Rewrite this title: هل يجب أن تسمح مدونتك بكل تعليق يحتوي على رابط؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يجب أن تسمح مدونتك بكل تعليق يحتوي على رابط؟

منذ بضعة أشهر قررت تحويل مدونتي إلى مدونة للمتابعة لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد في زيادة النشاط، ولكن بصراحة لا أستطيع أن أقول مدى المساعدة التي حققتها أم لا. بالتأكيد، لقد تلقيت بعض التعليقات غير المرغوب فيها، ولكنني أقوم بإزالتها دائمًا. فقط لأنها مدونة للمتابعة لا يعني أنه يتعين علي الموافقة على كل تعليق أو السماح بكل رابط. ومع ذلك، لدي سؤال أخلاقي لجميع المدونين. هل توافق على أي تعليق يحتوي على رابط تشعر أنه خاطئ أو غير قانوني على مدونتك؟ قبل أن تجيب، اسمحوا لي أن أقدم بعض القصة الخلفية.

في الأسبوع الماضي، كنت أتصفح التعليقات التي لم يتم الإشراف عليها بعد على مدونتي (أعلم أنني بحاجة إلى أن أكون أفضل في ذلك) عندما عثرت على تعليق كان جيدًا حقًا، ولكن الرابط الموجود في اسم المستخدم (والذي لم يكن غير مرغوب فيه بالمناسبة) ) أخافت حماقة مني. لن أذكرها أو حتى أربطها هنا. دعنا نقول فقط أنه كان من بين النوع غير القانوني المنحرف للغاية. في البداية قمت بإزالة الرابط، وعلقت عليه، ووافقت عليه تقريبًا. ثم قمت بتحطيمه بالكامل. لم أستطع بوعي أن أوافق على تعليق من شخص يروج لمثل هذا الموقع الحقير. لقد جعلني ذلك حقًا أعيد التساؤل عن موقفي بشأن مواصلة مدونتي كمتابعة. ولكن مرة أخرى، إذا كان قرار عدم المتابعة، فهل سأظل أحصل على نفس التعليقات؟

بغض النظر عما إذا كان موقعك يسمح بالروابط المتبعة أم لا، مما يسمح لأسماء المستخدمين بوضع رابط على موقعك، فأنت من يستضيف هذا الرابط. أنا لا أتحدث عن إزالة رابط أحد المنافسين عندما يعلقون أو يرفضون روابط الحبة الزرقاء الصغيرة، ولكن أتحدث عن أخلاقياتك الشخصية وحتى المهنية. هل تسمح بتعليق يحتوي على رابط إلى موقع:

هل روجت لحزب سياسي معين؟

هل أتيت من موقع به خدمة سيئة؟

بيع المخدرات / الخدمات غير المشروعة؟

هاجم شخصيا شخص آخر؟

هل تحتوي على صور غير قانونية (إباحية تتعلق بالأطفال، وما إلى ذلك)؟

إلى أي مدى يجب أن نكون أخلاقيين كمدونين عندما يتعلق الأمر بالسماح بالروابط في التعليقات على مدوناتنا؟ هل تفكر في السماح بنشر التعليق حتى لو كان قانونيًا؟

إذا حصلت على رابط من موقع تشعر أنه يجب أن تنظر إليه السلطات المختصة؛ هنا أ قائمة ببعض الموارد حيث يمكن الإبلاغ عنها.