Rewrite this title: هل يمكن قياس جودة الموقع في Search Console؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يمكن قياس جودة الموقع في Search Console؟

سُئل جون مولر من Google عما إذا كانت جودة الموقع قابلة للقياس الكمي، أي شيء يمكن قياسه والتعبير عنه كمقياس. كانت إجابة جون مولر مفاجئة لأنه أشار إلى أنه بحث في مقياس جودة وحدة التحكم في البحث لمساعدة الناشرين.

ما هي جودة الموقع؟

تبدو فكرة جودة الموقع بسيطة بشكل خادع ولكنها ليست كذلك.

يتحدث جون مولر والعديد من الأشخاص الآخرين عن أهمية الفهرسة والتصنيف، ولكن ما يعنيه ذلك فعليًا في Google يعد لغزًا، لذا فنحن عالقون في أفكارنا الشخصية.

لقطة شاشة لجون مولر وهو يناقش جودة الموقع

إن مفهوم “جودة الموقع” هو مفهوم شخصي يعتمد على آراء الأفراد، وهي آراء تتأثر بمستويات خبرتهم ومعارفهم المتنوعة بشكل كبير.

لا توجد طريقة مطلقة وموضوعية للتعبير عن ما هو كائن.

كل شخص لا يدرك حرفيًا ما تعنيه “” فعليًا بالنسبة إلى Google لأن Google لا يوضح الارتفاع والعرض والعمق لتعريفهم لجودة الموقع.

ومن الممكن، كما يوحي الشخص الذي يطرح السؤال، أنه لا توجد طريقة لتحديد ما تقوم الخوارزميات المتعددة بالتحقق منه بشكل مستقل.

كان الشخص الذي طرح السؤال، بشكل معقول، يبحث عن شيء أكثر موضوعية وقابل للقياس.

السؤال:

“عندما تقول تحسين جودة موقع الويب الخاص بك، فهل هذه الجودة شيء قابل للقياس الكمي؟

أم أنه مجرد مصطلح يستخدم لتحديد كيفية نظر الخوارزميات المتعددة إلى موقع الويب الخاص بك؟

جودة الموقع غير قابلة للقياس الكمي

ربما ليس من المستغرب أن يؤكد جون مولر أن جودة الموقع ليست جودة قابلة للقياس الكمي.

أجاب جون مولر:

“لا أعتقد أنها قابلة للقياس الكمي، بمعنى أن لدينا نوعًا من نقاط الجودة مثل تلك التي قد تحصل عليها للإعلانات عندما يتعلق الأمر ببحث الويب.

لدينا الكثير من الخوارزميات المختلفة التي تحاول فهم جودة موقع الويب، لذا فهو ليس مجرد رقم واحد، أو أي شيء من هذا القبيل.

مقياس جودة موقع Search Console

وهنا كشف جون مولر عن شيء مفاجئ. وقال إنه ناقش إمكانية إنشاء مقياس للجودة في وحدة التحكم في البحث.

هذا رائع حقًا لأنه يُظهر تعاطف مولر مع محنة الناشرين ومعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لمساعدتهم في نوع من قياس الجودة.

واصل مولر إجابته:

“من وقت لآخر أتحدث مع فريق جودة البحث لمعرفة ما إذا كان هناك بعض مقاييس الجودة التي يمكننا عرضها على سبيل المثال في وحدة التحكم في البحث.

لكن الأمر صعب للغاية لأنه يمكننا إنشاء مقياس جودة منفصل لعرضه في وحدة التحكم في البحث، ولكن هذا ليس مقياس الجودة الذي نستخدمه فعليًا للبحث، لذا فهو يشبه إلى حد ما المضلل.

وإذا أردنا أن نعرض بالضبط مقياس الجودة الذي نستخدمه، فمن ناحية، فإن ذلك يفتح الأمور قليلاً أمام سوء الاستخدام، ومن ناحية أخرى، فإنه يجعل الأمر أكثر صعوبة على الفرق داخليًا للعمل على تحسين هذا المقياس.

لذلك هذا نوع من التوازن الصعب هناك.

لا أعرف… في مرحلة ما ربما سنظل نمتلك قدرًا من الجودة في وحدة التحكم في البحث.”

الجودة ليست مجرد رقم واحد

عندما قال مولر: “إذا أردنا أن نعرض بالضبط مقياس الجودة الذي نستخدمه”، فهذا لا يعني أن هناك مقياسًا واحدًا. يجب فهم هذا البيان في سياق إجابته بالكامل حيث يبدأ بالقول أن هناك خوارزميات متعددة مرتبطة بالجودة وأن “الأمر ليس مجرد رقم واحد”.

لذا، من أجل توفير مقياس جودة قابل للتنفيذ، سيتعين على Google الكشف عن الخوارزميات المختلفة المتعلقة بالجودة والتي من شأنها أن تفتح الأمور أمام “” كما أشار مولر.

شيء واحد نعرفه هو أن المقصود بجودة الموقع، وفقًا لمعايير Google، هو شيء واسع النطاق يشمل أكثر بكثير من مجرد محتوى نصي.

ومع ذلك، فمن المثير للاهتمام أن مولر ترك الباب مفتوحًا أمام إمكانية وجود نوع من المقاييس المتعلقة بالجودة في يوم من الأيام.

الاقتباس

ماذا تعني جودة الموقع؟

شاهد مولر وهو يناقش جودة الموقع عند الدقيقة 34:40: