Rewrite this title: هل يجب عليك التنصل من الروابط من المواقع غير المرغوب فيها ولكن ذات السلطة العالية؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يجب عليك التنصل من الروابط من المواقع غير المرغوب فيها ولكن ذات السلطة العالية؟

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” اليوم من David في كروغويل، أيرلندا، والذي يسأل:

“عند التحقق من ملفات تعريف الروابط الخلفية الخاصة بي وملفات المنافسين، وجدت العديد من الروابط من نطاقات firebaseapp.com وweb.app.

تحتوي هذه النطاقات على نسبة DA عالية ولكن الصفحات غالبًا ما تكون غير مرغوب فيها ومنخفضة الجودة. من غريزتي أن أتنصل من هذه الروابط ولكن نظرًا لارتفاع DA فأنا غير متأكد من كيفية المتابعة.

هل لديك أي نصيحة، من فضلك، عندما يواجه مُحسّنات محرّكات البحث روابط مروعة من نطاقات DA عالية؟”

أهلا ديفيد،

سؤال عظيم! أول شيء يجب التفكير فيه هو أن سلطة النطاق (DA) لا تأتي من Google وليست مقياسًا موثوقًا به.

كيف تؤثر سلطة المجال في إستراتيجية التنصل من الارتباط لديك؟

DA عبارة عن عملية حسابية تم تصميمها بواسطة أداة SEO شائعة وتستخدمها هذه الأداة فقط (وليس Google) لتقييم موقع الويب.

إذا كنت تثق في هذه الأداة، فيمكنك استخدام المقياس كوسيلة لبدء النظر في مجال أو صفحة ويب معينة وما إذا كان الارتباط الخلفي قد يكون له بعض القيمة.

لكنني شخصياً لن أسمح لـ DA العالي أن يؤثر بي في اتجاه أو آخر. هناك الكثير من النطاقات ذات السلطة العالية التي من المحتمل ألا ترغب في الحصول على رابط خلفي منها.

قد تحتوي المواقع الإباحية ومواقع المقامرة على قدر كبير من سلطة النطاق والمحتوى الذي يحظى بالكثير من التفاعل، ولكن هذا لا يعني أن الرابط الخلفي قد يكون مفيدًا لك (إلا إذا كنت في تلك المجالات).

لقد وجدت روابط لموقع أزياء أعمل عليه من مواقع إباحية ذات نسبة DA عالية في قسم الأزياء التنكرية الخاصة بهم وقمنا بالتنصل منها لأننا لا نريد الارتباط، رغم أن الرابط كان طبيعيًا ويفيد المستخدم النهائي.

إذن ما الذي يجب أن ننظر إليه؟

الشيء الأكثر أهمية الذي يجب النظر إليه هو كيف سيرى Google هذا الرابط.

اسأل نفسك لماذا يرتبط هذا الموقع بك – هل تبيع شركتك شيئًا ذا صلة بموضوع موقع الويب، أو موضوع الفئة، أو المحتوى داخل الصفحة؟

إذا كنت تبيع شيئًا لا علاقة له بالموضوع مثل لوازم السباكة أو أنظمة إنذار الخدمة، فمن المحتمل أن يتساءل Google عن سبب حصولك على روابط من هذا الموقع.

سيقومون إما بتجاهل الرابط أو من المحتمل أن يقللوا من قيمة موقعك لأنه قد يبدو أنك تقوم بإنشاء روابط غير مرغوب فيها.

إذا كان موقع DA المرتفع هذا أو سلسلة المواقع يحتوي على عدد كبير من الروابط الصادرة، فهناك احتمال معقول أن يعرف Google أنه جزء من مزرعة ومن المحتمل أن يتجاهل الرابط من تلقاء نفسه.

إذا كنت قلقًا بشأن هذه الروابط، فيمكنك دائمًا إضافتها إلى ورقة التنصل الخاصة بك إذا كان ذلك يجعلك تشعر براحة أكبر. يستغرق التنصل ثانية واحدة فقط، وقد يدوم راحة البال لفترة طويلة.

ولهذا السبب ما زلت أفعل ذلك من أجل عملائي.

بالنسبة إلى أسئلتك الخاصة بالتطبيق: إذا كنت ترى هذا بمثابة هجوم على موقع الويب الخاص بك، أو كان أحد المطورين معجبًا بعلامتك التجارية وقرر الارتباط بك من جميع تطبيقاته أو مواقعه، فيمكنك ترك الأمر بمفرده .

ومن المحتمل أنهم يرتبطون بجميع منافسيك أيضًا، أو أن موقع الويب الخاص بك ذو صلة بالسياق بموضوع موقع الويب.

إذا قررت الوثوق بمقياس أداة ما (جميعها لها معاييرها الخاصة)، فسأقوم بسحب تقرير بعنوان URL المحدد الذي يرتبط بك (وليس النطاق الأساسي) وأتطلع لمعرفة النتيجة لتلك الصفحة.

إذا كانت النتيجة جيدة والمحتوى منطقي، سأحتفظ بالرابط. إذا كان من الواضح أنها رسالة غير مرغوب فيها وليست ذات صلة بالموضوع، فسأفكر في التنصل من الصفحة أو النطاق بأكمله لتوفير الوقت.

يمكنك المضي قدمًا وسحب تقارير مماثلة لأفضل ثلاثة منافسين لك في بحث Google لمعرفة ما إذا كان لديهم روابط خلفية مماثلة. إذا فعلوا ذلك، فقد تكون في مأمن لأن كل شخص في مساحتك يعاني من نفس المشكلات.

في هذه الحالة، ركز على الأشياء التي تقع تحت سيطرتك مثل تحسين محركات البحث على الصفحة مع المحتوى الخاص بك، وبنية الصفحة، والمخطط، والروابط الداخلية، والسرعة، وتجربة المستخدم.

هل تحتاج حقًا إلى القلق بشأن التنصل من الروابط؟

لقد تحسنت Google كثيرًا فيما يتعلق باكتشاف الروابط الخلفية الجيدة وذات الجودة مع تجاهل الروابط الخلفية غير المرغوب فيها، بما في ذلك مواقع DA العالية.

إذا كانت الروابط غير طبيعية بشكل واضح وتشير فقط إلى موقعك، فانتقل إلى التنصل وقم بذلك على مستوى النطاق.

مرة أخرى، راحة البال هي شيء يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على عملك وحياتك الشخصية، لذا فإن قضاء بضع ثوانٍ لإضافة عنوان URL إلى ملف التنصل الخاص بك وتحميله أمر يستحق ذلك تمامًا – ولكن فقط إذا كنت متأكدًا من ذلك رابط غير مرغوب فيه ومن موقع/صفحة/مصدر غير ذي صلة.

آمل أن يجيب هذا على سؤالك وأشكرك على طرحه.

دائمًا ما تكون معالجة هذه الأسئلة الشخصية أكثر متعة – لقد صنعت يومي! =0)

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