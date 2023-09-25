Rewrite this title: هل يتعامل Google مع الإشارات غير المرتبطة مثل الروابط؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يتعامل Google مع الإشارات غير المرتبطة مثل الروابط؟

في جلسة Hangout خلال ساعات عمل مكتب Google SEO، سأل أحد الأشخاص موظف Google John Mueller عن حالة المقالات التي تتحدث عن موقعه ولكن الإشارات إلى اسم العلامة التجارية أو اسم النطاق لم تكن مرتبطة بموقعه. ما أراد معرفته هو ما إذا كانت تلك الإشارات لنطاقه واسم علامته التجارية يمكن أن تمرر نوعًا من الإشارة.

وكانت إجابة جون مولر واضحة وخالية من الغموض.

يذكر العلامة التجارية

طرح الشخص الذي يطرح السؤال موضوع إشارات اسم النطاق وما إذا كانت Google تستخدمها بشكل مشابه للروابط.

وأوضح السيناريو الخاص به للمواقع التي تنشر مقالات تشير إلى نطاق أو اسم علامة تجارية ولكن لا ترتبط بالمواقع الفعلية.

“… يمكن أن تكون هذه الإشارات في شكل اسم علامة تجارية أو يمكن أن تكون في شكل اسم شخص أيضًا.

…هل لا تزال Google قادرة على التعرف على تلك الإشارات وتلك الأسماء وبما أنها مرتبطة بالشركة الأم أو بالعلامة التجارية الحالية التي تعمل معها، فهل هذا… نوع من التأثير…

فقط لأنه تم ذكرك في بعض الأماكن الأخرى ولكنك غير مرتبط.”

إما أن يكون رابطًا أو لا يكون

أجاب مولر على السؤال بالقول بشكل أساسي أن الإشارة إلى العلامة التجارية ليست رابطًا، لذا لن يتم التعامل معها كرابط.

أجاب جون مولر من جوجل:

“أعني… أولاً وقبل كل شيء، إذا لم يكن هناك رابط لصفحاتك، فهذا يعني أنه ليس رابطًا هناك حقًا.

لذا فهو ليس شيئًا قد نراه، نوعًا ما، أوه، إنه نصف رابط يستحق الذكر أو شيء من هذا القبيل.

إنه في الأساس، لا يوجد رابط، لذلك لا توجد إشارة تمر مثلما يحدث مع أي رابط عادي هناك.

أعتقد أن هذا هو أول شيء يجب أخذه في الاعتبار.

هذا لا يعني أن… نوعًا ما… هذه الإشارات سيئة أو أنك بحاجة إلى تجنبها أو أي شيء من هذا القبيل.

الأمر في الحقيقة هو أننا لا نتعامل مع هذه الروابط على أنها روابط.

وهذا كل ما في الأمر.

وهو شيء ربما يختار فيه المستخدمون هذا الإشارة وسيبحثون عن موقعك ويذهبون إلى موقعك على أي حال.

ولكنها ليست وصلة لموقعك.

لذلك من وجهة النظر هذه، الأمر مختلف تمامًا.

لن أضعهم في نفس الفئة.”

لا توجد إشارة تمر من إشارات العلامة التجارية

كان جون مولر واضحًا جدًا في أنه إذا ذكر أحد المواقع علامة تجارية أو مجال موقع ويب، فلن تتعامل Google مع ذلك كرابط.

وكانت إجابته واضحة لا لبس فيها:

“في الأساس، لا يوجد رابط، لذلك لا توجد إشارة عابرة…”

وهذا يعني أنه إذا لم يكن هناك إشارة عابرة، فلن يكون لها تأثير على التصنيف مماثل للرابط.

الاقتباس

هل يتم احتساب الإشارات غير المرتبطة كروابط؟

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