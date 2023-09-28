Rewrite this title: هل يجب عليك استخدام الروابط Nofollow أو المدعومة أو التي ينشئها المستخدمون؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يجب عليك استخدام الروابط Nofollow أو المدعومة أو التي ينشئها المستخدمون؟

سؤال اليوم يأتي من أيشواريا في كوينزلاند، التي تسأل:

“هل من الضروري استخدام روابط Nofollow أو برعاية أو UGC (rel = “برعاية” أو rel = “follow” أو rel = “nofollow برعاية”) في مواقع الكوبونات/القسائم/العروض حيث يوجد الكثير من الروابط الصادرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، أي من الروابط أعلاه أفضل للاستخدام.

سؤال عظيم، ايشواريا!

نعم، من الضروري للغاية استخدام هذه السمات على روابطك الصادرة.

بصرف النظر عن أن لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قوانين وقواعد فريدة خاصة بها حول الحاجة إلى الكشف، فإن Google لديها نسختها الخاصة وتذكرها في إرشاداتها أيضًا. وهنا مثال على ذلك.

قامت Google أيضًا بتطبيق عقوبة قبل بضع سنوات خصيصًا للمواقع التي لم يتم الكشف عنها.

تحدثت عن كيف يمكن لـ Google معرفة ما إذا كنت ستفصح أم لا في هذا المنشور.

نظرًا لأنك سألت عن القسائم على وجه الخصوص، فسأفترض أنك موقع ويب خاص بالقسائم وأجيب عن موقفك المحتمل.

إليك الطريقة التي أوصي بها للقيام بهذه السمة.

برعاية

من المحتمل أن تكسب عمولات أو تحصل على أموال.

وهذا يعني أنك سترغب في استخدام الإعلانات المدعومة لأنك لا تضع الرابط هناك ليكون لطيفًا.

يتضمن ذلك الروابط التابعة وعمليات شراء الوسائط والمنتجات للمراجعة وعندما يكون لديك رموز قسيمة مخصصة يتم استخدامها للتتبع من الصفحة.

يتبع

إذا كنت لا تجني المال وتكتفي فقط بالحصول على رموز القسيمة بدون أي مكاسب مالية، فاتركها كرابط متابعة، ولا تقلق.

لقد قمت بإنشاء الصفحة المخصصة للمتجر لأنك تثق بالمتجر بدرجة كافية لإرسال زوار موقعك إليهم.

وهذا يعني أن المتجر جدير بالثقة وينبغي أن يتبع الروابط.

لا اتباع

هناك حالات متعددة هنا.

1. إذا كان موقع الويب الذي ترتبط به ليس شيئًا تثق به، فلا ينبغي عليك إنشاء صفحة لكوبونات هذا المتجر.

اسأل نفسك: “لماذا تقوم بإحالة زوار موقع الويب إلى متجر غير جدير بالثقة؟”

ليس من المنطقي الارتباط بها، لذا قم ببساطة بحذف تلك الصفحة بدلاً من استخدام عدم المتابعة.

إذا كنت تصر على امتلاك الصفحة، فإن nofollow هو الصحيح ولكن لا ينصح به.

2. إذا لم تكن الروابط تابعة أو علاقات عامة أو وسائط مدفوعة وقمت بإضافتها لأن صفقة المتجر تستحق الذكر، فالمتابعة هي الطريق الصحيح.

وذلك لأنه لا يوجد حافز مالي وتشعر أن موقع الويب يعد مصدرًا جيدًا لزوار صفحة الويب الخاصة بك.

المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والكوبونات المقدمة من المستخدم

تمامًا مثل nofollow أعلاه، هذا أمر ظرفي:

إذا كانت الصفحة لا تحمل علامة تجارية (على سبيل المثال: “قسائم عيد الحب”) وتم تقديم القسائم من قبل المستخدم، فاستخدم UGC.

إذا أصبح الرابط رابطًا تابعًا عند النقر الخارجي عبر شبكة إعلانية، فإن الإعلان الترويجي صحيح وليس UGC.

إذا تم تقديمه بواسطة المستخدم ولم تكن هناك علاقة تابعة، فاجعله UGC.

إذا تم تقديمه من قبل المستخدم وكان لديك صفحة مخصصة لهذا المتجر: استخدم رابطًا داخليًا متبعًا لصفحة المتجر، ورابطًا دعائيًا للنقرة الخارجية إذا كانت لديك علاقة تابعة، ومحتوى ينشئه المستخدم إذا لم يكن هناك شركة تابعة أو مدفوعة الأجر علاقة.

الروابط التابعة

يجب رعايتها لأنك تنشرها بهدف كسب عمولة.

نأمل أن يساعد هذا في الإجابة على سؤالك حول مواقع القسيمة وسمات الارتباط التي يجب استخدامها.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا تتردد في التواصل معي حتى أتمكن من إلقاء نظرة على موقع الويب الخاص بك وفهم الموقف المحدد.

شكرا على سؤالك!

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