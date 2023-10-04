Rewrite this title: هل يجب عليك تخصيص استراتيجية #SEO الخاصة بك لمنافذ محددة؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يجب عليك تخصيص استراتيجية #SEO الخاصة بك لمنافذ محددة؟

قد يقر معظم الأشخاص بأن محتويات موقعك ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. قد يجادل عدد قليل من المسوقين أو كبار المسئولين الاقتصاديين بأن استراتيجية موقع نشر كبير موجه نحو الأخبار مقابل موقع تجارة إلكترونية كبير مقابل موقع SaaS صغير ستكون مختلفة بشكل واضح، مع مستويات متفاوتة من التركيز على القضايا الفنية، واستراتيجيات المحتوى، وتكتيكات بناء الروابط لـ كل.

من الواضح أيضًا أن مقدار المال وعدد الموظفين الذي يتعين عليك تخصيصه لجهود تحسين محركات البحث الخاصة بك سيؤثر على ما يمكنك وما لا يمكنك فعله فيما يتعلق بتحسين محركات البحث.

ولكن هناك عامل ثالث مهم في تصميم استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بك.

ماذا عن المجال المحدد الذي أنت فيه؟ هل يجب أن يؤثر مجال تخصصك على استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك؟

الجواب القصير هو: بالتأكيد، نعم.

الإجابة الأطول هي أن هناك بعض الاعتبارات الأساسية (والعديد من الأسئلة ذات الصلة) التي يجب أن تضعها في الاعتبار عند تصميم إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك. في هذا المنشور سوف أتناول كل واحد من هذه الأمور، وأبين لك كيفية التفكير في كل اعتبار للتأكد من أنك تركز على التكتيكات الصحيحة وتحصل على أكبر قدر ممكن من التأثير من جهود تحسين محركات البحث الخاصة بك.

الاعتبار الرئيسي رقم 1: سلوك البحث والشراء في مجال تخصصي

أول شيء يجب التفكير فيه فيما يتعلق بمكانتك في تطوير استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) هو كيفية تعامل الأشخاص (وخاصة العملاء المحتملين والعملاء المثاليين) يبحث وفي نهاية المطاف يشتري أشياء؟

للمساعدة في تقديم بعض السياق الإضافي خلال هذا المنشور، سأتخيل أن لدي أربع شركات مختلفة في أربعة مجالات مختلفة بشكل كبير (ثم سأتخيل أنني آخذ قيلولة، لأنني أعتقد أنني بذلت جهدًا أكبر مما أستطيع) التظاهر بالمضغ)، وسأحدد استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) لكل منها (مرة أخرى، هذه كلها شركات خيالية تمامًا، وأنا أعطيها – في الغالب فظيعة – أسماء مختلقة من أجل الرجوع إليها بسهولة لاحقًا في هذا المنشور):

شركة المصباح الكهربائي: متجر للتجارة الإلكترونية يبيع آلاف الأنواع المختلفة من المصابيح الكهربائية. شركة البريد الممتاز: حل برمجي مؤسسي معقد وباهظ الثمن مصمم خصيصًا للتعامل مع الرعاية والتسويق عبر البريد الإلكتروني للشركات التي لديها قوائم بريد إلكتروني تضم أكثر من 100000 شخص. تفاؤل سلتكس: موقع إخباري يركز على أخبار وتحديثات بوسطن سلتكس وينشر خمس منشورات يوميًا خلال الموسم وواحدة إلى اثنتين في غير موسمها (على الرغم من أنني قد أعاني من بعض التأخر العام في الحماس / التعب في التدوين خلال المواسم القليلة القادمة – لا يعني ذلك أنني أشتكي، بشكل عام). يوم الدفع برو: موقع رئيسي لقروض PayDay.

بالنسبة لكل موقع من هذه المواقع، أريد التفكير في بعض الاعتبارات المهمة عالية المستوى فيما يتعلق بسلوك البحث:

هل يبحث الأشخاص في مجال تخصصي والذين يمثلون عملاءي المحتملين على وجه التحديد عما أبيعه / ما الذي ينمي أعمالي بشكل مباشر؟

ما الذي من المحتمل أن يبحث عنه العملاء المحتملون والعملاء؟

هل يمكنني إنشاء محتوى (أو هل لدي محتوى موجود) لمطابقة استعلامات البحث هذه؟

هل لدي دورة مبيعات طويلة؟

هل يشكك الناس بشكل خاص في شركات مثل شركتي (أو بشكل عام) في مجال تخصصي؟

هل يشتري الأشخاص عادةً بناءً على الإحالة في مجال تخصصي؟

هل المنتج الخاص بي هو الشيء الذي يتم شراؤه بشكل متكرر؟ Amazon أو سوقًا مشابهًا (هل أنا مدرج هناك)؟

هل يعد منتجي بمثابة سلعة سيشتريها الأشخاص في مجال تخصصي بشكل أساسي بناءً على السعر وبعض الميزات التي يجب توفرها؟

ستختلف الإجابات على هذه الأسئلة بشكل كبير من قطاع إلى آخر (ومن منتج إلى آخر)، وينبغي أن تؤثر على استراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بي بشكل كبير:

شركة المصباح الكهربائي – إذا كان الأشخاص الذين يبحثون عن مصابيح كهربائية يستخدمون بشكل متكرر مصطلحات أوسع على مستوى الفئة مثل “مصابيح إضاءة LED” أو “مصابيح إضاءة LED رخيصة”، فسوف أحتاج إلى استراتيجية مختلفة تمامًا لتحسين محركات البحث عما لو كان معظم حجم البحث يدور حول نماذج محددة والعلامات التجارية للمصابيح الكهربائية (مثل “مصابيح الإضاءة LED Philips 100W”). أريد التأكيد على المحتوى الذي ركزت عليه حول مصطلحات الحجم الأعلى في:

قراراتي المتعلقة بهندسة المعلومات

تحديد المكان الذي أركز فيه على تجسيد محتوى موقعي

تحديد نوع المحتوى الجديد المراد إنشاؤه.

بافتراض أن الأشخاص يشترون عادةً بناءً على مجموعة محددة من الميزات والسعر، أحتاج إلى دمج ذلك في عناصر مختلفة من تحسين محركات البحث الخاصة بي أيضًا (علامات العنوان والأوصاف التعريفية، وكيفية دمج المحتوى في صفحات المنتج، وما إلى ذلك)

شركة البريد الممتاز – بالنسبة لشركة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بمؤسستي، أحتاج إلى فهم كيفية البحث الفعلي عن العملاء المحتملين. عندما ألقي نظرة على بيانات الكلمات الرئيسية، من المحتمل أن أرى حجمًا كبيرًا لـ “برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني”، ولكن عملاء CMO الذين أستهدفهم لا يذهبون إلى Google فحسب، بل يكتبون “برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني” ثم ينقرون على “إضافة إلى عربة التسوق”. في الواقع، قد يكون “برنامج التسويق عبر البريد الإلكتروني” مصطلحًا سيئًا بالنسبة لي لاستهدافه استنادًا إلى حقيقة أنه من المحتمل أن يكون تنافسيًا للغاية في حين أن الغالبية العظمى من حركة المرور ستكون من الباحثين الذين يبحثون عن عرض أرخص. بدلاً من ذلك، يجب أن أفكر في خيارات مثل:

إضافة معدّلات مثل “مؤسسة” أو البحث عن مصطلحات بديلة يستخدمها الأشخاص للحديث عن أداة بريد إلكتروني معقدة (مثل “أتمتة التسويق”)

التفكير أشياء أخرى يبحث عنها مديرو التسويق . يعد استرجاع المعلومات أمرًا كبيرًا جدًا بالنسبة للأطفال هذه الأيام (ووالدي… وكل شخص آخر)، لذلك من المحتمل أن يبحث عميلي المحتمل عن شيء ما، حتى لو لم يكن هناك الكثير من حجم البحث ذي الصلة للكلمات الرئيسية التي سأربطها على الفور بمنتجي. ما هي الأدوات الأخرى التي يستخدمها مديرو التسويق؟ ما هي المشاكل الأخرى التي لديهم؟ قد أضطر إلى إنشاء شيء مثل قائمة “أفضل الأدوات لإنشاء عروض تقديمية تسويقية رائعة على مستوى مجلس الإدارة”، أو “دليل كبير مسؤولي التسويق” لموضوع شائع من المحتمل ألا يكون مدير التسويق على دراية به، أو مشابهًا له ويستهدف هذه الأنواع من الكلمات الرئيسية العرضية مع هذا المحتوى.

. يعد استرجاع المعلومات أمرًا كبيرًا جدًا بالنسبة للأطفال هذه الأيام (ووالدي… وكل شخص آخر)، لذلك من المحتمل أن يبحث عميلي المحتمل عن شيء ما، حتى لو لم يكن هناك الكثير من حجم البحث ذي الصلة للكلمات الرئيسية التي سأربطها على الفور بمنتجي. ما هي الأدوات الأخرى التي يستخدمها مديرو التسويق؟ ما هي المشاكل الأخرى التي لديهم؟ قد أضطر إلى إنشاء شيء مثل قائمة “أفضل الأدوات لإنشاء عروض تقديمية تسويقية رائعة على مستوى مجلس الإدارة”، أو “دليل كبير مسؤولي التسويق” لموضوع شائع من المحتمل ألا يكون مدير التسويق على دراية به، أو مشابهًا له ويستهدف هذه الأنواع من الكلمات الرئيسية العرضية مع هذا المحتوى. الاستجابة لنقاط الضعف المحددة المتعلقة بمنتجي – من خلال تحديد بعض الأشياء المحددة التي يكرهها العميل المحتمل عادةً في برامج التسويق عبر البريد الإلكتروني، يمكنني اكتشاف بعض الكلمات الرئيسية الجديدة لاستهدافها.

حقيقة أن لدي على الأرجح دورة مبيعات طويلة (والكثير من الأسئلة التي يجب الإجابة عليها) تعني أنني سأرغب في قضاء الكثير من الوقت في تعيين المحتوى إلى مختلف مراحل دورة الشراء الخاصة بي.

سلتكس التفاؤل – تحتوي مدونتي على Celtics على “جمهور” أو جمهور مختلف كثيرًا، وآلية تحقيق الدخل، ونتيجة لذلك تحتاج إلى استراتيجية مختلفة تمامًا لتحسين محركات البحث. من المحتمل ألا تكون المصطلحات العامة للغاية مثل “مدونة كرة السلة” ذات صلة أو تحصل على نقرات فعلية على قائمة البحث الخاصة بي. حتى مصطلح مثل “مدونة Celtics” قد يجلب لي بعض الزيارات مع الأشخاص الذين يأتون إلى الموقع ويبدأون في قراءة مدونتي، ولكن معظم فرص البحث ربما تكون حول الموضوعات الشائعة. علاوة على ذلك، لا يحتاج “العملاء المحتملون” إلى شراء أي شيء مني أو اتخاذ إجراء محدد (ما لم أدفعهم إلى رسالة إخبارية أو ما شابه ذلك)، ولكنهم بحاجة إلى استهلاك المحتوى الخاص بي للمساعدة في عائدات الإعلانات، لذلك أنا لقد ركزت بشكل أكبر على الاستعلامات كبيرة الحجم و/أو الاستعلامات التي قد تجذب القراء العاديين. كل هذا سيؤثر بقوة على الطريقة التي سأبني بها موقعي والمصطلحات التي أعمل على استهدافها، مما يدفعني إلى التركيز على المزيد من إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بالنشر.

إيجابيات يوم الدفع – من منظور البحث، تعد مساحة قروض PayDay في حالة من الفوضى التي تحظى باهتمام كبير من Google وهي حالة متطرفة، ولكنها تحتوي أيضًا على بعض الخصائص المشابهة (وإن كانت أكثر تطرفًا) لقطاعات القروض الأخرى والتعليم والمقامرة والأدوية وما إلى ذلك، وربما يكون المثال الأكثر توضيحًا للمكانة المتخصصة التي لها تأثير كبير على إستراتيجية تحسين محركات البحث. فيما يتعلق بالطريقة التي يبحث بها الأشخاص ويشترون بها، من المهم بالنسبة لي أن أفهم ما الذي يشتريه “المشترون” أو الأشخاص الذين تم إصدار هذه القروض لهم بالفعل، لأنه سيتم الدفع لي (أو على الأقل تصنيفه/تقييمه) بناءً على جودة العملاء المحتملين الذين أتعامل معهم. يقود. بالإضافة إلى ذلك، من الواضح أنني بحاجة إلى فهم الطريقة التي يبحث بها الأشخاص عن هذه المنتجات – كما سأتناول الاعتبارين الرئيسيين التاليين (المجتمع والمنافسة في مجال تخصصك وما حوله) سأحتاج إلى معرفة ما إذا كان هناك “ذيل” ” من الشروط المعدلة و/أو الطرق الإضافية للحديث عن هذا المنتج (على سبيل المثال، “احصل على قرض بسرعة”) لأنني كنت في مجال منافسة شديدة للغاية ومن الصعب جدًا الحصول على روابط له. بالإضافة إلى ذلك، في جميع نسخ موقعي وعلامات العنوان والأوصاف التعريفية، سأحتاج مرة أخرى إلى فهم كيفية تفكير العملاء المحتملين في المنتج ومعالجة المخاوف مع التأكيد أيضًا على الفوائد (في النسخ وفي التفكير في الكلمات الرئيسية) التي يركزون عليها مثل السرعة والمعدل وما إلى ذلك.

تطبيق هذا على المتخصصة

يجب أن يكون فهم سلوك الشراء/الاستهلاك أمرًا تركز عليه على مستوى المؤسسة ويدخل بعمق في القرارات التي تتخذها في التسويق بشكل عام، ولكن ماذا لو كنت تتطلع إلى فهم المزيد حول كيفية العثور على أفضل استراتيجية للكلمات الرئيسية لتناسب مكانتك وآفاقك؟ فيما يلي بعض الموارد المفيدة للغاية لمساعدتك على البدء في فهم سلوك البحث للعملاء المحتملين والعملاء:

الآن بعد أن فهمت سلوك البحث والشراء بشكل أفضل في مجال تخصصي، أحتاج إلى دمج الجمهور المرتبط والمجتمع المحيط بمكان تخصصي في إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بي.

الاعتبار الرئيسي رقم 2: ربط/مشاركة الجمهور والمجتمع في مجال تخصصي

من الواضح أن أي استراتيجية لتحسين محركات البحث يجب أن تأخذ في الاعتبار كيفية الحصول على الروابط. أحتاج إلى تخصيص إستراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بي بما يتوافق مع الروابط المتوفرة في مجال تخصصي. سيكون هذا، مرة أخرى، مختلفًا بشكل كبير من قطاع إلى آخر. الأسئلة الأساسية التي أود طرحها في هذه الحالة هي:

هل يكتب أحد فعلا عن موضوعي؟

هل يرتبط هؤلاء الكتاب بمواقع مثل موقعي؟ هل يميل الأشخاص إلى مشاركة المحتوى من مواقع مثل موقعي؟ هل المواقع الأخرى المشابهة قادرة على الحصول على روابط تحريرية في مجال تخصصي؟

ما هي أنواع الأشياء الأخرى التي يرتبط بها الأشخاص ويشاركونها؟ هل يمكنني إنشاء أصول مثل تلك؟

دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير كل سؤال من هذه الأسئلة على استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) للشركات المتنوعة التي أقوم بإنشائها:

شركة المصباح الكهربائي – كما قد تتخيل أن اختيارات مدونات المصباح الكهربائي ضئيلة جدًا، لذا سأحتاج إلى العثور على بعض الأفكار الأخرى للحصول على الروابط والمشاركات. والخبر السار هنا هو أن العملاء المحتملين هم في الأساس أي شخص يحتاج إلى مصابيح كهربائية، وإذا انتقلت إلى مستوى أو مستويين أوسع من المصابيح الكهربائية وبدأت في النظر إلى موضوعات مثل “تحسين المنزل” و”الديكور الداخلي” وما شابه ذلك، فيمكنني ذلك العثور على مجموعة كبيرة من منتجي المحتوى الذين يحظون باهتمام جمهوري. سأصمم إستراتيجية بناء الروابط الخاصة بي لتناسب هذا الجمهور وأنشئ محتوى لهم، وأحاول وضع محتوى على هذه المواقع، وما إلى ذلك.

شركة البريد الممتاز – من ناحية، فإن شركتي للتسويق عبر البريد الإلكتروني محظوظة من منظور الارتباط والمشاركة مع الجمهور: هناك مدونات ومواقع ويب موجهة للتسويق، ويُفهرس المسوقون عمومًا على أنهم نشطون بشكل خاص على الشبكات الاجتماعية، لذلك هناك ارتباط ومشاركة كبير ونشط جمهور. الجانب السلبي هنا هو أن هناك أيضًا الكثير من المنافسة على الاهتمام، لذلك سأضطر مرة أخرى إلى البحث بعمق وتحديد ما هو الأفضل على وجه التحديد للحصول على الروابط والمشاركات في هذا المجال.

سلتكس التفاؤل – مرة أخرى، الجانب الإيجابي هنا هو وجود مدونات مختلفة لكرة السلة (حتى أن هناك العديد منها تركز بالفعل على فريق سيلتيكس) وهناك جمهور كبير من المشاركين المحتملين في مشجعي سيلتيكس المسعورين أيضًا. ومع ذلك، لا يزال الجانب السلبي قائمًا هنا أيضًا، حيث تشتد المنافسة على الاهتمام. من المهم أيضًا ملاحظة أن طبيعة المحتوى الذي يتم الارتباط به لمدونة Celtics اليومية ستكون مختلفة بشكل كبير عن محتوى Premier Mail. من المحتمل أن تحقق بعض الأصول الأساسية دائمة الخضرة أداءً جيدًا في هذا المجال (آلة التجارة ESPN هو مثال جيد مع روابط من أكثر من 600 نطاق فريد) ولكن يتم توزيع جزء كبير من حقوق الارتباط في هذا المجال بناءً على الأخبار العاجلة و/أو التحليل الفوري للأحداث الأخيرة (لا يختلف عن شكل الطريقة التي يبحث بها الأشخاص في هذا المجال). وهذا يعني استراتيجية مختلفة جذريًا لبناء الروابط تعتمد بشكل أكبر على العلاقات المستمرة مع المدونين المهتمين بالأخبار وإنتاج المحتوى الذي يركز على .

إيجابيات يوم الدفع – مرة أخرى، من المحتمل أن يكون أسلوبي مختلفًا جذريًا بالنسبة لموقع PayDay الخاص بي بناءً على المجال المناسب. من الواضح أن هناك طن من الشكوك حول قروض PayDay، ومن الصعب جدًا جذب روابط “طبيعية” إلى موقع قروض PayDay، لذلك قد أضطر إلى التخلي تمامًا عن معظم أساليب بناء الروابط منخفضة المخاطر التي قد تكون فعالة، أو على الأقل يجب أن أتوصل إلى طريقة مذهلة استراتيجية إبداعية (ومن المحتمل أن تكون صعبة ومكلفة للغاية) للحصول على روابط ومشاركات لموقع يعمل بشكل نشط على جذب عملاء قروض PayDay المحتملين.

تطبيق هذا على المتخصصة

هناك قدر كبير من الفروق الدقيقة هنا، لأنه حتى لو كانت “المشاركات” متاحة في مجال تخصصك، فأنت بحاجة إلى فهم كيفية فتحها (في حين أن كل من المسوقين وأصحاب المنازل هم مجالات متخصصة تتشارك المحتوى، فإن الأشياء التي ستربطهم بها أوجه تشابه والاختلاف).

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تحديد الروابط والمشاركين في مجال تخصصك، فأنت محظوظ – فقد قدم مجالنا (التسويق عبر الإنترنت) الكثير من المعلومات الرائعة حول هذا الموضوع:

الآن بعد أن قمت بدمج كل من جمهور الربط/المشاركة وسلوكيات البحث والشراء للعملاء المحتملين في مجال تخصصي، لدي اعتبار رئيسي ثالث يجب أخذه بعين الاعتبار: المنافسة.

الاعتبار الرئيسي رقم 3: القدرة التنافسية في مجال تخصصي

مزيج من الموارد المتاحة لدي ومدى صعوبة تصنيف موقعي وصفحاتي سيؤثر بشكل كبير على إستراتيجية تحسين محركات البحث الخاصة بي وكيفية تخصيص الموارد. الأسئلة التي أحتاج للإجابة عليها لأعمالي المختلفة هنا هي:

هل يمكنني بالفعل تصنيف أي من الأشياء التي يبحث عنها العملاء المحتملون باستخدام المحتوى والموارد الحالية الخاصة بي؟

ما نوع المحتوى الموجود في مجال تخصصي (هل هو شريط المحتوى الرائع الذي سيتم مشاركته وربطه بمحتوى منخفض، هل مجال تخصصي مليء بمحتوى رائع سيكون من الصعب التميز عنه، هل هناك تكتيكات معينة أكثر أو أقل استخدامًا)؟

دعونا نلقي نظرة على كيف يمكنني أخذ هذه العوامل في الاعتبار وتطبيق ذلك عبر إمبراطوريتي من الشركات غير ذات الصلة:

شركة المصباح الكهربائي – بعد أن نظرت إلى كيفية بحث الأشخاص والروابط والمشاركات المتاحة في مجال تخصصي، أحتاج إلى معرفة المصطلحات التي يمكنني بالفعل جذب الزيارات إليها؟ إذا كان هناك الكثير من اللاعبين الأقدم والأكثر موثوقية والراسخين الذين يصنفون لمصطلحات أوسع مثل “مصابيح الإضاءة LED” ولدي موارد محدودة للمحتوى / التطوير / التصميم، فقد أضطر إلى تحويل تركيز كلماتي الرئيسية إلى مصطلحات أقل تنافسية وأطول. أو إذا كانت لدي ميزانية محدودة وأمل ضئيل جدًا في الحصول على تصنيف من حيث العبارات التي تؤدي إلى نصيب الأسد من حركة المرور، فقد أقوم بذلك تقليص جهود تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بي تمامًا والاستثمار في قنوات التسويق الأخرى.

شركة البريد الممتاز – يوجد بالفعل الكثير من المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة موردي أتمتة التسويق / التسويق عبر البريد الإلكتروني الآخرين الذين يستهدفون نفس العملاء الذين أطاردهم، كما أن مصطلحات البحث ذات الحجم الأكبر تنافسية للغاية بينما تتضمن الكثير من عمليات البحث من الأشخاص المهتمين بنوع مختلف من منتج. إذا لم يكن لدي الكثير من الميزانية أو إذا كان أي شخص في فريقي أشعر بالثقة يمكنه إنشاء محتوى جذاب، مرة أخرى: قد يؤدي تحولي في استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) إلى تقليص جهود تحسين محركات البحث (SEO) والاستثمار في قنوات أخرى. على العكس من ذلك، إذا كنت أعرف أن هناك مجالات موضوعية تمثل كفاءة أساسية للأشخاص في فريقي والتي ستكون ذات أهمية لهدفي ولا يتم تغطيتها، فقد يكون لذلك تأثير كبير على المحتوى الخاص بي واستراتيجيات تحسين محركات البحث لاكتساب الروابط. وكذلك استهداف الكلمات الرئيسية.

سلتكس التفاؤل – إذا كنت أعلم أن مجال التدوين الخاص بفريق Celtics/NBA هو مجال تنافسي للغاية، وأن الكثير من الروابط يتم إنشاؤها بواسطة أولئك الذين ينشرون الأخبار العاجلة، وأن فريقي ليس ناجحًا بشكل خاص هنا، فسوف يتعين علي التوصل إلى زوايا أخرى الحصول على الروابط وحركة المرور. على العكس من ذلك، إذا كان المدونون الحاليون في Celtics هم في الأساس “إعادة التدوين” وقمت للتو بتعيين صحفي متميز، فإن ذلك سيحول بعضًا من تركيزي فيما يتعلق بالمصطلحات التي أرغب في استهدافها، وكيف أريد تصميم موقعي.

إيجابيات يوم الدفع – عندما أنظر إلى المنافسة في هذا المجال، قد أقوم بإغلاق شركتي PayDay Pro تمامًا، ولكن بافتراض أنني أريد الاستمرار، فإن حقيقة أن نتائج البحث هذه تنافسية ومليئة بجميع أنواع الأنشطة التلاعبية تعني على الأرجح العناصر التكتيكية سأحتاج لقضاء بعض الوقت على سوف يكون مختلف تماما من حيث أقضي الوقت في أعمالي الأخرى. مرة أخرى، أحتاج إلى التأكد من أن لدي الكفاءات الأساسية والميزانية المناسبة لتصنيف حركة المرور وتوجيهها فعليًا في هذا المجال التنافسي للغاية.

بغض النظر عن مجال تخصصي، من المهم أن أكون صادقًا مع نفسي بشأن مدى تنافسية هذا المجال، وما هي مواردي الخاصة (ونقاط القوة والضعف) حتى أتمكن من إنشاء استراتيجية تحسين محركات البحث المثالية.

تطبيق هذا على المتخصصة

قد يكون فهم المنافسة في مجال تخصصك أمرًا صعبًا إلى حد ما. على مستوى عالٍ، أنت تنظر إلى مدى موثوقية تصنيف النطاقات للكلمات الرئيسية ذات الصلة في مجال تخصصك، وعدد الروابط التي تحصل عليها صفحات التصنيف الفردية، وما إذا كانت تستهدف هذه المصطلحات، ومدى احتمالية اغتصابك هم. ملاحظة إضافية: كن حذرًا من أي عملية أو أداة لقياس صعوبة الكلمات الرئيسية التي تتمحور حول عدد الصفحات التي تظهر في نتيجة Google لاستعلام بحث:

لقطة شاشة لنتائج البحث على Google.com تم التقاطها في فبراير 2015

لقد كان للويب من الصفحات الفريدة لفترة طويلة، وغالبًا ما يكون عدد كبير من هذه الكلمات الرئيسية متطابقًا تقريبًا مع الكلمات الرئيسية المختلفة التي تستهدفها. لن تستهدف العديد من هذه الصفحات هذا المصطلح على الإطلاق، ولن يتمكن العديد منها من التنافس مع صفحة جديدة على موقعك تقوم بذلك. إن فهم المنافسة في مجال ما يتعلق بفهم مدى صعوبة التصنيف في الصفحة الأولى، وفي المراكز الخمسة الأولى، وفي المرتبة الأولى بالنسبة لمصطلحات البحث التي ستحتاج إلى استهدافها. وهذا نتاج مقاييس خاصة بالمواقع ذات التصنيف الأعلى.

يمكنك التعمق أكثر في عملية تحديد مدى تنافسية الكلمات الرئيسية دليل Backlinko المتعمق أو حتى احصل على صيغة المؤشر التنافسي الشخصي لرئيسي السابق لاري كيم (نصيحة رقم 3).

هناك أيضًا مجموعة متنوعة من الأدوات المختلفة (معظمها مدفوعة الأجر) التي يمكن أن تساعد في هذا البحث:

كما ترون، هناك اعتبارات مختلفة حول كيفية تخصيص استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بك بناءً على مجال تخصصك. الشيء الرئيسي الذي يجب أخذه في الاعتبار هو أن وضع استراتيجية تحسين محركات البحث (SEO) لا يختلف عن وضع أي استراتيجية تسويقية أو تجارية: يجب عليك دمج أهدافك، ومواردك وقدراتك، والعوامل الخارجية ذات الصلة (مكانتك!) في استراتيجيتك وتنفيذها. .