Rewrite this title: هل يؤدي استخدام CDN إلى تحسين التصنيف؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يؤدي استخدام CDN إلى تحسين التصنيف؟

أجاب جون مولر، مؤيد البحث في Google، على سؤال في مقطع فيديو لساعات العمل الخاصة بتحسين محركات البحث حول ما إذا كان بإمكان شبكة CDN تحسين التصنيف.

رد مولر بإجابة متعمقة ناقشت سرعة الصفحة والزحف وتناولت أيضًا تحسين محركات البحث.

شبكة توصيل المحتوى (CDN)

شبكة توصيل المحتوى (CDN) هي خدمة توفر شبكة عالمية من الخوادم التي تعمل على تسريع تسليم صفحات الويب من خلال تقديمها من خادم يقع بالقرب من زائر الموقع الذي يحاول الوصول إلى صفحة ويب.

كلما كان الخادم أقرب إلى زائر موقع الويب، قلت “القفزات” التي تحتاج صفحة الويب إلى القيام بها عبر الإنترنت للوصول إلى ذلك الزائر.

وهذا يعني أن شبكة CDN يمكنها تحسين سرعة صفحة الويب بشكل كبير.

هل يساعد CDN في تصنيفات البحث؟

أراد الشخص الذي طرح سؤالاً على Google معرفة ما إذا كانت هناك أي فائدة في التصنيف لاستخدام CDN مقابل استضافة الخادم التقليدية.

السؤال المطروح:

“هل يؤدي وضع موقع ويب خلف شبكة CDN إلى تحسين التصنيف؟

نحصل على غالبية حركة المرور لدينا من بلد معين. لقد استضفنا موقعنا على خادم موجود في ذلك البلد.

هل تقترح وضع موقعنا بالكامل خلف شبكة CDN لتحسين سرعة الصفحة للمستخدمين على مستوى العالم أم أن هذا غير مطلوب في حالتنا؟”

تأثير CDN و SEO

أجاب مولر أن CDN ليس له تأثير على تحسين محركات البحث.

أجاب مولر:

“لذا، من الواضح أنه يمكنك القيام بالكثير من هذه الأشياء.

لا أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على Google على الإطلاق فيما يتعلق بتحسين محركات البحث.

وعلى الرغم من أن مولر يقول إنه لا يعتقد أنه سيكون له تأثير كبير، إلا أنه يعود إلى هذه النقطة ويوضحها.

واصل مولر إجابته:

“التأثير الوحيد الذي يمكنني أن أتخيل فيه حدوث شيء ما هو ما يراه المستخدمون في نهاية المطاف.

وكما ذكرت، إذا كان غالبية المستخدمين يشاهدون بالفعل موقع ويب سريعًا جدًا لأن خادمك موجود هناك، فأنت تفعل الشيء الصحيح نوعًا ما.

لكن بالطبع، إذا كان المستخدمون في مواقع أخرى يرون نتيجة بطيئة جدًا، لأنه ربما لا يكون الاتصال ببلدك بهذه الجودة، فهذا شيء قد تتاح لك فيه بعض الفرص لتحسين ذلك.

ويمكنك أن ترى ذلك كنوع من الفرص بمعنى أنه، بالطبع، إذا كان موقع الويب الخاص بك بطيئًا جدًا بالنسبة للمستخدمين الآخرين، فسيكون من النادر بالنسبة لهم أن يبدأوا في الانتقال إلى موقع الويب الخاص بك أكثر لأنه أمر مزعج حقًا للوصول الى هناك.

بينما إذا كان موقع الويب الخاص بك سريعًا جدًا بالنسبة للمستخدمين الآخرين، فستتاح لهم على الأقل فرصة لرؤية موقع ويب سريع معقول، والذي يمكن أن يكون موقع الويب الخاص بك.

ومن وجهة النظر هذه، إذا كان هناك شيء يمكنك القيام به لتحسين الأمور على مستوى العالم لموقعك على الويب، فأعتقد أنها فكرة جيدة.

لا أعتقد أن الأمر بالغ الأهمية”.

CDN والتأثير على الزحف

عاد مولر إلى مسألة تحسين محركات البحث (SEO) وتناول هذه المرة مسألة الزحف وفوائد شبكة CDN.

واصل مولر إجابته:

“إنه ليس شيئًا مهمًا فيما يتعلق بتحسين محركات البحث حيث يتعين على Google رؤيته بسرعة كبيرة أيضًا أو أي شيء من هذا القبيل.

ولكن هذا شيء يمكنك القيام به لتنمية موقع الويب الخاص بك إلى ما هو أبعد من بلدك الحالي.

ربما هناك شيء واحد يجب أن أوضحه، وهو أنه إذا كان زحف Google بطيئًا للغاية، فمن الممكن أن يؤثر ذلك بالطبع على مقدار الزحف الذي يمكننا الزحف إليه وفهرسته من موقع الويب.

لذلك يمكن أن يكون هذا جانبًا للنظر فيه.

غالبية مواقع الويب التي قمت بالاطلاع عليها، لم أر حقًا أن هذا يمثل مشكلة فيما يتعلق بأي موقع ويب لا يزيد حجمه عن الملايين والملايين من الصفحات.

لذا، من وجهة النظر هذه، يمكنك التحقق مرة أخرى من مدى سرعة زحف Google إلى Search Console في إحصائيات الزحف.

وإذا بدا ذلك معقولًا، حتى لو لم يكن ذلك سريعًا للغاية، فلن أقلق حقًا بشأن ذلك.

قد لا يتمكن خادم الويب البطيء أو الذي يعاني من ضعف القوة من التعامل مع عمليات الزحف الثقيلة التي تقوم بها الروبوتات، سواء كانت شرعية أو ضارة.

قد يؤدي هذا النوع من المواقف على خادم مشترك إلى استسلام الخادم والاستجابة لـ 500 رمز استجابة للخادم لأن الخادم غير قادر على خدمة صفحات الويب المطلوبة.

لقد رأيت هذا يحدث على خادم مشترك حيث أوصى المضيف بالترقية إلى بيئة خادم مخصصة أو افتراضية.

تعمل شبكة CDN على تخفيف تأثيرات الخادم المشترك البطيء من خلال خدمة صفحات الويب من شبكة CDN وليس الخادم الذي تتم فيه استضافة الصفحات الفعلية.

CDN وتصنيف جوجل

تشير إجابة مولر إلى عدم وجود أي نوع من تأثير تحسين محركات البحث (SEO) من استخدام CDN.

لقد قال إن صعوبة الزحف إلى موقع ما ليست مشكلة شائعة (باستثناء المواقع الكبيرة التي تحتوي على “ملايين وملايين الصفحات”).

هناك العديد من الأسباب الوجيهة لاستخدام CDN ولكن ميزة تحسين محركات البحث (SEO) ليست واحدة منها، وفقًا لمولر.

الاقتباس:

شاهد إجابة مولر على سؤال حول تأثير تحسين محركات البحث واستخدام CDN

الفيديو عند الدقيقة 2:50