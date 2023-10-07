Rewrite this title: هل يمكن لعملاء تحسين محركات البحث لديك التعرف على النجاح عندما يرونه؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يمكن لعملاء تحسين محركات البحث لديك التعرف على النجاح عندما يرونه؟

لقد عملنا جميعًا مع أحد عملاء تحسين محركات البحث (SEO) المتقلب من قبل — ذلك العميل الذي أحرقته شركة ذات قبعة سوداء في الماضي أو لا يؤمن حقًا بقيمة تحسين محركات البحث (SEO) — وغالبًا ما يكون هذا العميل هو العميل الأكثر تحديًا الذي يمكن أن يواجهه مزود تحسين محركات البحث (SEO) يعمل مع. كيف تثبت قيمتك لشخص لا يفهم حقًا سبب تعيينك في المقام الأول (بخلاف أن يطلب منه المدير القيام بذلك)؟ كيف يمكنك جعل العميل يثق بك عندما يكون لديه القليل من الثقة في صناعتنا ككل؟

لقد عملت ذات مرة مع عميل عانى من هاتين المشكلتين. لقد ادعوا أنهم عانوا على يد شركة Black Hat SEO، لذلك كانوا حذرين في البداية، والسبب الوحيد الذي جعلهم يستأجرون تلك الشركة في المقام الأول هو أنه “من المفترض” أن يفعلوا ذلك. كنت أعلم أنني أخوض معركة شاقة لكسب ثقتهم، لكنني كنت واثقًا من أن شركتي يمكنها تنفيذ استراتيجية وحملة تحسين محركات البحث الخاصة بها، وسيكون لدي عميل سعيد جدًا بين يدي في النهاية.

قبل التعمق في الإستراتيجية، كنت أراجع تحليلات عميلي، وأحاول التعرف على موقعه على الويب، وتحديد أي مشكلات رئيسية وتحديد الاتجاهات الإيجابية. بعد بضع دقائق قصيرة فقط شعرت بالذهول. لقد حقق عميلي إيرادات بمئات الآلاف من الدولارات من البحث العضوي وحده في العام السابق. كانت شركات Google وBing وYahoo تجذب آلاف الزوار باستمرار وتنتج مبالغ هائلة من الإيرادات للشركة. كنت سأقوم بالقفز من الفرح حول مكتبي إذا كانت شركتي تحقق أرقامًا كهذه، ولم يعتقدوا أن تحسين محركات البحث كان مفيدًا لهم؟

تم إجراء المزيد من البحث ولم تظهر أي علامات حمراء على الفور، لذلك لم أتمكن من معرفة أين “أحرقتهم” شركة تحسين محركات البحث السابقة الخاصة بهم. يبدو أن كل ما فعلوه كان دائمًا قبعة بيضاء وكان لا يزال يحقق نتائج رائعة.

هذا جعلني أفكر في العلاقة بين مقدمي خدمات تحسين محركات البحث (SEO) وعملائنا. كم عدد الشركات التي تعتقد أنها “أُحرقت” من قبل مزود تحسين محركات البحث السابق الخاص بها لأنها لم ترَ النتائج التي كانت تتوقعها، حتى لو قام مزود تحسين محركات البحث هذا بعمل رائع؟ الشيء الوحيد الذي أؤكد عليه باستمرار مع عملائي هو أن تحسين محركات البحث هو ماراثون، وليس سباق سريع. إذا أرادوا رؤية النتائج على الفور فسوف يصابون بخيبة أمل كبيرة. على الرغم من أنني أتفهم مدى الإحباط الذي يمكن أن يكون عليه الأمر، إلا أن الصبر هو بالتأكيد فضيلة في عالم تحسين محركات البحث (SEO). كم عدد العملاء الذين أوقفوا حملات تحسين محركات البحث (SEO) الخاصة بهم في وقت مبكر جدًا لأنهم لم يتمكنوا/لم يرغبوا في الانتظار وأعلنوا أن تحسين محركات البحث (SEO) لا يعمل لصالحهم.

أعلم أن صناعة تحسين محركات البحث (SEO) تعاني من ممارسي القبعات السوداء ومرسلي البريد العشوائي الذين يتطلعون إلى الاستفادة من أصحاب الأعمال المطمئنين، ولكن ربما، ربما فقط، الأمر ليس سيئًا كما يبدو. هل يمكن أن تكون بعض التقييمات السيئة لشركات تحسين محركات البحث (SEO) في الواقع من عملاء لم يعرفوا شيئًا جيدًا عندما حصلوا عليه؟