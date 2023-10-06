Rewrite this title: هل هناك خداع في نظام جوجل الإعلاني؟

ستساعدك المقالة التالية: هل هناك خداع في نظام جوجل الإعلاني؟

بينما كنت أكتب مقالتي السابقة لـ SEJ، أجريت العديد من التجارب التي عثرت خلالها على بعض المشكلات المثيرة للقلق المتعلقة بأساليب Google. يعد أحد هذه السلوكيات مشكلة خطيرة فيما يتعلق بوعي العملاء، والذي يمكن اعتباره احتياليًا على الحدود. لا تخطئ، فأنا لا أهدف إلى أن أصبح عملاء Google، ولكن شيئًا على هذا النطاق يستحق وقتي ووقتك أيضًا.

الدولارات والوقت والسنتات

قبل الخوض في الموضوع، دعني أذكرك ببعض التعريفات الأساسية:

بث النتائج الفوري:

البث الفوري للنتائج هو ما تفعله Google عندما تبدأ في كتابة استعلام (أطول من كلمة واحدة)، وقبل الانتهاء منه، يتم بث نتائج البحث إلى الصفحة الأولى. يحدث كل هذا بسرعة كبيرة قبل النقر فوق زر البحث، أو في بعض الأحيان لا يتعين عليك النقر فوق الزر. جوجل يطلق عليه “بحث جوجل الفوري”.

نسبة النقر إلى الظهور:

CTR (نسبة النقر إلى الظهور) عبارة عن مقياس يشير إلى عدد المرات التي تم فيها عرض إعلانك مقابل عدد المرات التي نقر فيها المستخدم عليه. على سبيل المثال، إذا تم عرض إعلانك (الظهور) 100 مرة، وقام المستخدم النهائي بالنقر عليه مرتين، فإن نسبة النقر إلى الظهور لهذا الإعلان ستكون 2%.

المشكلة:

تكمن المشكلة في أن (Google Instant) يلتهم مرات الظهور قبل أن يحصل المستخدمون على الوقت الكافي لعرض الصفحة، ويقلل تلقائيًا من نسبة النقر إلى الظهور لأنه لن ينقر أحد على تلك الإعلانات الموجودة. بمعنى آخر، أنت (المعلن في Google) تدفع مبلغًا إضافيًا مقابل ميزة تستخدمها Google لزيادة جاذبيتها. ستجد أدناه مثالا لكيفية حدوث ذلك:

استفساري هو . مع وضع هذا السؤال في الاعتبار، أبدأ بالكتابة. ولكن بمجرد الانتهاء من الكلمة الأولى “آلي” وقبل أن أبدأ بكتابة الكلمة الثانية “تأمين” يتم بث النتائج مع الإعلانات. وهنا لقطة الشاشة:

ضع في اعتبارك ما يلي: تتغير نتيجة البث الأولية هذه بسرعة أثناء الكتابة

الآن، ضع في اعتبارك أنك تشاهد لقطة الشاشة هذه بشكل مريح مع وجود متسع من الوقت لأن هذه صفحة مدونة، وليست صفحة بحث. ومع ذلك، في الواقع، بينما أواصل الكتابة والاستعلام الكامل في ذهني، لن أهتم بهذه الصفحة بعد الآن. يومض خلال جزء من الثانية قبل أن أبدأ في كتابة الكلمة الثانية. ولذلك، فإن الانطباعات التي تم إهدارها بالكامل. إليكم لقطة شاشة الكلمة الثانية:

مرة أخرى، بينما لا أزال أكتب استعلامي الحقيقي، يمر المزيد من مرات الظهور.

مرة أخرى، لن أهتم بهذه الصفحة أيضًا لأنني مازلت أكتب. يتم إهدار مرات الظهور بواسطة State Farm وGeico وTravelers. والآن الكلمة الرابعة:

مزيد من الفرص الضائعة

حصلت State Farm على نجاح آخر مع Maureen Lavelle وMetLife. ومازلت أكتب:

يظهر الناجون مع الانطباعات الضائعة فقط في أعقابهم

الآن انتهيت. إنني أتصفح الصفحة، ولدي متسع من الوقت لأقرر ما سأفعله مثل أي مستخدم آخر لـ Google. نجت أهم الإعلانات State Farm وGeico وTravelers. ومع ذلك، فقد نجوا على حساب عدد قليل من الانطباعات الضائعة على طول الطريق. بالإضافة إلى ذلك، لم يعد المعلنون الآخرون مثل MetLife أو Maureen Lavelle موجودين على الشاشة. لقد ضاعت انطباعاتهم تمامًا.

جوجل لا يعطي مرات ظهور لا حصر لها. يتناسب عدد مرات الظهور بشكل مباشر مع عروض الأسعار، وبالتالي يدفع المعلن ثمنها.

قبل أن أعلن أنه خداع، لدي الأسئلة التالية لـ Google (إذا كانوا يكرمون قراء SEJ بالإجابة).

هل تحتوي مرات الظهور في إعلانات Google على مؤقت بحيث لا يتم احتساب ظهور أقل من 5 ثوانٍ مثلاً؟

إذا كانت الإجابة “لا” على ما ورد أعلاه، يأتي السؤال التالي: هل يتم تقديم تفسير لعملاء Google بأن بعض مرات الظهور يمكن أن تكون جزءًا من عملية Google Instant، مع احتمالية منخفضة للغاية للنقر عليها؟ لم أجد مثل هذه المعلومات في نظام إعلانات Google بنفسي، ولكن من الممكن أن تكون موجودة بشكل ما.

إذا كانت إحدى الإجابات أعلاه هي نعم، فإن نظام إعلانات Google ما زال بعيدًا عن المأزق. وذلك بسبب مشكلة نسبة النقر إلى الظهور، والتي ستكون أقل مع Google Instant عنها بدونها. لكن لم يعد بإمكاننا أن نسمي هذه المشكلة بالخداع. ومع ذلك، فمن المنطقي أنه إذا كانت كلتا الإجابتين أعلاه هي لا، فهذا خداع.

لقد قمت بفحص الإنترنت لمعرفة ما إذا كان قد تم معالجة هذه المشكلة أم لا نعم، في الواقع لقد حدث ذلك. تشرح إحدى المدونات (http://www.realwebmarket.com/blog/tag/ctr-decrease/) هذه المشكلة مع التركيز على تأثيرها على نسبة النقر إلى الظهور. لقد استفزني أكثر حقيقة أن هذه القضية قد تم نشرها بالفعل على المدونات. أخبرني أن الإجابات على كلا السؤالين أعلاه هي على الأرجح “لا”. لقد شعرت بالحزن عندما رأيت كيف يتخذ الناس موقفًا ويحاولون تقديم بعض حلول ميكي ماوس.

ليس من مصلحتي الشخصية العثور على عيوب في Google، لقد عثرت عليها للتو، واندهشت من درجة عدم الاحترام التي طورتها Google على مر السنين لعملائها الأساسيين، الذين يمثلون خبز Google وزبدته. ومع وجود هذه العقلية، فلن أتفاجأ برؤية دعوى جماعية ضد جوجل في المستقبل. أوصي بشدة بأن تأخذ Google هذه المشكلة على محمل الجد وأن تجد علاجًا يوضح عدالتها. هنا هو الحل الأبسط:

ضع مؤقتًا على صفحة نتائج البحث. إذا كان التعرض أقل من 5 ثوانٍ، فلا تعتبر ذلك بمثابة انطباع.

Note: