Rewrite this title: هل هناك قيمة في تصنيفات SEO الخاصة بك؟

ستساعدك المقالة التالية: هل هناك قيمة في تصنيفات SEO الخاصة بك؟

إذا كنت تسأل نفسك هذا السؤال، فمن المحتمل أنك تفكر في بيع موقع الويب الخاص بك. أو تريد معرفة قيمة موقع الويب الخاص بك حتى تتمكن من اتخاذ القرار ببيعه أم لا.

لنكن واضحين هنا. معلمات هذه الحجة هي تقييم يعتمد على ما يرغب المشتري في دفعه لك مقابل موقع الويب الخاص بك. ويتم تحديد هذه المعلمات من خلال المواقع المملوكة كشركات أو استثمارات، وليس مواقع العملاء.

تقليديًا، يتم حساب قيمة تصنيفات محرك البحث الخاص بك من خلال مقدار حركة المرور × تكلفة النقرة في AdWords. يطلق Market Samurai على هذا مقياس SEOV (قيمة SEO).

صيغة بسيطة ستبدو كما يلي:

حركة المرور × تكلفة النقرة = قيمة تحسين محركات البحث

والمثال قد يكون لمحامي إصابات بوسطن.

2000 × 40 دولارًا = 8000 دولار شهريًا.

لماذا تكون قيمة SEO التقليدية خاطئة؟

في سياق بيع موقع ويب، لا يكون التقييم التقليدي لحركة المرور × تكلفة النقرة (CPC) ذا صلة. القيمة مشتقة على وجه التحديد من الربح الناتج عن موقع الويب الخاص بك. جميع الأصول مجتمعة تولد الربح وهذا الربح هو الذي له قيمة. بعبارات بسيطة، نطاقك + حركة المرور + المحتوى + دخلك لا يساوي قيمة موقع الويب الخاص بك.

لنفترض أن لديك موقع ويب يسمى howtomakemoneyonline.com وكان يحتل المرتبة الأولى في “كيفية كسب المال عبر الإنترنت”

تقييم كبار المسئولين الاقتصاديين

افتراضيا. لنفترض أن هناك 40.000 عملية بحث ذات مطابقة تامة عن “كيفية كسب المال عبر الإنترنت” بتكلفة نقرة قدرها 4.00 دولارات، وهذه هي الكلمة الرئيسية الوحيدة التي يتم تصنيفك عليها. بافتراض أنك تحصل على 40% من عدد الزيارات الذي يحتل المرتبة الأولى في Google. باستخدام قيمة تحسين محركات البحث التقليدية، تبلغ قيمة موقع الويب 64000 دولارًا شهريًا من قيمة حركة مرور قيمة تحسين محركات البحث.

طريقة تقييم الموقع

لنفترض أن نفس موقع الويب حقق ربحًا قدره 100000 دولار سنويًا من الإعلانات والدخل التابع.

إذا قمت بتطبيق مضاعفات 2.5 مرة على موقع الويب هذا، فسيعود التقييم إلى 250 ألف دولار.

قد يجادل المرء بأن الموقع يستحق 64000 دولار شهريًا بسبب قيمة حركة المرور. الحقائق هي أنه من وجهة نظر المشترين على موقع الويب، فإن الربح الذي يمكن أن يحققه الموقع هو ما يحدد القيمة. لذا فهم يقدرون الموقع بمبلغ 250 ألف دولار.

نصائح عند التفكير في بيع موقع الويب الخاص بك

بحكم التعريف، يجب عليك حقًا أن تنظر إلى موقع الويب الخاص بك على أنه عمل تجاري لأن هذا هو الأصل المدر للدخل الذي يدر الدخل والأرباح.

لذا، إذا كنت تفكر في بيع موقع الويب الخاص بك، فلنستكشف بعض عوامل البيع على موقع الويب.

1. اجعل حركة المرور الخاصة بك قابلة للدفاع عنها

يريد المشترون تقليل مخاطرهم عند الاستثمار. هدفهم الرئيسي هو الحصول على عائد على الاستثمار. كلما زادت مخاطر فئة الأصول كلما انخفض المبلغ الذي سيدفعونه. ولهذا السبب تعتبر السندات الحكومية الاستثمار الأكثر أمانا (أقل عائد). يبحث المشترون بشكل عام عن الدخل وحركة المرور المتنوعة. ولهذا السبب يجب أن تكون حركة المرور الخاصة بك قابلة للدفاع عنها. وقد لخص مات ماكجي هذا جيدًا. كما يشير مات، فإن وجود حركة مرور يمكن الدفاع عنها يعني وجود مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك البحث، وPPC، ووسائل التواصل الاجتماعي، وحركة المرور المباشرة. يعد هذا تحديًا كبيرًا للمواقع القائمة على البحث والتي تعتمد بشكل كبير على حركة مرور محرك البحث. خاصة مع تحديثات Google الأخيرة، تم مسح المواقع التي كانت لها قيمة كبيرة قبل سنوات قليلة من الخريطة تمامًا ولم يعد لها أي قيمة اليوم.

2. تحديد سعر البيع

هل تعرف حقا ما يستحق موقع الويب الخاص بك؟ أنا متأكد من أن لديك بعض الأفكار ولكن عادة ما يكون هناك فرق كبير بين ما “تريد” الحصول عليه لموقعك على الويب وما ستحصل عليه “في الواقع” لموقعك على الويب.

بيع موقع على شبكة الإنترنت لا يشبه بيع الأعمال التجارية. الأسئلة التي يتم طرحها عادةً مثل “ما هي مدة عقد الإيجار الخاص بك؟” و”ما هي شروط العقد لمورديك؟” يصبح “ما هي حركة المرور على مواقع الويب؟” و”ما هي النسبة المئوية التي تأتي من Google”؟

يعتمد سعر البيع عادةً على ما يلي:

موقع الويب الخاص بك الفردي وأصوله الفريدة

ما بيعت مواقع مماثلة من قبل

ما يحمله السوق حاليا للشركات على شبكة الإنترنت

القاعدة العامة هي أن مواقع الويب تبيع ما بين 1-3 أضعاف الأرباح وأن غالبية المواقع تبيع في شريحة أرباح تتراوح بين 1.5x و2.5x.

بعض مصادر التقييم الجيدة:

3. قم بإعداد مستند البيع

يشار إليها عادة باسم مذكرة المعلومات أو “الكتاب”. تم إعداد هذه الوثيقة للمساعدة في بيع موقع الويب الخاص بك. ويشمل أشياء مثل:

نظرة عامة على الموقع

التاريخ المالي

تاريخ المرور

ملخص عن كيفية توليد الدخل

ملخص العمليات (ما هو مطلوب لتشغيلها)

بيانات الربح والخسارة

مقابلة العميل (سيكون لدى المشترين الأسئلة الشائعة العامة)

4. تحديد المشترين المؤهلين

التحدي الأول الذي يواجهه مشرفو المواقع عند محاولتهم بيع مواقعهم على الويب هو العثور على مشترين مؤهلين.

هناك بعض الخيارات التي يمكنك وضعها في الاعتبار:

بيعها بنفسك شبكة خاصة المواقع المصنفة للأعمال (مثل Businessforsale.com) المنتديات Flippa.com شركات الاستثمار عبر الإنترنت (مثل internetbrands.com) استخدام وسيط



إذا كنت تبحث عن قائمة بالأماكن التي يمكنك العثور فيها على مشترين خارج قائمة وسطاء مواقع الويب، فاطلع على هذا المورد هنا أيضًا بعض النصائح حول استخدام وسيط هنا

5. لا تسقط الكرة

لا تقلل من أهمية هذه الحقيقة. توقف عن الاعتناء بموقعك على الويب لمدة شهر وقد تخسر 5-20% من سعر البيع الخاص بك. دعونا نستخدم هذا المثال:

يحقق موقع الويب حاليًا ربحًا قدره 5000 دولار شهريًا. لقد جعل هذا المبلغ من المال يعطي أو يأخذ 200 دولار خلال الـ 12 شهرًا الماضية. أنت كبائع تعرض موقع الويب الخاص بك للبيع. تتوقف عن طلب وضع المحتوى على مدونتك، وتقلص حملة تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك وتتوقف عن العمل عقليًا.

ما يحدث خلال الأسابيع الثمانية القادمة أثناء بيع موقع الويب الخاص بك هو أن حركة المرور تبدأ في الانخفاض قليلاً وتنخفض الإيرادات إلى 4300 دولار لذلك الشهر. وفجأة أصبح هذا بمثابة علم أحمر ضخم للمشترين. سوف يفكرون، “ما الذي يحدث لهذا العمل؟” “لماذا انخفضت حركة المرور؟” “ما الذي يحدث مع الإيرادات؟”

وفجأة ما كنت تتوقعه؛ العروض التي تتراوح ما بين 115 إلى 135000 دولار تصبح عروضًا في نطاق 90000 إلى 100000 دولار.

ولهذا السبب من المهم التأكد من استمرارك في تشغيل موقع الويب الخاص بك بأقصى قدر من الكفاءة والربحية أثناء بيعه.

7. المشترون يريدون أقل سعر: لا تسمح لهم بالحصول عليه

لقد اشترى معظم المشترين من الشركات والمال العديد من مواقع الويب خلال حياتهم المهنية، في حين أن معظم مشرفي المواقع لم يبيعوا موقعًا على الويب مطلقًا.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. بائع لأول مرة حصل على أعلى عرض من مشتري قام بشراء 15 موقعًا إلكترونيًا. سيرغب المشتري دائمًا في الحصول على أقل سعر وأفضل الشروط. إنهم دائمًا ما يقومون بإخفاء أعين البائعين ويختلقون أي عذر لتبرير عرضهم المنخفض “هذا هو كل ما يدفعه السوق في الوقت الحالي” أو “هذه هي الطريقة التي فعلنا بها ذلك في آخر 4 صفقات لدينا”.

تعرف على المصطلحات التي يستخدمها المشتري. وكن مستعدًا للحفاظ على السعر الذي تطلبه. عدد المشترين أكبر بكثير من عدد البائعين في السوق بشكل عام؛ خاصة مع الوعي بالسوق من موقع flippa.com، يتم تثقيف السوق حول احتمالات الاستثمار في مواقع الويب. ثقف نفسك حول عملية التقييم وابحث عن عروض متعددة.

8. كيف تحافظ على سرية عملية البيع الخاصة بك

إذا حاولت بيع موقع الويب الخاص بك بنفسك، فمن المحتمل أن تضطر إلى الإعلان عنه للبيع. ليس هناك ما يمنع حقيقة أن العملاء والموظفين والموردين والمنافسين قد يكتشفون ذلك. إذا كنت تقوم بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى الأشخاص مفادها أن موقع الويب الخاص بك معروض للبيع، إلا إذا كنت متسترًا حقًا، فهناك احتمال ضئيل أنك ستتمكن من إخفاء هويتك.

لحماية السرية، إذا كان ذلك مهمًا بالنسبة لك، فإن العملية العادية هي تطوير إعلان عام غير كاشف لإرساله يطلب من الأطراف المهتمة المحتملة الاتصال بك للحصول على مزيد من المعلومات. باعتبارك البائع، لديك الحق في فحص جميع هذه الاستفسارات، لذلك إذا كان هناك شخص لا تريد البحث فيه عن البيانات المالية لشركتك والمعلومات، فيمكنك رفضه وتلقي أي معلومات إضافية من الوسيط.

يعمل هذا النظام بشكل عام على التخلص من المتسللين وكذلك المنافسين “المتطفلين” الذين يتطلعون إلى سرقة بيانات موقع الويب الحساسة الخاصة بك. كتب آرون وول مقالًا رائعًا حول التخلي عن بيانات موقع الويب الخاص بك هنا. والخطوة التالية هي أن نطلب منهم التوقيع على أ اتفاق غير معلن (NDA) للسماح لهم بالوصول إلى مذكرة المعلومات الخاصة بك. والمرحلة النهائية هي جعلهم يوقعون على أ خطاب نوايا (عرض الشراء)، والذي يسمح لهم بالانتقال إلى المراحل النهائية من العناية الواجبة مما يتيح لهم الوصول إلى جميع البيانات.

رصيد الصورة: صراع الأسهم