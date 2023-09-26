Rewrite this title: هل يؤثر امتداد النطاق على SEO؟ يشرح جون مولر من جوجل

ستساعدك المقالة التالية: هل يؤثر امتداد النطاق على SEO؟ يشرح جون مولر من جوجل

يجيب جون مولر، مندوب البحث لدى Google، عما إذا كان امتداد النطاق الخاص بك يؤثر على تحسين محركات البحث (SEO)، والأسئلة الأخرى المتعلقة بتأثير البحث عن اختيارات النطاق.

تمت الإجابة على هذه الأسئلة في أحدث إصدار من سلسلة مقاطع الفيديو “اسأل Googlebot” على YouTube.

يتناول مولر الأسئلة المتعلقة بكيفية مقارنة dot-com بامتدادات النطاقات الأخرى، ونطاقات gTLD مقابل نطاقات ccTLD، وwww مقابل غير www، والمزيد.

إليكم جميع الأسئلة التي تمت الإجابة عليها في الفيديو، بالإضافة إلى إجابات مولر الكاملة.

هل نطاقات .Com أفضل؟

السؤال الأول هو من أكثر الأسئلة شيوعًا، خاصة بين الأشخاص الذين يقومون بتسجيل النطاق لأول مرة.

هل نطاقات .com أفضل من غيرها؟

يسأل الشخص الذي أرسل السؤال أيضًا ما إذا كان من المقبول استخدام امتداد أحدث، مثل نطاق ‎.space.

يقول مولر:

“بالتأكيد، اذهب لذلك. تعادل نطاقات المستوى الأعلى (TLD) الأحدث نطاقات المستوى الأعلى العامة الأخرى مثل .com عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث. اختر شيئًا يعجبك، هناك الكثير من الخيارات المتاحة الآن.

نطاقات WWW أو غير تابعة لـ WWW؟

هل من الأفضل استخدام أ شبكة الاتصالات العالمية أو غير www نسخة من اسم المجال؟

يقول مولر:

“يمكنك استخدام ما تفضله. ليس لدى أنظمة Google أي تفضيل في أي من الاتجاهين. في بعض الأحيان تكون هناك أسباب فنية للمضي في اتجاه أو آخر، ولكن في كثير من الأحيان يكون الأمر مجرد مسألة تفضيلاتك الشخصية.

Rel=Canonical على أنواع المجالات المختلفة

هل من الممكن استخدام rel=canonical عنصر الارتباط عبر نطاقات TLD المختلفة؟ مثل نطاقات gTLD (نطاقات المستوى الأعلى العامة) ونطاقات ccTLD (نطاقات المستوى الأعلى لرمز البلد).

يقول مولر:

“نعم، يمكنك أن تفعل هذا. لا يقتصر عنصر الارتباط rel=canonical على نفس اسم النطاق.”

امتدادات النطاق الخاصة بالدولة للموقع العالمي

هل يمكن أن تعمل نطاقات ccTLD لموقع ويب عالمي؟

يقول مولر:

“الجواب نعم. في حين أن اسم النطاق الذي يحمل رمز البلد يساعد أنظمتنا على الاستهداف الجغرافي لذلك البلد، فإنه لا يزال يسمح بالرؤية العالمية.

القيد الوحيد هو أنه لا يمكنك تحديد بلدان أخرى للاستهداف الجغرافي. على سبيل المثال، إذا كان لديك موقع ويب ‎.fr لفرنسا، فيمكنك استخدامه عالميًا. لكنك لن تكون قادرًا على استهداف المستخدمين جغرافيًا بشكل صريح في البرازيل.

شاهد الفيديو الكامل من جوجل أدناه: