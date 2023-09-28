Rewrite this title: هل وصلت شركتك إلى مستوى SEO للمؤسسات؟ كيفية معرفة

ستساعدك المقالة التالية: هل وصلت شركتك إلى مستوى SEO للمؤسسات؟ كيفية معرفة

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث (SEO) للشركات والمؤسسات والعمل داخل الشركة، سيبدأ محترف تحسين محركات البحث (SEO) في الشعور بالإرهاق بسبب المجموعة المتزايدة من الكلمات الرئيسية التي يقوم بتحسينها وآلاف مرات الظهور التي يرونها.

عندما انتقلت من الوكالة إلى العمل داخل الشركة، شعرت بهذا الشعور بنفسي.

ومع كل انتقال إلى شركة أكبر أثناء تقدمي في مسيرتي المهنية، وجدت نفسي أرى تزايد أعداد وتعقيد المواقع التي كنت أتعامل معها.

كيف تعرف أنك انتقلت من العمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) لشركة محاماة والتي تحتاج إلى بعض المساعدة في تصنيف “الإصابة الشخصية”، أو سلسلة المطاعم التي تحتاج إلى مساعدة في تواجدها المحلي، إلى تحسين محركات البحث (SEO) لشركات المؤسسات؟

الحقيقة هي أنه لم يكن لدي أي فكرة عما هو ممكن ومدى تعقيد مواقع المؤسسات.

لا يزال العمل على تحسين محركات البحث (SEO) للشركات المتوسطة الحجم التي تضم بضع مئات إلى بضعة آلاف من الموظفين أمرًا قابلاً للإدارة من خلال فريق من الكتاب الذين يمكنهم إنشاء محتوى فريد ومهندسين يقومون بصياغة كل صفحة بعناية حول تجربة المستخدم بتصميمات ملفتة للنظر.

يمكن مراقبة كل صفحة باستخدام أداة مثل Moz أو SEMrush وتعديلها بسرعة لرفع موضعها عند الضرورة.

قد يرى مُحسّنات محرّكات البحث مليونًا أو بضعة ملايين من بيانات مرات الظهور في GSC لمدة 3 أشهر.

يمكن تعديل المحتوى باستخدام برنامج نصي يضيف نسخة أو ينفذ بشكل منطقي الارتباط المتشابك للصفحات ذات الصلة التي يمكن اعتبارها ذات قيمة.

أثناء العمل في شركات بهذا الحجم، شعرت حقًا أنني كنت في الأوقات العظيمة.

الشركات التي لديها 24 مليون صفحة تعتمد على قاعدة البيانات في فهرس Google، وملايين الكلمات الرئيسية التي يجب تتبعها، وملايين المستخدمين القادمين من حركة البحث العضوية.

ومع ذلك، على الرغم من الملايين من الصفحات المبنية على البيانات التي تم تطويرها لتحسين محركات البحث والتي جذبت ملايين المستخدمين، لم يكن لدي أي فكرة عما كنت أفعله مع تقدم مسيرتي المهنية.

عندما يقوم أحد مُحسنات محركات البحث بتسجيل الدخول إلى GSC لرؤية مليارات مرات الظهور والمحادثات التي تتضمن “Pull Request” أو “Ruby on Jekyll” أو “node.js”، عندها يعلمون أنهم قد وصلوا إلى تحسين محركات البحث للمؤسسة.

ما هو SEO للمؤسسات، حقًا؟

لا يقتصر تحسين محركات البحث للمؤسسات على الحجم الهائل من مرات الظهور والنقرات أو الأنظمة المعقدة التي تنشئ الصفحات فحسب، بل يتعلق أيضًا بالعمل داخل مؤسسة كبيرة حددت أولوياتها.

إن تحسين محركات البحث للمؤسسات (Enterprise SEO) يدور حول الحصول على تأييد لتحسين محركات البحث (SEO) من أصحاب المصلحة والعديد من الشخصيات المختلفة عبر المؤسسة.

يعمل تحسين محركات البحث للمؤسسات مع المهندسين لفهم سبب مطالبتك بإجراء تغييرات في التعليمات البرمجية الخاصة بهم، أو لتنفيذ عناصر إضافية.

يتعلق الأمر بفهم مستوى التأثير من مقدار الجهد من خلال إسقاط الأهداف لأصغر (أو أكثرها تعقيدًا) من التغييرات.

إن تحسين محركات البحث (SEO) في مؤسسة المؤسسة يدور حول اختبار النظريات والأفكار واستخدام تلك الدروس المستفادة لإحداث تأثير أكبر على الأعمال.

تحسين محركات البحث (SEO) لشركات المشاريع

قد يكون فهم الفارق الدقيق بين ما يتطلبه الأمر لإدارة موقع ينتج مثل هذا الحجم الكبير من مرات الظهور أمرًا مرهقًا، ولكن يمكن التحكم فيه.

سواء كان مُحسن محركات البحث (SEO) مساهمًا فرديًا داخل المنظمة أو كان هناك فريق من مُحسنات محركات البحث (SEO)، فمن الأفضل تقسيمه إلى أربعة أجزاء.

لقد أوضحت ذلك بمزيد من التفصيل في مقالتي بعنوان “الركائز الأربع لنجاح تحسين محركات البحث للمؤسسات”، والتي تتلخص بشكل أساسي في:

التخفيف من آثار تحسين محركات البحث: إدارة الأخطاء وتحسين محركات البحث الفنية

استخدام أداة مثل Botify للزحف إلى ملايين الصفحات التي أنشأها الموقع وتحديد أي مشكلات قد تحتاج إلى حل.

بالإضافة إلى ذلك، فهم الفرص المتاحة من البيانات المنظمة وAMP واستراتيجيات تحسين محركات البحث الفنية الأخرى التي يمكن تنفيذها.

تحليل/تقارير تحسين محركات البحث: حساب الافتراضات وإعداد التقارير عن النجاحات

على مستوى تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسة، تتوقع الشركة تقديم تقارير عن الأداء الرئيسي.

تعد القدرة على حساب الأهداف من عمل تحسين محركات البحث (SEO) والإبلاغ عن تلك النجاحات أمرًا في غاية الأهمية ومهارة بحد ذاتها.

إدارة مشاريع تحسين محركات البحث: تحديد النمو وإدارة المشاريع لتحسين محركات البحث

ستكون هناك دائمًا فرصة للنمو في مجال تحسين محركات البحث (SEO)، وستؤدي الحاجة إلى امتلاك مُحسنات محركات البحث (SEO) كمنتج أو العمل كمدير مشروع لقيادة المبادرات من خلالها إلى نمو تحسين محركات البحث (SEO) للأعمال.

بناء العلاقات: دعم تحسين محركات البحث لأصحاب المصلحة والفرق الأخرى

90% من نجاح SEO يعتمد على فرق أخرى للقيام بهذا العمل.

يعد الحصول على تأييد من أصحاب المصلحة الرئيسيين ودعم تحسين محركات البحث (SEO) للأعمال مهارة لا يمتلكها كل مُحسنات محركات البحث (SEO)، ولكن أولئك الذين يفعلون ذلك يمكنهم جني الفوائد حقًا.

تغليف

تتوقع معظم مؤسسات المؤسسات أن يكون لدى فرقها استراتيجية مخططة مع أهداف محددة للسنة المالية.

يجب أن يكون محترف تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات قادرًا على التراجع والنظر إلى الصورة الأكبر.

باستخدام الجوانب الأربعة الرئيسية لتحسين محركات البحث، يمكن وضع استراتيجية للعام (أو لفترة أطول) بسهولة.

إن فهم العمل الفني المطلوب، وتحديد المشاريع التي قد يرغب مُحسن محركات البحث (SEO) في معالجتها، والقدرة على الإبلاغ عنها، هي ما يدفع الإستراتيجية.

أنا شخصياً أحب أن أضيف بعض الإستراتيجيات لبناء العلاقات في شكل تعليم مع أهداف المشاركة العامة من فرق محددة.

يمكن أن ينعكس ذلك في المشاريع الجديدة أو بعض أعمال تحسين محركات البحث الفنية التي من شأنها أن تظهر النمو كمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).

في النهاية، يأتي كل هذا معًا في نهج شامل لتحسين محركات البحث والذي سينعكس في النمو الإجمالي نحو مليارات مرات الظهور التي تشهدها الأعمال.

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