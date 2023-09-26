Rewrite this title: هل يتم التعامل مع الروابط الداخلية في الرأس والتذييل بشكل مختلف؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يتم التعامل مع الروابط الداخلية في الرأس والتذييل بشكل مختلف؟

أجاب جون مولر من Google مؤخرًا على سؤال حول ما إذا كانت الروابط الداخلية في التذييل أو الرأس تستخدم بشكل مختلف بواسطة Google. قدم جون مولر من Google شرحًا للاختلاف الطفيف في كيفية تعامل Google مع المحتوى الرئيسي للصفحة وإلقاء الضوء على كيفية تعامل Google مع الروابط الداخلية داخل صفحة الويب.

الروابط الداخلية

الروابط الداخلية هي الروابط الموجودة داخل موقع الويب والتي تنتقل إلى صفحة ويب أخرى داخل نفس الموقع.

من أمثلة الروابط الداخلية روابط القائمة التي توجد عادةً في الرأس وأيضًا روابط إلى أقسام مهمة من موقع مثل صفحة “نبذة عنا” وصفحة الاتصال التي توجد بشكل متكرر في تذييل موقع الويب.

يمكن أن تكون الروابط الداخلية أيضًا روابط لصفحات أخرى داخل الموقع موجودة ضمن محتوى الموقع.

جوجل جون مولر يناقش الروابط الداخلية

هل جميع الروابط الداخلية على نفس القدر من الأهمية؟

قال جون مولر من Google إن الروابط الداخلية مهمة وأن الشخص الذي يطرح السؤال يريد معرفة ما إذا كان هناك اختلاف في كيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من الروابط الداخلية.

سأل الشخص:

“لقد كررت مؤخرًا أهمية الارتباط الداخلي لإشارة Google إلى مدى أهمية محتوى محدد على موقع ما.

أريد أن أعرف، هل يتم النظر إلى الروابط الموجودة داخل أقسام معينة من الموقع بشكل مختلف.

على سبيل المثال، إذا كانت الصفحة مرتبطة داخل رأس أو تذييل، وبالتالي يتم تضمينها في كل صفحة من صفحات الموقع.

هل يستخدم Google هذه الروابط بشكل مختلف عن الروابط الموجودة في نص الصفحة؟”

لا يتم التمييز بين الروابط الداخلية

وأوضح مولر أن الروابط لا يتم التعامل معها بشكل مختلف بسبب مكان وجود الروابط داخل صفحة الويب.

أجاب جون مولر:

“نحن لا نفرق حقًا هناك.

لذلك، إذا كنت ترغب في ذلك، يتم ربط الأشياء في تذييل الصفحة ويتم ربطها عبر موقع الويب بأكمله، ومن وجهة نظرنا، لديك تلك الروابط عبر موقع الويب الخاص بك بالكامل.

ليس الأمر أننا سنقول، أوه، مثل الروابط الموجودة في التذييل ذات وزن أقل أو ليست مفيدة، فسوف نتجاهلها أو أي شيء من هذا القبيل.

لذا، من وجهة النظر هذه، عندما يتعلق الأمر بالروابط، فإننا نراها في الأساس كروابط على الصفحة.”

يتم التعامل مع النص بشكل مختلف بناءً على الموقع

بعد ذلك، أوضح جون مولر أن النص الموجود داخل المحتوى الرئيسي يتم التعامل معه بشكل مختلف قليلاً.

هو شرح:

“يختلف الأمر قليلاً عندما يتعلق الأمر بالنص الموجود هناك، حيث نحاول فهم المحتوى الأساسي للصفحة.

وعندما يتعلق الأمر بالتصنيف بالنسبة إلى المحتوى الآخر على موقع الويب الخاص بك، فسنحاول التركيز على قسم المحتوى الأساسي هذا في الصفحة.

لكن الروابط من وجهة نظرنا تساعدنا فقط على فهم بنية الموقع بشكل أفضل وما إذا كانت موجودة في الرأس أو في التذييل أو الشريط الجانبي أو المحتوى الرئيسي، فهذا لا يغير شيئًا حقًا بالنسبة لنا.

الروابط الداخلية مهمة

أوضح جون مولر أنه بينما يتم التعامل مع المحتوى الموجود في منطقة المحتوى الرئيسي بشكل مختلف قليلاً، يتم التعامل مع الروابط الداخلية داخل الرأس أو التذييل أو المحتوى الرئيسي بنفس الطريقة.

وأكد مولر أيضًا أن الروابط الداخلية في التذييل والرأس لا تُعطى وزنًا أقل من الروابط الموجودة ضمن محتوى صفحة الويب.

الاقتباس

أفضل ربط داخلي: الرأس والتذييل مقابل الروابط داخل المحتوى

شاهد جون مولر يجيب على السؤال عند علامة الدقيقة 45:09