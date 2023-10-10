Rewrite this title: هل يدفع المعلنون الجدد 4 أضعاف ما يدفعه المعلنون الحاليون؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يدفع المعلنون الجدد 4 أضعاف ما يدفعه المعلنون الحاليون؟

يدرك أحد مسوقي البحث ذوي الخبرة أن ما تدفعه مقابل كل نقرة داخل Google يرتبط بشكل مباشر بنقاط الجودة الخاصة بك وتصنيف الإعلان (نقاط الجودة * عرض السعر الأقصى للنقرة) للمعلنين الآخرين. إذا كنت جديدًا في مجال التسويق عبر البحث، فقد لا تعلم أنه في السنوات القليلة الماضية فقط قامت Google بمنح المعلنين القدرة على رؤية نقاط الجودة الخاصة بهم للكلمات الرئيسية الموجودة في حساباتهم.

قبل هذا التغيير، الذي حدث في عام 2007، لم تعرض Google سوى تمثيل نصي لنقاط الجودة (ضعيفة، جيدة، ورائعة). قد يتفاجأ العديد من المعلنين على شبكة البحث بمعرفة أن نقاط الجودة الفعلية الخاصة بك ونقاط الجودة المعروضة في حسابك ليسا متماثلين. كل كلمة رئيسية لها نقاط جودة، وكل إعلان له نقاط جودة، وكل حساب له نقاط جودة؛ ومع ذلك، فإن رقم نقاط الجودة الوحيد الذي

ترغب Google في أن تعرض للمعلنين نقاط الجودة المرتبطة بالكلمة الرئيسية (والتي يتم إيقاف تشغيلها افتراضيًا). عندما تحدثت مع Google، قيل لي إنه يجب علي التركيز على تحسين نقاط الجودة على مستوى الكلمة الرئيسية، ولكن الاختبارات التي أجريتها أظهرت – بشكل مباشر – أن نقاط جودة الحساب والإعلان لها آثار كبيرة عندما تفكر في ذلك تكاليف النقرة.

لقد قمت مؤخرًا بإجراء دراسة حالة لقياس تأثير نقاط الجودة المخفية هذه. لإعداد الاختبار، قمت بنسخ أحد حساباتنا إلى حساب جديد تمامًا. وبعد فترة وجيزة، بدأت أرى نقاط الجودة على مستوى الكلمة الرئيسية عند مستويات متساوية بين الحسابين. لقد قمت بتعيين الحد الأقصى لتكلفة النقرات المتساوية مع بعضها البعض لجميع الكلمات الرئيسية في كلا الحسابين، ولاحظ أن التكاليف الفعلية لكل نقرة كانت أعلى بمقدار 4 أضعاف في الحساب الجديد مقارنة بالحساب القديم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نقاط جودة الحساب التاريخي.

عندما جعلت جميع العوامل الأخرى ثابتة (باستثناء الحساب)، رأيت فرقًا بمقدار 4 أضعاف في تكاليف النقرة لأن الحساب الأصلي يتمتع بأكثر من 5 سنوات من الأداء التاريخي العالي الذي أدى إلى تحقيق نقاط جودة أفضل على مستوى الحساب مقارنة بما تمكن الحساب الجديد من تحقيقه في عام بضعة أسابيع.

ومن المثير للاهتمام أن الحسابات الافتراضية لا تعرض نقاط الجودة على مستوى الكلمة الرئيسية في واجهة AdWords – كما لو كانت تحاول إخفاءها عن المستخدمين الأقل خبرة. فلماذا لا تشارك Google هذه المعلومات؟ هناك ثلاثة أسباب أعتقد أن لها بعض المزايا (يرجى التعليق أدناه إذا كنت تفكر في أسباب أخرى قابلة للتطبيق):

تعتقد Google أن عرض هذه المعلومات لن يؤدي إلا إلى تعقيد العملية التي تأمل في جعلها سهلة بدرجة كافية حتى يشعر الأشخاص الأقل تطورًا بيننا بالراحة في إدارة حسابهم الخاص. تقدم Google أرصدة إعلانية مجانية للمعلنين الجدد. من خلال الحصول على نقاط الجودة على مستوى الحساب، يتم تثبيط المعلنين من إنشاء حسابات جديدة باستمرار للإعلانات المجانية (أعتقد أن هذا هو المفهوم الأقل احتمالاً). مع التركيز الكبير على تحسين نقاط الجودة، من الشائع أن يقوم المعلنون بإعادة هيكلة الحملات، وأحيانًا إجراء تعديلات كبيرة بما يكفي تستدعي إنشاء حسابات جديدة. كلما زاد المعلنون من إضافة حسابات جديدة، كلما دفع السوق عروض أسعار النقرة إلى الأعلى.

من المحتمل أن يكون هناك مائة سبب آخر لعدم مشاركة Google لهذه المعلومات، ولكن أعتقد أنه من المفيد ملاحظة أنه أثناء تحسين حسابات البحث المدفوعة، يجب أن تضع في اعتبارك مكونات نقاط الجودة غير المرئية وتتخذ القرار الأفضل بالنسبة لك كمعلن، وليس ما هو الأكثر ملاءمة لشركة Google والمساهمين فيها.

في الأسبوع الماضي فقط، كنا نتحدث أنا وأليكس كوهين من Click Equations عن كيف أننا، كمسوقين للبحث، نحتاج إلى البحث عن مصلحتنا الذاتية و. ومن خلال القيام بذلك، نحتاج إلى طلب المزيد من Google وYahoo وBing. أطلب منك اليوم الاتصال بممثل Google الذي تتعامل معه ومطالبته بالبدء في عرض نقاط الجودة على مستوى الحساب والإعلان. الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها استدعاء التغيير هي أن نطالب به ونتوقعه.