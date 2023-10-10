Rewrite this title: هل موقعك تحت عقوبة جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: هل موقعك تحت عقوبة جوجل؟
أحد أهم جوانب الاهتمام “بملاءمة” البحث في الموقع هو معرفة ما يمكن أن يعاقبك بواسطة Google (أو أي محرك بحث آخر في هذا الشأن). إن معرفة كيفية تقييم الموقف بشكل صحيح حتى تتمكن من معرفة ما إذا كنت قد تلقيت عقوبة للتو يمكن أن يساعدك بشكل كبير في إعادة الموقع إلى أعلى مصطلحات البحث الخاصة بك.
لسوء الحظ، من المؤكد أن جوجل لن تنشر المعايير التي تستخدمها لتحديد من سيتم معاقبته. لذلك علينا أن نقوم بتخمين مدروس. في مجتمع تحسين محركات البحث (SEO)، تأتي آراؤنا من قضاء الكثير من الوقت – في بعض الحالات سنوات – في مراقبة ما يؤدي إلى نتائج جيدة وما لا يؤدي إليه. كما هو الحال مع أي جانب آخر من جوانب تحسين محركات البحث (SEO)، فإن معظم ما أنا على وشك قوله هنا سيقابل بصرخات عبر الإنترنت مثل “لكنني لا أوافق على ذلك”، أو “يمكنني إثبات خلاف ذلك”، وحتى الشتائم! هذه هي طبيعة ما نقوم به – هناك دائمًا مجال كبير للخلاف.
إذا كنت تتابع أفضل ممارسات تحسين محركات البحث (SEO) عن كثب لبعض الوقت، فمن غير المرجح أن تقع في خطأ محركات البحث إلى الدرجة التي تتعرض فيها للعقاب. لكن في بعض الأحيان، باعتبارنا محاربين لتحسين محركات البحث، نرث موقفًا سيئًا أنشأه شخص آخر، وهو ليس دائمًا واضحًا للوهلة الأولى.
Google Sandbox أم عقوبة؟
قبل أن أواصل، تجدر الإشارة إلى أن هناك فرقًا بين عقوبة Google والرمي في وضع حماية Google. في الواقع، تساءل الناس عما إذا كان صندوق الحماية موجودًا بالفعل. لكنني أعتقد أنه من العدل أن نفترض أن الأمر كذلك. من الشائع أن يفشل الموقع الجديد في الظهور: فلن تتم فهرسته على الإطلاق لمدة أسابيع أو حتى أشهر. يبدو أنه حتى يكتسب موقع جديد أو صفحات جديدة ثقته فيما يتعلق بـ Google، فإنه في بعض الأحيان لا يظهر (حتى لا تتم فهرسته) لفترة طويلة من الزمن؛ لقد أوضحت آن سمارتي ذلك بالتفصيل لذا سأترك الأمر لها. ثم تظهر هذه الصفحات أو المواقع فجأة دون أن يقوم مشرف الموقع بإجراء أي تغييرات، مما يريح الجميع.
العقوبة: بعلم أو بغير علم!
في بعض الأحيان، يستخدم المسوق عديم الضمير – وأنا لا أستخدم مصطلح تحسين محركات البحث (SEO) هنا لأنه في كتابي، تحسين محرك البحث لا يتضمن حيلًا مخادعة من أي نوع – يستخدم تقنية يعرف أنها قد يكون لها رد فعل عكسي لاحقًا، من أجل تحقيق ذلك. مكاسب قصيرة المدى لإقناع أصحاب المواقع. سيفعل هو أو هي ذلك على افتراض أنه بحلول الوقت الذي يتم فيه تنفيذ العقوبة بواسطة Google، سيكون هو أو هي قد رحل منذ فترة طويلة ولن يعرف أحد ما حدث (وربما حتى يتصل بالمسوق المذكور مرة أخرى ويدفع له المزيد من المال لفرز ما حدث) في الخارج).
ومع ذلك، في كثير من الأحيان، يتم فرض العقوبة لمجرد أن شخصًا ما فعل شيئًا دون علمه.
لذا، سواء كنت تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) مستقلاً أو تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) داخليًا، فستحتاج إلى أن تكون على دراية بما يبدو عليه الأمر عندما تتم معاقبة موقع ما حتى تتمكن من القيام ببعض الأعمال الاستقصائية لمعرفة المشكلة والحصول على رسالتك بسرعة. الموقع مرة أخرى إلى دفق البحث.
العلامة الأكثر وضوحًا التي تشير إلى معاقبتك هي عدم ظهورك في البحث عن الكلمات الرئيسية التي تعمل على تحسينها بشكل واضح. ولكن ربما يكون أول شيء ستلاحظه هو الانخفاض المفاجئ والجذري في حركة المرور. كن حذرًا هنا: الانخفاض المفاجئ في حركة المرور لا يعني بالضرورة أنه قد تم معاقبتك. من الممكن أن تكون اتجاهات البحث قد تغيرت وأن المصطلحات التي كنت تقوم بتحسينها أصبحت فجأة غير شائعة كما كانت من قبل. يحدث هذا بالفعل، وهو أحد الأسباب التي تجعلنا نوصي بالمراجعة المستمرة لمصطلحات البحث التي تستخدمها.
ولكن هناك علامات أخرى أكثر دقة لعقوبات محرك البحث.
خصوصيات الحصول على العقوبة
- إذا كنت تشعر أنه قد تم فرض عقوبة على Google لأي سبب من الأسباب، فإن المكان المناسب للبدء هو أدوات مشرفي المواقع جوجل. ستجد هنا قوائم فحص كاملة لمساعدتك في اكتشاف المشكلة في حالة وجودها. راجع القائمة وتأكد من التزامك بقائمة Google لأفضل الممارسات.
- قارن تصنيف Microsoft لموقعك مع Google. إذا كنت في الصفحة 1 في Bing وYahoo، ولكنك لا تظهر حتى على Google، فمن المحتمل أن يتم معاقبتك.
فقط للتلخيص، على الرغم من أنه يمكنك العثور على هذه المعلومات في جميع أنحاء الويب، إليك العناصر التي ستفرض Google بالتأكيد عقوبة عليها:
- حشو الكلمات الرئيسية: سيؤدي وضع نفس الكلمتين أو الثلاث كلمات الرئيسية مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء صفحتك إلى إطلاق أجراس الإنذار في Google.
- إخفاء الهوية: يعتبر أي شكل من أشكال إخفاء النص أمراً محظوراً للغاية بالنسبة لشركة Google.
- من الواضح أن المحتوى التجاري، حيث يتم نسج بعض الجمل التي عادة ما تكون غير مفيدة لأي شخص حول مجموعة من الكلمات الرئيسية، لأغراض Adsense فقط، من المحتمل أن يؤدي إلى معاقبتك.
- إذا قمت بالارتباط بموقع ويب موجود في “حي سيء”، فقد تتعرض لعقوبة. حتى مشاركة عنوان IP (كما هو الحال مع الاستضافة المشتركة) يمكن أن تلحق ضررًا كبيرًا بموقعك إذا كان لديك بعض المواقع السيئة السمعة هناك. وهذا مجرد أحد الأسباب التي تجعل الأمر يستحق دفع مبلغ إضافي للحصول على أفضل استضافة ويب مشتركة: تجنب الارتباط بالمواقع غير المرغوب فيها والمواقع الإباحية.
- إنك تحصل على الروابط بسرعة كبيرة ولا يبدو الأمر طبيعيًا: قد تفترض Google أنك تشتريها أو تفعل شيئًا آخر غير أخلاقي لجذب الانتباه.
- كان هناك خلاف مؤخرًا حول ما إذا كان المحتوى المكرر سيؤدي إلى فرض عقوبة عليك. أقول إنه سيفعل ذلك بالتأكيد (لقد اختبرت هذا عدة مرات بنفسي). حتى لو اختارت Google، في أفضل الأحوال، احترام الإصدار الأكثر صلة بالمحتوى، سواء كان ذلك لأنه الأكثر صلة بموقع الويب، أو الإصدار الأقدم (وبالتالي الأصلي)، أو لسبب آخر، من الذي قد يرغب في أخذ ذلك فرصة إذا كان بإمكانك اختيار خيار الحصول على محتوى جديد وفريد من نوعه على موقع الويب الخاص بك أو مدونتك؟
- إذا كانت جميع صفحاتك تحتوي على نفس علامات العنوان، فسوف يتم معاقبتك مرة أخرى. يجب أن تكون كل علامة عنوان لكل صفحة في موقعك فريدة ومختارة بعناية.