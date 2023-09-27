Rewrite this title: هل يمكننا أن نعرف متى يتسبب تحسين محركات البحث (SEO) في حدوث تغييرات في التصنيف؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يمكننا أن نعرف متى يتسبب تحسين محركات البحث (SEO) في حدوث تغييرات في التصنيف؟

حدث شيء غريب في أحدث جلسة Hangout لساعات العمل في Google. أبلغ شخصان عن قيامهما بشيء ما، مما أدى إلى انخفاض تصنيفات البحث الخاصة بهما. ألغى كلا الشخصين التغييرات وعاد تصنيفهما. بدا الأمر وكأنه سبب ونتيجة، لكن مولر من جوجل قال إن الأمر ليس كذلك.

تشير هذه الأحداث غير ذات الصلة التي تمت مناقشتها في نفس جلسة Hangout خلال ساعات العمل مع جون مولر إلى أن فهم سبب تصنيف شيء ما أو عدم تصنيفه هو أكثر تعقيدًا مما يمكن ملاحظته بسهولة.

هل الإجراءات التي تتبعها تغييرات الترتيب ذات صلة سببية؟

“العلاقة السببية” تعني عندما يؤدي الفعل إلى رد فعل، حيث توجد علاقة فعلية بين السبب والنتيجة.

في تحسين محركات البحث، قد يقوم منشئ الروابط ببناء روابط وتحسين التصنيف بشكل مثالي. واضحة جدا، أليس كذلك؟

ما حدث في جلسة Hangout خلال ساعات عمل Google يشير إلى أن العلاقة السببية المتصورة ليست بهذه البساطة.

فوق ال Fold تغييرات المحتوى والتصنيف

في الأسبوع الماضي، سأل أحد الناشرين عما إذا كانت Google قد أعطت الأفضلية للمواقع التي تحتوي على محتوى الجزء المرئي من الصفحة. لقد سألوا لأن أحد المنافسين قام بنقل موقع المحتوى الخاص بهم وبعد ذلك شهدوا تحسنًا كبيرًا في التصنيف.

جوجل جون مولر يجيب على سؤال تغيير الترتيب

يجيب جون مولر من Google على سؤال حول التغييرات في التصنيف

قال جون مولر إن موضع المحتوى أعلى الجزء المرئي من الصفحة لا يمثل تفضيلًا قويًا.

مضى الناشر قدمًا على أي حال وقام بتحديث موقعه لعرض المزيد من المحتوى في الجزء المرئي من الصفحة، مما أدى إلى انخفاض تصنيفاته.

عاد هذا الأسبوع للمشاركة ليسأل عما إذا كان تغيير التصميم لدفع المحتوى إلى أعلى الصفحة قد تسبب في انخفاض الترتيب.

إعلانات Google والتأثير الملموس على التصنيفات

وفي نفس جلسة Hangout الخاصة بساعات عمل Google هذا الأسبوع، قال شخص آخر إنه في اللحظة التي بدأوا فيها حملة إعلانات Google، اختفى تصنيف مواقعهم من صفحات نتائج محرك البحث ().

رووا بعد ذلك أنهم عندما أوقفوا حملة إعلانات Google، عاد الموقع إلى SERPs وكان ترتيبه كما كان من قبل (الاقتباس: انهارت التصنيفات بعد شراء إعلانات Google؟).

كان رد جون مولر على كلتا الحالتين هو الإشارة إلى أن تغييرات الترتيب لم تكن ذات صلة بالأسباب المتصورة لتلك التغييرات.

بمعنى آخر، كان هناك بين الحدثين (إجراء وتغيير الترتيب).

كيف يمكن للمرء أن يعرف أن جوجل استجابت للتغيير؟

يثير كلا الحدثين المرتبطين بالتصنيف احتمالية عدم معرفة الشخص على وجه اليقين أن نشاطًا معينًا هو المسؤول عن التغيير في التصنيف.

نرى هذا في بناء الروابط حيث يتم إنشاء الروابط وتحسين التصنيف. لكن في بعض الأحيان لا يحدث شيء، وبعد ثلاثة أشهر يتحسن التصنيف.

وفي كلتا الحالتين يتفق الجميع على أنها كانت الروابط. ولكن هل كان كذلك؟

أبوفينيا – لماذا يرى البشر الأنماط؟

اتضح أن الدماغ البشري مهيئ لرؤية الأنماط. يقال إنها آلية البقاء التي تفضل أولئك الذين يمكنهم رؤية الأنماط حتى عندما لا تكون موجودة، لأنه في الطبيعة قد يكون من القاتل الفشل في رؤية النمط الذي يوجد فيه النمط.

يُطلق على هذا الميل لرؤية الأنماط حتى في حالة عدم وجودها اسم .

وفقا لمجلة علم النفس اليوم:

“إن أدمغتنا عبارة عن آلات للكشف عن الأنماط التي تربط بين النقاط، مما يجعل من الممكن اكتشاف علاقات ذات معنى بين وابل المدخلات الحسية التي نواجهها.

وبدون مثل هذا صنع المعنى، لن نكون قادرين على تقديم تنبؤات حول البقاء والتكاثر. سيكون العالم الطبيعي والشخصي من حولنا فوضويًا للغاية.

لذا، عندما تفشل أنظمة التعرف على الأنماط لدينا، فإنها تميل إلى الخطأ من جانب الحذر وخداع الذات.

تم تحديث محتوى المنافس وتحسين التصنيفات

في جلسة Hangout خلال ساعات العمل من الأسبوع السابق، أخبر أحد الناشرين جون مولر أن أحد المنافسين قام بتحديث موقعه لنقل محتواه إلى الجزء العلوي من الصفحة وقد شهد تحسنًا كبيرًا في التصنيفات.

لقد رأوا التحديث الذي تم إجراؤه على الموقع والتحسين اللاحق في التصنيف وتعرفوا على نمط واضح. لذلك سألوا جون مولر عما إذا كانت جوجل تعطي الأفضلية للصفحات التي تحتوي على المزيد من المحتوى في الجزء المرئي من الصفحة. (الاقتباس: هل تعطي Google الأفضلية للمحتوى الموجود أعلى Fold؟).

أجاب جون مولر بأن Google ليس لديها تفضيل قوي للصفحات التي تحتوي على محتوى في الجزء المرئي من الصفحة.

“لا أعتقد أن لدينا تفضيلات قوية في هذا الصدد.”

من الواضح أن الناشر لم يكن مقتنعًا لأنه قام بتحديث صفحة الويب الخاصة به لتركيز المزيد من المحتوى في الجزء المرئي من الصفحة.

ما حدث بعد ذلك فاجأ الناشر. انخفضت صفحة الويب الخاصة بهم من المركز الأول إلى المركز الثاني.

هل المحتوى فوق Fold سبب الخسارة في التصنيف؟

رأى الناشر بوضوح أن المنافس يتمتع بميزة، فسعى إلى إغلاق هذه الميزة عن طريق دفع المحتوى الخاص به بالقرب من أعلى الصفحة.

ما فعلوه هو إزالة شعار الصورة من الجزء المرئي من الصفحة. وبعد إزالة الشعار وتحسين صفحة الويب الخاصة بهم، انخفضت كلمتهم الرئيسية من الموضع الأول إلى المركز الثاني.

بدلا من ترسيخ تصنيفاتها، فقدت صفحة الويب مكانتها في التصنيف.

لقد عاد الناشر الآن إلى جلسة Hangout لساعات عمل Google ليسأل عما إذا كان التغيير الذي أجراه مسؤولاً عن انخفاض التصنيف.

ورد مولر بأن التغييرات التي تم إجراؤها ليست مثيرة بشكل خاص بما يكفي لإحداث التغيير الملحوظ في التصنيف.

هو قال:

“أعتقد أنه إذا قمت بإجراء هذا النوع من التغيير في التصميم على موقع الويب الخاص بك، حيث يتحرك المحتوى فجأة لأعلى أو يتحرك المحتوى فجأة لأسفل، فسترى ذلك بشكل عام كتغيير بسيط إلى حد ما، مثل تغيير صغير جدًا.

… لا أعتقد أنك ستكون قادرًا على … ربط الأمر بهذا التغيير.

عندما قيل له أن التغيير في التصنيف كان من المركز الأول إلى المركز الثاني، أكد مولر مجددًا أن انخفاض التصنيف لم يكن مرتبطًا بتغييرات التصميم وأن ما شوهد كان مجرد تغييرات عادية في التصنيف يومًا بعد يوم.

قال مولر:

“يبدو هذا وكأنه… تغيير طبيعي دقيق في البحث يمكن أن يحدث دائمًا، حيث ينتقل الموقع من الموضع الأول إلى الموضع الثاني أو الموضع الثالث ثم إلى الموضع الثاني ثم الموضع الأول.

هذه الأنواع من التغييرات شائعة إلى حد ما.”

خوارزمية جوجل هي الصندوق الأسود

والحقيقة هي أنه لا يمكن لأحد أن يعرف على وجه اليقين أن شيئًا ما كان له تأثير على خوارزميات جوجل.

في الحوسبة، يمكن أن يكون الصندوق الأسود خوارزمية يمكن رؤية مدخلاتها ومخرجاتها ولكن لا يمكن رؤية كيفية معالجة تلك المدخلات وكيفية حساب المخرجات.

خوارزمية جوجل هي نوع من الصندوق الأسود. لا يستطيع الأشخاص خارج Google رؤية أو معرفة ما يحدث داخل الصندوق.

يمكننا وضع الروابط والمحتوى في الصندوق الأسود ورؤية التصنيف يخرج على الطرف الآخر. ولكن بما أننا لا نستطيع رؤية ما حدث داخل الصندوق الأسود، فهذا يعني أننا لا نستطيع معرفة سبب تصنيف الموقع في هذا المكان.

لا يمكن أن يُعزى تحسين محركات البحث (SEO) بشكل نهائي إلى النتائج

من خلال عدم معرفة ما حدث داخل الصندوق، فإننا لا نعرف حرفيًا ما إذا كانت الروابط قد أدت الغرض، أو ما إذا كانت بعض الروابط ساعدت في ترتيب صفحة الويب أو إذا لم يكن أي من الروابط والتصنيفات نتيجة للمحتوى وحده.

إنها حقيقة أن كيفية تأثير الروابط والمحتوى على تلك التصنيفات لا يمكن أن يعرفها أولئك الذين لا يعرفون كيفية عمل الصندوق الأسود. هذه حقيقة.

الآثار المترتبة على هذا واسعة النطاق. على سبيل المثال، لا يمكننا مطلقًا استخراج نص الربط لنسب نص ربط اسم العلامة التجارية وتعيين معنى لهذه النسبة.

سيلاحظ بعض الأشخاص أنه في دراسة لملايين المواقع، شاركت المواقع ذات التصنيف الأعلى نسب نص ربط XYZ ووصفت تلك النسب على أنها التوزيع “الطبيعي” إحصائيًا لنص الرابط.

وعلى الرغم من أن هذا التوزيع الإحصائي للنص الأساسي يُنظر إليه على أنه النسبة الطبيعية، إلا أنه لا يوجد شيء في تلك الإحصائية يعني أن هذا هو ما ساهم في وضعهم في المرتبة الأولى لأننا لا نعرف ما حدث داخل الصندوق الأسود.

لا توجد حرفيًا علاقة سببية بين المدخلات التي نلاحظ دخولها والمخرجات التي نلاحظ خروجها. نحن نرى فقط الأنماط التي تم تجهيز أدمغتنا لرؤيتها.

نحن نرى الأنماط التي تقوم أدمغتنا بربطها معًا تلقائيًا بطرق ذات معنى.

هناك العديد من جوانب تحسين محركات البحث (SEO) الموجودة لأن أدمغتنا ترى أنماطًا ليس لها بالضرورة علاقة سببية.

في رأيي، قد يفتح هذا طريقة جديدة لرؤية تحسين محركات البحث (SEO) إذا أصبحنا كصناعة أكثر وعيًا بميلنا الطبيعي لرؤية الأنماط التي قد لا تكون موجودة.

إن القيام بذلك قد يساعدنا على تجاوز ملاحظة ما هو واضح وأن نصبح أكثر انفتاحًا على الترفيه عن الأسباب الأخرى للمخرجات التي نراها تخرج من خوارزمية الصندوق الأسود لجوجل.

الاقتباس

أدت إزالة الشعار لرفع المحتوى إلى الأعلى إلى انخفاض التصنيف

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