Rewrite this title: هل يستعد مسوقو محركات البحث لحملات AdWords المحسّنة؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يستعد مسوقو محركات البحث لحملات AdWords المحسّنة؟

وحتى وقت كتابة هذه السطور، مضى ما يزيد قليلاً عن 3 أسابيع منذ إصدار الحملات المحسّنة، أكبر ترقية إلى AdWords في السنوات الخمس الماضية. في البداية، كان رد فعل مسوقي البحث مع الذعر والقلق – ان عريضة على الانترنت ظهرت مطالبة Google بإعادة المزيد من خيارات الاستهداف الدقيقة في AdWords! هل يستعد مسوقو محركات البحث لحملات AdWords المحسّنة؟ هيا نكتشف!

الحملات المحسّنة التي لم تعجب الأشخاص الذين لم يجربوها بعد

في شركتي، WordStream، أجرينا استطلاعًا غير رسمي لحوالي 200 معلن حضروا إحدى ندواتنا عبر الإنترنت، يوم الجمعة الموافق 15 فبراير – بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من الإطلاق الأولي للحملات المحسّنة.

لقد سألنا المعلنين عما إذا كانت لديهم فرصة لاستخدام الحملات المحسّنة الجديدة في AdWords، حيث أجاب 14% فقط من المعلنين بنعم، كما هو موضح في لقطة شاشة الندوة عبر الويب أدناه:

الآن، على الرغم من أن 14% فقط من المشاركين أتيحت لهم الفرصة لتجربة الحملات المحسّنة الجديدة، عندما تم طرح سؤال متابعة: “ما رأيك في حملات AdWords المحسّنة الجديدة؟”، باستثناء أولئك الذين كانوا غير مبالين/ليس لديهم رأي. , فاق عدد المنتقدين عدد المعجبين بهامش ضخم 24: 1، كما هو موضح هنا:

كما أن ما يقرب من نصف المعلنين الذين قالوا إنهم منزعجون من الحملات المحسّنة لم يجربوها بعد.

لقد قام 17% من المعلنين بالفعل بالترقية إلى الحملات المحسّنة

الآن تقدم سريعًا لمدة أسبوع ونصف آخر حتى يوم الثلاثاء 26 فبراير، أي بعد 3 أسابيع تقريبًا من وقت إعلان الحملات المحسّنة.

مرة أخرى، تم سؤال ما يقرب من 200 معلن حضروا حدث ندوة WordStream عبر الويب عما إذا كانوا قد قاموا بالترقية إلى الحملات المحسنة حتى الآن – قال 17% من المعلنين أنهم قاموا بالترقية – وهو رقم يبدو مرتفعًا نظرًا لأن Google قد انتهت للتو من طرح الحملات المحسّنة على الحسابات في شهر فبراير!

العريضة عبر الإنترنت تفقد قوتها؟

بينما كان 17% من معلني AdWords مشغولين بالترقية إلى الحملات المحسّنة، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن العريضة عبر الإنترنت يبدو أنها فقدت بعض الزخم وتوقفت عند حوالي 900 توقيع خلال الأسبوع الماضي. تضيف العريضة الآن ما يقرب من 5 إلى 10 توقيعات يوميًا، وهو ليس عددًا كبيرًا بالنظر إلى أن Google لديها عدة ملايين من المعلنين.

إخلاء المسؤولية: ليست دراسة علمية

انا اجري ندوات WordStream عبر الإنترنت كل أسبوع أو نحو ذلك والترويج لها عبر Twitter, FacebookوGoogle+، ومدونتي، والبريد الإلكتروني، وشبكة Google الإعلانية، وما إلى ذلك – وينتج عن هذا عمومًا عينة عشوائية من الحضور. ومع ذلك، كان ما يقرب من 10% من الحاضرين في ندوتي عبر الويب من عملاء WordStream الحاليين، مما قد يؤدي إلى تحيز نتائج الاستطلاع.

كما أنني بغباء لم أطرح نفس الأسئلة في الحدثين. ولذلك فإنني أعترف بحرية أن البيانات الواردة هنا ليست مسحًا علميًا حقيقيًا – بل هي كذلك. ومع ذلك، يبدو لي بناءً على ملاحظاتي غير الكاملة هنا، أن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الحملات المحسّنة، زاد عدد عثورهم على الأشياء التي يحبونها.

هل قمت بالترقية إلى الحملات المحسّنة الجديدة حتى الآن؟ ما رأيك بهم؟ هل تستعد لحملات Adwords المحسّنة؟ اسمحوا لي أن نعرف في التعليقات أدناه!