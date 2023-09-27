Rewrite this title: هل هناك طريقة لتحسين [Blank] في استعلام بحث؟

ستساعدك المقالة التالية: هل هناك طريقة لتحسين [Blank] في استعلام بحث؟

اليوم اسأل كبار المسئولين الاقتصاديين السؤال يأتي من كريستيان في المملكة المتحدة. كريستيان يسأل:

هل هناك طريقة سياقية لمعالجة البحث بحيث يبحث عن الفراغ [in this case, “what”] في سؤال (على سبيل المثال، نباتي هو اللحوم كما ماذا هو الثوم)؟

الكلمات تعني الأشياء.

كان أستاذي في مدرسة الصحافة يكرر هذه العبارة لي وزملائي باستمرار عندما لم تكن كتابتنا واضحة، أو عندما استخدمنا الكلمة الخاطئة لوصف موقف ما.

وينطبق الشيء نفسه على Google وBing وجميع محركات البحث الرئيسية الأخرى.

لكن ما تعنيه الكلمات بالنسبة للروبوت يتغير يومًا بعد يوم، في كثير من الحالات.

السياق يعني الأشياء

يتفهم Google بشكل متزايد سياق المحتوى الذي يزحف إليه.

لم نعد نعيش في عالم حيث يجب أن تظهر عبارة محددة على الصفحة لتظهر كنتيجة في نتائج البحث (SERPs) لهذا الاستعلام المحدد.

بالطبع، لن يضر ظهور العبارة بالضبط في المحتوى.

أحدد عبارات الكلمات الرئيسية الطويلة بأنها تلك التي قد لا تشهد حجمًا كبيرًا من عمليات البحث بشكل فردي، ولكن في مجملها يمكن أن تولد حركة مرور كبيرة.

عادةً ما يكون للعبارات الرئيسية ذات الذيل الطويل نية عالية للمشتري.

ففي النهاية، إذا كنت تبحث عن شيء محدد للغاية، ثم وجدته – فمن المحتمل أنك ستشتريه – أو املأ نموذجًا في حالة الخدمة.

ولكن مرة أخرى، يمكنك هذه الأيام تصنيف عبارات الكلمات الرئيسية الطويلة عن طريق إنشاء محتوى عالي الجودة يتناول الموضوع العام الذي سيجيب على الاستعلام.

جوجل تحصل عليك – في الغالب

هناك الكثير من الأماكن التي يمكنك قراءتها حول قدرة Google المتزايدة على فهم سياق الموقع لغويًا.

سوف يناقش خبراء تحسين محركات البحث (SEO) كيفية قيام Google بذلك بشكل إعلاني.

نكهة الشهر تسمى النموذج الموحد للمهام المتعددة، أو MUM.

وفقًا لجوجل، فإن MUM أقوى 1000 مرة من الهوس الأخير بتحسين محركات البحث (SEO)، أو تمثيلات التشفير ثنائية الاتجاه من المحولات، أو BERT.

كان BERT جزءًا مما يُعرف باسم RankBrain، وهو عبارة عن صندوق أسود قليلًا ولست متأكدًا حقًا مما إذا كنا لا نزال نستخدم مصطلح RankBrain بعد الآن.

انه لامر معقد.

ولكن إذا كنت تميل إلى هذا الحد، فهناك المئات من منشورات المدونات والمقالات التي تتكهن بكيفية عمل هذه التقنيات لتصنيف الملايين من الاستعلامات الفريدة تمامًا التي يتم طرحها كل يوم.

ومن المهم أن تفهم كيف تنظر Google إلى المحتوى الذي تنشئه.

ولكن حتى لو كنت هبة الله لفهم الخوارزميات، فلا تتوقع إجراء هندسة عكسية تمامًا لكيفية عمل هذه التقنيات.

لقد عملت مع بعض أذكى الأشخاص على هذا الكوكب، وحتى مع التحليل الرياضي المتقدم، لم نكن واثقين تمامًا من صحة افتراضاتنا.

اكتب أفضل المعلومات ومن المحتمل أن يتم تغطيتك

أفضل رهان لك هو فهم الموضوعات التي تعجب جمهورك وكتابة أفضل إجابة لأسئلتهم.

وبقليل من الجهد، فإن أفضل الإجابات عادة ما ترتفع إلى القمة ــ على الرغم من أن العديد من الأشخاص الذين قد تكون إجاباتهم هي الأفضل أو لا ــ يشكون من أن نتائج جوجل سيئة.

هناك بالتأكيد حالات شاذة ونتائج سيئة.

بالنسبة للجزء الأكبر، تقوم جوجل بالأمر الصحيح.

لذا، للإجابة على السؤال، إذا كنت تتطلع إلى الظهور كإجابة نهائية لسؤال “النباتي بالنسبة للحوم مثل ما هو بالنسبة للثوم”، فيجب عليك كتابة صفحة تجيب فيها على معنى “ماذا”.

لن يضر وجود هذه العبارة في المحتوى نفسه أيضًا، ولكن لا تبالغ في ذلك.

إذا كنت أكتب هذه النسخة، فسوف أجد عدة أمثلة وأضع العبارة الرئيسية كعنوان رئيسي، وأدخل عدة عناصر لـ “ماذا”.

لا يوجد مخطط أو كود يخبر Google بالعلاقات.

لكن لا تقلق، فجوجل جيد جدًا في اكتشاف تلك العلاقات بنفسه.

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