Rewrite this title: هل يجب عليك تقديم خريطة الموقع الخاصة بك كل شهر؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يجب عليك تقديم خريطة الموقع الخاصة بك كل شهر؟

يأتي سؤال “طرح سؤال حول تحسين محركات البحث” لهذا الأسبوع من Renee في ولاية أيوا، والذي كتب:

“قرأت في مكان ما أنه يجب عليك إرسال خريطة الموقع الخاصة بك كل شهر. عند تقديم عنوان URL بتنسيق XML، أليس هذا مجرد عنوان URL وبالتالي تكون التحديثات موجودة دائمًا؟

أنا أستخدم RankMath الذي ينشئ ملف XML الخاص بي. لا يبدو أنني كنت أقوم بتحميل ملف إلى Google Search Console أو أدوات Bing Webmaster (في الواقع، سمحت لـ Bing بالاستيراد من Google Console).

ربما يكون الارتباك هو أن ملف HTML يحتاج إلى التحديث شهريًا. سأكون فضوليًا لسماع أفكارك حول ذلك، شكرًا لك!

هناك كثير لتفريغ أمتعتي هنا، وسؤال رينيه يثير بعض أعصابي وأود أن أتعمق فيه.

قبل أن أفعل ذلك، على الرغم من أنني سأقول لا، ليس عليك إرسال خريطة الموقع الخاصة بك كل شهر.

الآن، دعونا نتناول بعض الأسئلة الشائعة والمفاهيم الخاطئة حول ملفات Sitemap قبل أن نتناول المزيد من التفاصيل حول سؤال Renee.

ما هي القيمة في خرائط مواقع XML؟

تعد خرائط مواقع XML مصدر إزعاج كبير بالنسبة لي.

يبدو أن 75% من عمليات تدقيق تحسين محركات البحث التابعة لجهات خارجية والتي أراها هذه الأيام تبدأ جميعًا بـ “ليس لديك خريطة موقع XML، قم بإنشاء واحدة!”

يمكن أن تكون هذه نصيحة جيدة لتحسين محركات البحث، ولكنها في معظم الأحيان مجرد مهمة أخرى لن تساعد العميل في الحصول على المزيد من الزيارات.

لا تعد خرائط مواقع XML عاملاً في التصنيف.

إذا تركنا جانبًا hreflang والأشياء الأخرى، فإن استخدامها الرئيسي هو اكتشاف الروابط.

وهذا يعني أنه إذا كان لديك بنية موقع جيدة حقًا وقمت بترميز موقعك باستخدام أفضل الممارسات، فمن المرجح أن تكتشف محركات البحث جميع روابطك دون الحاجة إلى خريطة الموقع.

بالنسبة للعديد من المواقع التي بها مشكلات فنية تؤثر على الزحف، يمكن أن تكون هذه المواقع منقذة للحياة.

يعد هذا السياق مهمًا، مما يعني أن خريطة موقع XML قد تكون بمثابة إصلاح مهم جدًا لتحسين محركات البحث، أو قد لا تكون هناك حاجة إليها على الإطلاق.

إذا كنت محترفًا في تحسين محركات البحث (SEO)، وقمت بتضمين ذلك في التدقيق الخاص بك دون السياق، فأنت تلحق الضرر بعميلك.

حسنًا، أنا بحاجة إلى ملف Sitemap بتنسيق XML، كم مرة أقوم بإرساله؟

من الناحية المثالية، ما عليك سوى إرسال خريطة الموقع الخاصة بك مرة واحدة (لكل محرك بحث) في وحدة التحكم في البحث.

بعد ذلك، سيستمرون في إعادة الزحف إليه وفقًا لجدول زمني يعتقدون أنه منطقي بناءً على ما يعرفونه عن موقعك.

يجب عليك أيضًا الرجوع إلى خريطة الموقع الخاصة بك في ملف robots.txt الخاص بك.

ليس هناك حقًا سبب لمواصلة تقديمه بعد ذلك.

إذا كنت تجري عملية إعادة تصميم وتحديث كبيرة وتريد إعادة إرسالها من أجل راحة البال، فقم بذلك. ليس هناك ضرر.

… كالسكين

أحد أقوالي الأكثر شيوعًا في عروض تحسين محركات البحث هي: “___ مثل السكين. “يمكنك استخدامه لتدهن خبزك، أو طعن نفسك” ولا تعد خرائط مواقع XML استثناءً من هذه القاعدة.

على الرغم من أن خرائط مواقع XML يمكن أن تكون طريقة رائعة لفهرسة عناوين URL، إلا أنها قد تكون خطيرة أيضًا إذا لم تتابعها.

تحتوي معظم مواقع الويب التي أتصفحها على خرائط مواقع بتنسيق XML تحتوي على العديد من الأخطاء.

لا يتم تحديث العديد من عناوين URL أو إزالتها تلقائيًا عند تغيير الموقع، لذلك ينتهي بهم الأمر بإرسال خريطة موقع مليئة بعمليات إعادة التوجيه 301 أو الصفحات التي لم تعد موجودة (404).

منذ سنوات مضت، في أحد المؤتمرات، أخبرني أحد ممثلي Bing أنه إذا كان هناك عدد من عناوين URL في خريطة موقع XML الخاصة بك بحالة تختلف عن 200، فإن Bing يفترض أن خريطة الموقع الخاصة بك كانت قديمة وتجاهلها.

ليس لدي أي فكرة عما إذا كان هذا هو الحال أو ما هي هذه العتبة، ولكن هذا منطقي.

لقد رأيت عددًا كبيرًا جدًا من خبراء تحسين محركات البحث (SEO) يقومون بإجراء تغيير على عناوين URL الخاصة بهم، ثم يتسببون في جميع أنواع المشكلات لأنفسهم من خلال ترك عنوان URL القديم في خريطة موقع XML.

ماذا عن خرائط مواقع HTML؟

بالنسبة للمبتدئين، لا داعي للقلق بشأن إرسال خريطة موقع HTML.

أنا لا أكره خرائط مواقع HTML، ولكن نفس التحذير بشأن التأكد من تحديثها كلما قمت بإجراء تغييرات أخرى لا يزال ينطبق هنا.

لا ترغب في إرسال رسائل متضاربة إلى محركات البحث عن طريق تضمين إصداراتك غير الأساسية في بعض ملفات Sitemap القديمة التي نسيتها.

تذكر أن خرائط مواقع HTML هي في الأساس مجرد أداة مساعدة للزحف.

إذا كانت بنية موقعك مثالية وكانت التعليمات البرمجية الخاصة بك نظيفة وقابلة للزحف، فلن تحتاج إلى واحدة.

يستخدم معظم العملاء الذين أعمل معهم خريطة موقع HTML كحل سريع بسبب بعض مشكلات تجربة المستخدم الغريبة التي تمنع محركات البحث من الوصول إلى الصفحات بشكل نظيف.

إنها تعمل، لكنها ليست الطريقة الأفضل.

آمل أن يوضح هذا الكثير من الأسئلة حول خرائط مواقع XML.

في عالم مثالي، لن نحتاج إليهم.

ومع ذلك، في العالم الحقيقي، يمكن أن تكون خرائط مواقع XML أداة قوية أو طريقة رائعة للتسبب في مجموعة من المشكلات في موقع الويب الخاص بك.

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