حتى يكتسب موقع جديد أو صفحات جديدة ثقته فيما يتعلق بـ Google، فإنه في بعض الأحيان لا يظهر (حتى لا تتم فهرسته) لفترة طويلة من الزمن؛ لقد أوضحت آن سمارتي ذلك بالتفصيل لذا سأترك الأمر لها. ثم تظهر هذه الصفحات أو المواقع فجأة دون أن يقوم مشرف الموقع بإجراء أي تغييرات، مما يريح الجميع.

العقوبة: بعلم أو بغير علم!

في بعض الأحيان، يستخدم المسوق عديم الضمير – وأنا لا أستخدم مصطلح تحسين محركات البحث (SEO) هنا لأنه في كتابي، تحسين محرك البحث لا يتضمن حيلًا مخادعة من أي نوع – يستخدم تقنية يعرف أنها قد يكون لها رد فعل عكسي لاحقًا، من أجل تحقيق ذلك. مكاسب قصيرة المدى لإقناع أصحاب المواقع. سيفعل هو أو هي ذلك على افتراض أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه تنفيذ العقوبة بواسطة Google، سيكون هو أو هي قد رحل منذ فترة طويلة ولن يعرف أحد ما حدث (وربما حتى يتصل بالمسوق المذكور مرة أخرى ويدفع له المزيد من المال لفرز ما حدث) في الخارج).

ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يتم فرض العقوبة لمجرد أن شخصًا ما فعل شيئًا دون علمه.

لذا، سواء كنت تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) مستقلاً أو تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) داخليًا، فستحتاج إلى أن تكون على دراية بما يبدو عليه الأمر عندما تتم معاقبة موقع ما حتى تتمكن من القيام ببعض الأعمال الاستقصائية لمعرفة المشكلة والحصول على رسالتك بسرعة. الموقع مرة أخرى إلى دفق البحث.

العلامة الأكثر وضوحًا التي تشير إلى معاقبتك هي عدم ظهورك في البحث عن الكلمات الرئيسية التي تعمل على تحسينها بشكل واضح. ولكن ربما يكون أول شيء ستلاحظه هو الانخفاض المفاجئ والجذري في حركة المرور. كن حذرًا هنا: الانخفاض المفاجئ في حركة المرور لا يعني بالضرورة أنه قد تم معاقبتك. من الممكن أن تكون اتجاهات البحث قد تغيرت وأن المصطلحات التي كنت تقوم بتحسينها أصبحت فجأة غير شائعة كما كانت من قبل. يحدث هذا بالفعل، وهو أحد الأسباب التي تجعلنا نوصي بالمراجعة المستمرة لمصطلحات البحث التي تستخدمها.

ولكن هناك علامات أخرى أكثر دقة لعقوبات محرك البحث.

خصوصيات الحصول على العقوبة

إذا كنت تشعر أنه قد تم فرض عقوبة على Google لأي سبب من الأسباب، فإن المكان المناسب للبدء هو أدوات مشرفي المواقع جوجل. ستجد هنا قوائم فحص كاملة لمساعدتك في اكتشاف المشكلة في حالة وجودها. راجع القائمة وتأكد من التزامك بقائمة Google لأفضل الممارسات.

قارن تصنيف Microsoft لموقعك مع Google. إذا كنت في الصفحة 1 في Bing وYahoo، ولكنك لا تظهر حتى على Google، فمن المحتمل أن يتم معاقبتك.

فقط للتلخيص، على الرغم من أنه يمكنك العثور على هذه المعلومات في جميع أنحاء الويب، إليك العناصر التي ستفرض Google بالتأكيد عقوبة عليها: