Rewrite this title: هل يستعد الهاتف المحمول للاستحواذ على التجارة الإلكترونية؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يستعد الهاتف المحمول للاستحواذ على التجارة الإلكترونية؟

مع اقتراب موسم العطلات، سيقوم عدد أكبر من المستهلكين بإجراء عمليات شراء من أجهزتهم المحمولة، بدلاً من استخدام أجهزة الكمبيوتر الشخصية الخاصة بهم أو الوسائل التقليدية للقيام برحلة إلى المتجر. وفق شبكة إعلانات الهاتف المحمول Jumptap وcomScore، 31% من مالكي الأجهزة المحمولة أجروا عملية شراء باستخدام أجهزتهم. وقد طغت على هذه الإحصائية نسبة هائلة بلغت 63% من مالكي الأجهزة اللوحية الذين استجابوا للاستطلاع على أنهم استخدموا أجهزتهم لإجراء عملية شراء. ما سبب هذا التحول؟ لقد أدى ظهور الأجهزة المحمولة إلى جعل التسوق تجربة أكثر بساطة وملاءمة. تسمح الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية للمستهلكين بالبحث عن المنتجات أثناء تواجدهم في المتجر أو عبر الإنترنت، قبل إجراء المعاملات.

نظرًا للضجيج المحيط بالأجهزة المحمولة في الآونة الأخيرة، ركزت دراسة بحثية جديدة صدرت عن Chitika Insights على تقييم مستوى نشاط الجهاز المحمول مقارنة بجميع حركة التسوق من أجل تحديد ما إذا كان هذا هو عام الهاتف الذكي حقًا.

ولقياس هذا الاتجاه الناشئ، بحثت Chitika Insights في مدى تكرار استخدام المستهلكين للأجهزة المحمولة لتلبية احتياجات التسوق الخاصة بهم. أجريت الدراسة على مدار فترة زمنية مدتها أسبوع واحد، بدءًا من الثاني إلى الثامن من نوفمبر، وغطت عينة مكونة من مئات الملايين من مرات الظهور. على أساس واسع، تمثل أجهزة الجوال 11.5% من إجمالي مرات ظهور التسوق التي شهدناها خلال هذه الفترة الزمنية. ومع ذلك، عند تحليل الأجهزة المحمولة بشكل عام من حيث تكرار التسوق، يتم سرد قصة مختلفة.

يميل مالكو أجهزة iPad وiPhone وAndroid إلى الانخراط في سلوكيات التسوق بنفس التكرار تقريبًا. وشكلت أجهزة iPad ما يقرب من 3.5% من إجمالي الاهتمام بالتسوق عبر الهاتف المحمول خلال فترة أسبوع واحد، وكانت أجهزة iPhone وAndroid مسؤولة عن 3.4% و3.6% من النشاط على التوالي. على الرغم من أن مالكي الأجهزة اللوحية الذين أبلغت شركة comScore عن احتمال قيامهم بإجراء عملية شراء عبر الأجهزة اللوحية، إلا أن بياناتنا تظهر أن المستهلكين يميلون إلى التسوق على أجهزة محمولة مختلفة بمعدل متساو نسبيًا. فيما يتعلق بالأجهزة البعيدة، لا تولد أجهزة iPod وBlackberry سوى 0.6% و0.2% من الاهتمام بالتسوق عبر الهاتف المحمول على التوالي.

لا تزال أجهزة الكمبيوتر المكتبية هي الخيار الأساسي للمستهلكين الذين يحتاجون إلى التسوق يوميًا، ولكن هذا لا يعني أن الهاتف المحمول لن يصبح لاعبًا رئيسيًا في المستقبل – وكما نرى، فإنه بالتأكيد يترك بصمته بالفعل. باعتبارك ناشرًا، خاصة في مجال التجارة الإلكترونية، سيصبح من المهم بشكل متزايد تحسين موقعك لاستخدام الهاتف المحمول لدعم سلوك الشراء للمستهلكين أثناء التنقل. وسيصبح هذا الأمر أكثر أهمية مع تزايد اندماج التقنيات الناشئة، مثل استخدام رموز الاستجابة السريعة، في عالم التجارة الإلكترونية. ترقبوا الدراسات القادمة الصادرة عن Chitika Insights فيما يتعلق بنمو الهاتف المحمول والاتجاهات الناشئة الأخرى.