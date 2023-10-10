Rewrite this title: هل موقع الويب الخاص بك عبارة عن آلة مبيعات لتوليد النقد؟ على الاغلب لا!

ستساعدك المقالة التالية: هل موقع الويب الخاص بك عبارة عن آلة مبيعات لتوليد النقد؟ على الاغلب لا!

على الرغم من وجود عدد لا يحصى من المواقع على الويب التي تجني أموالًا جيدة، إلا أنه في أغلب الأحيان لا تقدم المواقع أداءً جيدًا كما ينبغي/يجب. إنهم لا يرقون إلى مستوى إمكاناتهم. إذا كانت هذه المواقع عبارة عن موظفين، فمن المحتمل أن نقوم بطردهم.

إذًا، ماذا تفعل عندما لا يرقى موقع الويب الخاص بك إلى مستوى إمكاناته؟ يستسلم؟ هذا هو أحد الخيارات. لكن الخيار الأفضل هو الجلوس وإجراء تقييم صادق لموقعك.

إذن ما هي بعض الأشياء التي يجب أن تنظر إليها؟ أنا سعيد لأنك سألت. 🙂

فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي يجب مراعاتها إذا كنت تشعر أن موقعك ليس على ما يرام.

ابدأ بتحليل إحصائيات الويب الخاصة بك.

اكتشف المدة التي يقضيها الأشخاص في موقعك.

تعرف على الصفحات التي يغادرون منها في أغلب الأحيان.

انظر إلى الكلمات الرئيسية التي يستخدمونها للعثور على الموقع – إذا لم يتوصلوا إلى كلمات رئيسية مستهدفة، فليس من المستغرب عدم قيامهم بالتحويل.

حدد بعض الإجراءات التي تريد أن يتخذها الأشخاص على موقعك (تقديم طلب، والتوقيع على رسالتك الإخبارية، وما إلى ذلك) وانتقل إلى موقعك بنفسك واتبع الخطوات التي يتخذها الأشخاص لإكمال هذه الإجراءات.

كان من السهل؟

كم عدد النقرات التي استغرقتها؟

هل أجبرك النص وأرشدك؟

من الصعب أحيانًا تحديد ذلك بنفسك نظرًا لأنك على دراية كبيرة بموقعك، لذا اطلب من بعض الأصدقاء أو الزملاء إجراء التمرين وإعطائك ر ردود الفعل.

يجب ألا تكون المعلومات الأكثر أهمية لديك أكثر من نقرة أو نقرتين من الصفحة الرئيسية.

لكن لا تنس أن الأشخاص قد يدخلون من صفحات أخرى غير صفحتك الرئيسية – لذلك إذا لم تكن عروضك الخاصة والاشتراك في النشرة الإخبارية موجودة في كل صفحة، فقد يفقدها الأشخاص.

قد ترغب في العثور على طريقة لإدراج عروضك الخاصة (أو على الأقل لافتة تشير إلى أن لديك عروضًا خاصة) بالإضافة إلى الاشتراك في كل صفحة من صفحات موقعك. لا يرغب الجميع في القيام بذلك، وفي بعض الأحيان يكون ذلك قرارًا استراتيجيًا متعمدًا بعدم القيام بذلك (ربما ترغب في إبقاء الصفحات أكثر بساطة وليس لديك أي شيء ينتقص من عبارة معينة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في تلك الصفحة) – ولا بأس بذلك. طالما أنك تفهم وتقرر ذلك عن علم.

ما الذي يمكنك فعله لحث الأشخاص على العودة إلى موقعك؟

قم بإنشاء خطة لإضافة المحتوى – إن إبقاء موقعك محدثًا بمحتوى جديد يعد أمرًا جيدًا للمحركات وزوار موقعك. يحتاج الأشخاص إلى رؤية موقعك كمورد حتى يكون لديهم سبب للاستمرار في العودة. امنحهم معلومات مثيرة للاهتمام، ومهمة، ومضحكة، وجديرة بالنشر، وسترى أن زوارك المتكررين يبدأون في الزيادة. كلما زاد عدد مرات زيارة شخص ما لموقعك، زادت احتمالية شرائه.

احذر من الروابط المعطلة…

اختبر موقعك بحثًا عن الروابط المعطلة والأخطاء – لا شيء يخيف زوار الموقع مثل الموقع الذي لا تتم صيانته جيدًا. التحقق من الأخطاء المطبعية والأخطاء الإملائية. ابحث عن الصور المكسورة. تذكر أن الأشخاص سيصدرون أحكامًا سريعة عليك وعلى جودة منتجك أو خدمتك بناءً على شكل موقعك.

اختبر عربة التسوق الخاصة بك بشكل متكرر للتأكد من عدم وجود أخطاء تسبب لك خسارة المبيعات. تأكد من أنه سهل الاستخدام، وإذا أمكن، استمر في تذكير الأشخاص بالفوائد أثناء قيامهم بعملية البيع. لن تتم عملية البيع لديك حتى ينقروا على زر الإرسال النهائي. إذا كانت عربة التسوق الخاصة بك تحتوي على الكثير من الخطوات، فقد تفقد الأشخاص على طول الطريق، لذا اجعلهم منشغلين ورغبين في المنتج.

مساحة مهدرة؟

لا تضيع صفحة الشكر الخاصة بك – قم بتقديم عرض بيع على صفحة الشكر الخاصة بك. لقد اشترى الأشخاص منك بالفعل ويجب أن يكونوا منفتحين على العروض الأخرى، بالإضافة إلى أن لديهم بالفعل بطاقة الائتمان الخاصة بهم جاهزة وجاهزة!

قد تكون المدرسة قد انتهت، لكنك لم تنته من الاختبار!

اختبار، اختبار، اختبار. يجب عليك إجراء اختبار مقسم أو اختبار متعدد المتغيرات لصفحاتك لتحسين النتائج. أصغر الأشياء – رأس أزرق مقابل رأس أحمر، كلمة فتاة مقابل امرأة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا (أعرف هذا لأنني أقسم كل شيء!). لذا قم بإجراء الاختبار – اختبار الألوان، والنص الرئيسي، والعبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء، والصور المختلفة. مع محسّن مواقع الويب من Google، أصبح الاختبار سهلاً للغاية.

البروز هو المفتاح.

اجعل صندوق الاشتراك الخاص بك بارزًا ومقنعًا. يعد إنشاء القائمة أمرًا في غاية الأهمية لعملك. إذا كان موقعك يحول 4% من زوار موقعك إلى مبيعات، فسيتم إهدار 96% الأخرى من حركة المرور الخاصة بك – ولكن إذا قمت بالتقاط معلومات الاتصال الخاصة بهم وتمكنت من التسويق لهم على أساس مستمر، فمن المحتمل جدًا أن تحصل على المزيد من المبيعات !

بلاه بلاه بلاه وغيرها من الأخطاء الشائعة في النسخ

أنت لا تريد أن تكون مملة وباهتة. تحتاج إلى إثارة وإجبار الناس. تحتاج أيضًا إلى إرشادهم باليد وحملهم على اتخاذ الإجراء الذي تريده.

لا تستخدم الكثير من المصطلحات أو اللغة المربكة. تحدث إلى زوار موقعك باللغة التي يفهمونها ويتعلقون بها.

إن نسخ موقع الويب هو حقًا فن والكلمات الصحيحة تحدث فرقًا كبيرًا. تأكد من أن لديك عناوين مقنعة وعبارات قوية تحث المستخدم على اتخاذ إجراء. لا تفترض أن منتجك جيد سيرغب الناس في شرائه. إنهم لا يعرفون أن الأمر جيد بعد – أنت بحاجة إلى إقناعهم!

السرعة مهمة.

تحقق من وقت التحميل على موقعك. لا أحد لديه الوقت أو الصبر لانتظار موقع التحميل البطيء، لذلك قد يخرج من هناك إذا كان بطيئًا للغاية.

مشغول مشغول مشغول.

تأكد من وجود مساحة بيضاء كافية لجعل العين مريحة. الكثير من النصوص والرسومات يمكن أن تكون مشغولة للغاية في البحث وتجعل الناس غير مرتاحين.

هناك الكثير الذي يمكن أن نتحدث عنه – بما في ذلك بعض التفاصيل حول كيفية كتابة نص أكثر إقناعًا ولكن الفتاة لا تستطيع الكشف عن كل شيء على الفور! لذا، في الوقت الحالي، أعطيتك بعض الأشياء للتفكير فيها ومكانًا للبدء. ترقبوا الشهر المقبل، وسأتحدث عن بعض نصائح النسخ وأعطي عينات من النسخة الجيدة والنسخة السيئة.

كما هو الحال دائمًا، أرحب بالأسئلة والتعليقات وأي شيء تريد مشاركته! 🙂