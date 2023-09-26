Rewrite this title: هل يعد استخدامك لإعلانات Google أحد عوامل تصنيف البحث العضوي؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يعد استخدامك لإعلانات Google أحد عوامل تصنيف البحث العضوي؟

هل تفضل Google المعلنين من خلال منح أولئك الذين يستخدمون الإعلانات المدفوعة ميزة الترتيب في نتائج البحث العضوية؟

إنه موضوع تمت مناقشته بشدة على مر السنين.

دعونا نلقي نظرة على الأسباب التي جعلت الأشخاص يعتقدون أن هذا الأمر صحيح، وما إذا كان إعلانات Google يمكنه حقًا مساعدتك في الحصول على تصنيف أعلى في البحث المجاني.

المطالبة: إعلانات Google كعامل تصنيف

ينبع هذا من عدم الثقة المستمر في Google the Mega Corporation. يقترح أنه إذا أنفقت الأموال في قسم واحد (في هذه الحالة، إعلانات Google)، فسوف تستمتع بالمزايا في قسم آخر (البحث).

الدليل على إعلانات Google كعامل تصنيف

بين الحين والآخر، يظهر أحد محترفي تحسين محركات البحث (SEO) لمشاركة الأدلة القصصية حول انخفاض التصنيفات فيما يتعلق بحملة إعلانات Google (راجع المثال في القسم التالي).

ولكن هذا هو الحال – لا يوجد دليل على العلاقة السببية، وجمع الحكاية ليس بيانات.

في أوائل عام 2021، أطلق أحد أعضاء مجتمع التسويق عبر البحث سلسلة من التغريدات يتهم فيها جوجل ليس فقط باستخدام إنفاق الحملة الإعلانية للتأثير على تصنيفات البحث العضوي ولكن بمحاولة ابتزاز أصحاب الأعمال بهذه الممارسة.

وكتبت في إحداها:

“لست متأكدًا حتى الآن من كيفية التعامل مع حقيقة أن Google قامت للتو بابتزاز أحد عملائنا. في الأساس، طُلب منهم إنفاق المزيد على الإعلانات المدفوعة من أجل تحسين البحث العضوي *عن اسم علامتهم التجارية*.

وكما كان متوقعا، عمت الفوضى. أولئك الذين كانوا يؤمنون بإعلانات Google/التصنيفات العضوية كانوا يهتفون دفاعًا عن الأمر. هز محترفو تحسين محركات البحث (SEO) قبضاتهم التي يضرب بها المثل في Twitter سماء.

جوجل خدعتنا مرة أخرى!

وجادل آخرون بأن ذلك غير ممكن. أن القصد من رسالة مندوب المبيعات قد ضاع في الترجمة.

وعند سؤالها، أصرت على أن الأمر لم يكن سوء فهم وأن مندوب مبيعات إعلانات Google قد أرسل تأكيدًا مكتوبًا بأن زيادة الإنفاق الإعلاني من شأنها تحسين التصنيفات العضوية للعلامة التجارية.

هل تم القبض على جوجل بمسدس دخاني، حيث قبلت المال مقابل التصنيف؟

الدليل ضد إعلانات جوجل كعامل تصنيف

اشتعل داني سوليفان من Google بالمحادثة أعلاه وكان واضحًا في إنكار أي صلة بين الاثنين:

تغريدة إعلانات Google من داني سوليفان

وهذا ليس مفاجئًا، حيث إن جوجل ترى منذ فترة طويلة أنه لا توجد صلة بين الإعلان والبحث العضوي.

بدد مات كاتس هذه الأسطورة في فيديو 2014، والتي تصف الإصرار المستمر على أن إعلانات Google (AdWords، في ذلك الوقت) كانت مرتبطة بأي شكل من الأشكال بأداء البحث العضوي باعتبارها مادة لنظريات المؤامرة:

“…هناك الكثير من الخرافات المتعلقة بتحسين محركات البحث. ولذلك فإن أحد أهم ما نسمعه دائمًا هو: “إذا اشتريت إعلانات، فسوف تحصل على تصنيف أعلى على Google”. ثم هناك نظرية مؤامرة معارضة وهي: “إذا لم تشتر الإعلانات، فسوف تحصل على تصنيف أفضل على Google”.

ونشعر نوعًا ما أنه يجب علينا جمع معسكري المؤامرة معًا والسماح لهم بمحاربة كل شيء. وبعد ذلك أيًا كان من يخرج من تلك الغرفة، يمكننا فقط فضح نظرية المؤامرة تلك”.

وقال إن هناك نظرية مؤامرة أخرى تتمثل في قيام جوجل بإجراء تغييرات على الخوارزميات لمحاولة إقناع الأشخاص بشراء الإعلانات.

“نريد أن نعيد نتائج بحث جيدة حقًا إلى المستخدمين حتى يكونوا سعداء، وبالتالي سيستمرون في العودة. هذا هو الأساس.”

في الآونة الأخيرة، تناول جون مولر هذا الموضوع في جلسة Hangout خلال ساعات العمل في Google.

قال أحد المشاهدين إنهم لاحظوا انخفاضًا في تصنيفات كلمة رئيسية معينة عندما بدأوا تشغيل إعلانات Google، وعادت تصنيفاتهم عندما توقفوا عن الإعلان.

وأوضح مولر:

“…هذه الأنظمة منفصلة تمامًا من جانبنا. إن الترتيب داخل الإعلانات، والترتيب داخل البحث هما نظامان منفصلان تمامًا ولا يوجد أي اتصال حقيقي بينهما.

…لذا فإن التغيير في الترتيب الذي رأيته هناك يبدو وكأنه شيء لا علاقة له بالإعلانات على الإطلاق.

إعلانات Google كعامل تصنيف: حكمنا

تعد Google منظمة ضخمة قادرة على الفصل بين هذين القسمين.

علاوة على ذلك، فإن السماح للإنفاق الإعلاني بالتأثير على التصنيفات العضوية سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج أقل فائدة وتجربة مستخدم سيئة. من شأنه أن يتعارض مع كل شيء آخر تحاول Google القيام به مع البحث.

قد لا تصدق كل ما يقوله جوجل.

ولكن في هذه الحالة، أعتقد أننا كنا سنرى قدرًا كبيرًا من الأدلة الملموسة على مدار العشرين عامًا الماضية إذا كان بإمكانك ببساطة شراء طريقك إلى أعلى تصنيفات البحث العضوي من خلال الإعلانات.

هذا أمر واضح: لا تستخدم Google إعلانات Google كإشارة لتصنيف البحث.

ما هو الصحيح أيضًا فيما يتعلق بـ Google: إن تخطيط صفحات نتائج محرك بحث Google (SERPs) يؤكد بوضوح على الإعلانات (النص التقليدي، التسوق، الفنادق، وما إلى ذلك).

لذلك، على الرغم من أن شراء إعلان لا يعد عاملاً في ترتيب البحث العضوي، إلا أن إعلانات Google يمكن أن تؤثر بالتأكيد على رؤية موقعك وموضعه في SERPs.