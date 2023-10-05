Rewrite this title: هل يتم الآن عرض صور الشركة في SERPs؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يتم الآن عرض صور الشركة في SERPs؟

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لقد حقق Rel=author نجاحًا، أليس كذلك؟ ليس من السهل الإعداد فحسب، بل شهد المستخدمون أيضًا نسبة نقر إلى ظهور أعلى عبر SERPs. نتائج جديدة تم إصدارها تشير إلى أن Google ربما تستخدم صور الشركة تمامًا مثلما تستخدم ترميز المؤلف. استخدمت بعض الأمثلة التي أشاركها أدناه علامة rel=author، في حين أن البعض الآخر يتمتع بحضور قوي على صفحته على Google+.

دعونا نفحص بعض هذه الأمثلة.

المثال رقم 1 – تقدمي/لا يوجد rel=publisher

بدأت شركة Progressive في الظهور في صفحات SERP جنبًا إلى جنب مع صورة الشركة. الشيء المثير للاهتمام في هذا المثال هو أنهم لا يستخدمون علامة rel=publisher. ومع ذلك، لديهم حضور قوي على Google+. يبدو أن هذا هو ما كان يتحدث عنه مات كاتس عندما قال إنهم يتحسنون في “اكتشاف متى يكون شخص ما بمثابة سلطة في مساحة معينة …”

ابدأ في إنشاء حضور جاد على Google+.

المثال رقم 2 – PEA/باستخدام rel=publisher

لقد صدمني هذا المثال، لأن PEA ليست سلطة في مجال تخصصها. ومع ذلك، فهم يستفيدون بشكل كامل من ترميز rel=publisher بالإضافة إلى البدء في إنشاء تواجد على Google+.

تأكد من أن شركتك تستفيد من ترميز rel=author.

خاتمة

هذه النتائج الجديدة مثيرة للاهتمام إلى حد ما، لكنها لا تعطينا فكرة واضحة عما يمكن توقعه هذا الصيف. يمكنك اللعب بأمان من خلال إنشاء حضور قوي على Google+ واستخدام ترميز rel=publisher. لقد حان دورك – هل لاحظت نشاطًا مماثلاً في SERPs؟