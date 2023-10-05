Rewrite this title: هل يستحق Feedly Pro كل هذا العناء؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يستحق Feedly Pro كل هذا العناء؟

كما سيخبرك على الأرجح أي من محبي Google Reader، كان الأول من يوليو يومًا مظلمًا في تاريخ الإنترنت. كان ذلك هو اليوم الذي قامت فيه Google رسميًا بسحب القابس من قارئ RSS الشهير.

بالطبع، استمر العالم في الدوران وربما استيقظت في الثاني من يوليو مع قارئ جديد. لم تكن هذه مهمة سهلة تمامًا نظرًا لعدم وجود بديل يمكن أن يملأ كل الميزات التي يقدمها مشتركو Google Reader. ولكن، إذا كان هناك بديل واحد يناسب الفاتورة تقريبًا، فسيكون Feedly.

رحبت شركة Feedly بأكثر من نصف مليون مستخدم جديد لخدمتها المجانية بعد أن أعلنت Google أن برنامج Reader سينتهي في شهر مارس. بالنسبة للجزء الأكبر، كان Feedly أحد أفضل الخيارات لأولئك الذين يبحثون عن بديل لـ Google Reader. على سبيل المثال، سمح Feedly لمستخدمي Google Reader بسهولة بنقل اشتراكاتهم بنقرة واحدة فقط. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العيوب، أهمها عدم القدرة على البحث عن المقالات.

لقد تم تصحيح هذه الميزة. لكن الأمر سيكلفك.

إذا كنت تستخدم Feedly، فمن المحتمل أنك لاحظت أنه في 5 أغسطس تمت دعوتك للانضمام إلى شيء يسمى فيدلي برو لاشتراك مدى الحياة بقيمة 99 دولارًا. كان العرض متاحًا فقط لـ 5000 مستخدم وتم بيعه خلال ثماني ساعات. بالنسبة لأولئك الذين فاتتهم هذه الفرصة، يمكن الآن شراء Feedly Pro مقابل 5 دولارات شهريًا أو 45 دولارًا سنويًا.

إذًا، ما الذي يتضمنه الاشتراك المدفوع في Feedly؟

ربما تكون الميزة الأكثر طلبًا هي البحث عن المقالات، والذي يسمح للمستخدمين بالبحث عن المقالات ضمن خلاصتهم. إلى جانب ميزة البحث التي يطالب بها العديد من المستخدمين، يتضمن Feedly Pro أيضًا التكامل بنقرة واحدة مع Evernote وPocket. يتم أيضًا تقديم الدعم المتميز، فمن يحب الانتظار في الطابور للحصول على المساعدة؟

ولكن هل يستحق Feedly Pro التكلفة؟

قد يبدو هذا وكأنه خروج شرطي، لكن الأمر يعتمد.

إذا كان لديك المئات، أو حتى الآلاف، من الخلاصات، فإن ميزة البحث ضرورية. إنه يجعل الحياة أسهل. ومن لديه الوقت الكافي للاطلاع على مئات القصص عندما يكون هناك عمل يتعين القيام به؟ كما أن دمج Evernote وPocket أمر منطقي لأغراض الإنتاجية.

ولكن، إذا كنت شخصًا يستخدم القارئ أحيانًا، فهو لا يستحق التكلفة حقًا. ليس الأمر كما لو أن Feedly تنهي خدمتها المجانية.

السيناريو الآخر الوحيد الذي يكون من المنطقي فيه الانضمام إلى Feedly Pro هو إذا كنت تريد التبرع بالأموال للشركة. تنص شركة Feedly على أنها ستقوم “باستثمار الأموال في توسيع نطاق البنية التحتية السحابية لـ Feedly، وتطوير ميزات جديدة وتحسين دعم العملاء”. حتى إذا كنت لا تعتقد أنك ستستخدم Feedly Pro كثيرًا، فيمكنك اعتبار الانضمام إليه بمثابة فرصة استثمارية. إنه مجرد اقتراح.

هل أنت مهتم بالدفع مقابل قارئ الأخبار؟ وهل تعتقد أن ميزات Feedly Pro ستكون أدوات مفيدة تستحق الاشتراك الشهري/السنوي؟