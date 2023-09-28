Rewrite this title: هل يجب عليك التنصل من الروابط التي تسرق التصنيفات المهمة من خلال المحتوى المشترك؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يجب عليك التنصل من الروابط التي تسرق التصنيفات المهمة من خلال المحتوى المشترك؟

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” اليوم من أليساندرو في ألمانيا. أليساندرو يسأل:

“هل يجب أن أتنصل من جميع الروابط التي تأتي من نطاق (مع النطاق:example.com) الذي يسرق تصنيفاتنا المهمة من خلال محتوى مشترك؟ أم يجب أن نطلب منهم إضافة عنوان أساسي إلى كل المحتوى المشترك (المحتوى الماضي والمستقبلي)؟”

إن أداة التنصل من Google تشبه إلى حد ما المنشار.

إنه أمر رائع لتقطيع الغابات، وإزالة حواجز الطرق الكبيرة، وتقطيع الأشجار الميتة أو المضطربة بشكل عشوائي.

ولكن عندما تبدأ في محاولة إنشاء تفاصيل دقيقة باستخدام المنشار، فمن المحتمل أن تواجه بعض المشكلات.

وينطبق الشيء نفسه على أداة التنصل.

لا يخبرنا Google بالروابط التي تساعد موقعنا ومدى مساعدتها لموقعنا.

في كل مرة تستخدم فيها أداة التنصل، فإنك تتعرض لخطر قطع الروابط التي تساعدك بالفعل في التصنيف لكلمات رئيسية محددة.

ولكن إذا تمكنت من رؤية أن لديك غابة كاملة من الأشجار الميتة، فمن الضروري استخدام المنشار.

وينطبق الشيء نفسه إذا كان لديك عدد كبير من الروابط السامة الواضحة التي تشير إلى موقعك.

أنا دائمًا أحذر عملائي من استخدام أداة التنصل بشكل مقتصد.

لقد شهدت العديد من الحالات التي أدى فيها أحد محترفي تحسين محركات البحث (SEO) المتحمسين إلى الإضرار بتصنيفاتهم من خلال التنصل من الروابط المشبوهة التي كانت تقدم قيمة في نظر Google.

شكوكي المدروسة هي أن Google تعرف المزيد عن الروابط التي تشير إلى موقعك مما تعرفه أنت، وعادةً إذا كان هناك رابط مشكوك فيه، فإنهم لا يحسبونه.

لكن في بعض الأحيان يقومون بإحصاء الروابط، وإذا ذهبت وتنصلت منها، فإن الأمر يشبه إلى حد ما قطع جذع شجرة سليمة بدلاً من تقليم الفروع غير الصحية.

إضفاء الطابع القانوني على التنصل

للإجابة على السؤال على وجه التحديد، لا بد لي من تقديم بعض الافتراضات.

أفترض أن الموقع المعني يتفوق على الموقع الذي ينشأ منه المحتوى المشترك.

وأفترض أيضًا أن الموقع الذي تمت مشاركة المحتوى فيه لديه إذن بنشر المحتوى المعني.

في هذه الحالة، الجواب واضح جدًا.

كما أوضحت في أعمدة اسأل تحسين محركات البحث السابقة، تريد Google ترتيب المحتوى الأصلي عند مشاركة المحتوى.

إذا كان لديك السلطة لمطالبة الموقع المعني بوضع علامة أساسية على كل المحتوى الذي يتم مشاركته من موقعك، فيجب عليك القيام بذلك.

خاصة إذا كان الموقع المعني يتفوق على موقعك بالنسبة للمحتوى الخاص بك.

لن يكون من المناسب التنصل من الروابط من موقع يعيد نشر المحتوى الأصلي الخاص بك – إلا إذا كان هذا الموقع سامًا ويضر بالفعل بتصنيفاتك.

أجد صعوبة في تصور سيناريو يكون فيه قيام موقع واحد بإعادة نشر المحتوى الخاص بك سببًا لقلق كافٍ لإخراج منشار التنصل.

الغرض من التنصل

مرة أخرى، أداة التنصل ليست شيئًا يمكن استخدامه باستخفاف.

يجب استخدام أداة التنصل فقط إذا كنت تعلم أن لديك روابط غير واضحة تشير إلى موقعك.

كان الغرض الأصلي من أداة التنصل هو محاربة مُحسنات محركات البحث السلبية.

سأكون أول من يخبرك أن تحسين محركات البحث السلبي أمر حقيقي، على الرغم من أن الحالات الحقيقية لتحسين محركات البحث السلبية نادرة.

لقد كان لدي عدد لا يحصى من العملاء المحتملين الذين يقتربون مني مع الشك في تحسين محركات البحث السلبية.

لقد عثرت فقط على عدد قليل من عمليات تحسين محركات البحث السلبية الفعلية، وحتى عدد أقل من الحالات التي تسببت فيها محاولة تحسين محركات البحث السلبية في تلف أحد المواقع بالفعل.

ولكن هذا يحدث.

وعندما يحدث ذلك، فإن أداة التنصل تكون ضرورة مطلقة للتعافي.

تُستخدم أداة التنصل أيضًا بشكل شائع للمواقع التي قامت ببعض إنشاء الروابط غير الواضحة في الماضي وتتطلع إلى تغيير طرقها.

في الواقع، في معظم الحالات، يجب عليك استخدام أداة التنصل عند إرسال طلب إعادة النظر إلى Google لمحاولة الإفلات من العقوبة اليدوية.

لكن أداة التنصل لا تهدف إلى منع منافسيك من ترتيب المحتوى المشترك الخاص بك.

هناك أدوات أخرى، مثل التحديد الأساسي وبناء الروابط الشاملة التي تعتبر أكثر ملاءمة للتفوق على منافسيك.

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