Rewrite this title: هل يمكن لمحركات البحث الداعمة للخصوصية أن تحل محل جوجل؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يمكن لمحركات البحث الداعمة للخصوصية أن تحل محل جوجل؟

أصبح المستهلكون من جميع الأعمار والفئات السكانية يدركون بشكل متزايد اعتمادهم المتزايد على التكنولوجيا – في كثير من الحالات على حساب خصوصيتهم.

وفقا لمركز بيو للأبحاث. 80% من الأمريكيين يعتقدون أن المخاطر المحتملة لجمع البيانات الشخصية من قبل الشركات تفوق الفوائد و79% من البالغين يشعرون بالقلق الشديد أو إلى حد ما بشأن كيفية استخدام الشركات لتلك البيانات.

ونتيجة لذلك، أصبحت الخصوصية كخدمة (PaaS) أمرًا أصبح المستهلكون ينظرون إليه بشكل متزايد على أنه ضرورة وليس مكافأة.

تعمل محركات البحث غير التابعة لـ Google على تلبية رغبات المستخدمين في شيء نفتقر إليه اليوم: الخصوصية الرقمية. تقدم محركات البحث خدمة أساسية، ولكن على الرغم من أنها مجانية من الناحية المالية، إلا أنها بالتأكيد ليست مجانية.

تمثل هذه التكلفة مستوى معينًا من التطفل على حياة المستخدمين حيث تقوم شركات التكنولوجيا (تحديدًا Google) بجمع بيانات حول عادات الإنترنت واستخدام تلك البيانات لتحسين جهودها التسويقية.

المتصدر في مجال البحث عن الخصوصية هو DuckDuckGo، ولكن تم إطلاق منافس جديد يركز على الخصوصية لـ Google مؤخرًا – Brave.

Brave هو محرك بحث متطور ومؤيد للخصوصية وغير قابل للتتبع، شارك في تأسيسه مخترع JavaScript والمؤسس المشارك لموزيلا، مما يمنحه نفوذًا في الصناعة.

وفقًا لمحرك البحث “الخصوصية أولاً”:

“لا يتعقبك تطبيق Brave Search أو عمليات البحث التي تجريها أو نقراتك؛ من المستحيل على Brave الكشف عن أي معلومات عنك لأي شخص.

سيتم إخفاء هوية أي إعلانات مستقبلية قد ندعمها (مثل جميع إعلانات Brave الأخرى)، ولن تؤثر على الترتيب. وفي المستقبل، سنقدم أيضًا بحثًا مدفوعًا بدون إعلانات.

حتى بالمقارنة مع DuckDuckGo، يتفوق Brave (في بعض النواحي) على المنافسة:

يقدم Brave فهرسًا خاصًا به، مما يمنحه الاستقلال عن موفري البحث الآخرين. على العكس من ذلك، فإن نتائج DuckDuckGo عبارة عن تجميع لأكثر من 400 مصدر، بما في ذلك Bing وYandex وYahoo! ابحث عن BOSS، وWolfram Alpha، وزاحف الويب الخاص به، وغيرها.

على العكس من ذلك، فإن نتائج DuckDuckGo عبارة عن تجميع لأكثر من 400 مصدر، بما في ذلك Bing وYandex وYahoo! ابحث عن BOSS، وWolfram Alpha، وزاحف الويب الخاص به، وغيرها. خيار خالي من الإعلانات. يمكن لمستخدمي بحث Brave اختيار الإصدار المدفوع الذي يسمح لهم باستكشاف الويب بدون إعلانات.

يمكن لمستخدمي بحث Brave اختيار الإصدار المدفوع الذي يسمح لهم باستكشاف الويب بدون إعلانات. تحكم أكبر بالموقع. بغض النظر عن المنطقة التي تختارها لنتائج البحث، يوفر بحث Brave خيارًا إضافيًا لتصفية النتائج بناءً على المنطقة.

هل يجب على المسوقين الاهتمام بمحركات البحث غير التابعة لـ Google؟

لقد أصبح Google فعلًا؛ مصطلح مرادف لاستكمال البحث عبر الإنترنت.

إنه المكان الذي تبحث فيه الغالبية العظمى من المستهلكين، ويحتفظون به تقريبًا 87% من استخدام محركات البحث، يليها Bing بنسبة 7%، وYahoo بنسبة 3%، وDuckDuckGo (محرك البحث الخاص المخضرم) بنسبة 1%.

ليس من المستغرب أن Brave لم تصنع المخططات بعد. ومع ذلك، مع تواتر عناوين الأخبار حول الخصوصية الرقمية، قد تبدأ الخصوصية المخترقة في إثارة قلق المستهلكين بما يكفي لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المشكلة هي أن الوعي بالمحركات غير التابعة لشركة Google منخفض. يواجه مقدمو خدمات البحث “الثانوية” التحدي المتمثل في زيادة وعي المستهلك.

ويكمن العائق في أنهم بحاجة إلى تقديم عرض قيمة قوي للمستخدمين وطريقة لتغيير محرك البحث الافتراضي الخاص بهم بطريقة سهلة وخالية من التضحية.

وإلى هذه النقطة، تستمر محركات البحث غير التابعة لـ Google في الابتكار على أمل جذب مستخدمين جدد مخلصين.

أعلن Bing للتو عن IndexNow، وهي مبادرة جديدة تتيح لمالكي المواقع تنفيذ الأمر ping على IndexNow بمحتوى جديد أو محدث.

فقط Bing وYandex يستخدمان IndexNow حاليًا، ولكن من الواضح أن هذه المبادرة هي محاولة لجذب محترفي تحسين محركات البحث ومشرفي المواقع الذين لديهم القدرة على الحصول على فهرسة أسرع، ونأمل، تصنيفات أسرع.

وبهذا، لا ينبغي لشركة جوجل أن تخشى الإطاحة بها.

ولكن هذا لا يعني أن المسوقين لا ينبغي أن يكونوا مستعدين للمستقبل الذي – كما تعلمنا طوال العام أو العامين الماضيين – يمكن أن يغير مساره عند قطرة سنت.

ما الذي يجب أن يأخذه مسوقو البحث في الاعتبار عندما تصبح الخصوصية مصدر قلق أكبر للمستهلكين؟

استخدم محركات البحث البديلة

لن تفهم مدى جدوى التحول إلى محركات البحث غير التابعة لـ Google إلا من خلال تجربتها بشكل مباشر. ستجد بلا شك فجوات في الميزات، خاصة إذا كنت مستخدمًا متميزًا.

على سبيل المثال، يفتقر DuckDuckGo إلى إمكانات البحث العكسي عن الصور التي يوفرها كل من Google وBing.

عند مقارنته بقيمة الخصوصية الشخصية، خاصة إذا لم تكن بحاجة إلى الأجراس والصفارات، قد يكون من السهل جدًا نسيان Google.

خذ بعين الاعتبار محركات البحث البديلة عند وضع استراتيجيات التسويق وإعداد التقارير عن الأداء

لقد أصبح من الأهمية بمكان أن تتفرع فرق التسويق من Google عندما يتعلق الأمر بالاستراتيجية والتحليلات، خاصة مع البحث العضوي.

اتخذ خطوات لفهم كيفية عمل محركات البحث الأخرى والاعتراف بأن التركيبة السكانية للمستخدم تختلف باختلاف محرك البحث.

على سبيل المثال، يميل مستخدمو Bing إلى أن يكونوا أكبر سنًا ويستخدمون أجهزة Microsoft وAlexa. من المحتمل أيضًا أن تختلف حصة شركتك من حركة المرور من محركات مختلفة – خاصة إذا كنت تعمل في صناعة متخصصة أو تستهدف جمهورًا متخصصًا.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال الإبلاغ عن أداء Google فقط، فإنك تفوت جزءًا من اللغز. تضمن مراقبة الأداء عبر مجموعة واسعة من المحركات حصولك على صورة كاملة لأداء البحث العضوي.

الجودة والمنافسة والملاءمة في كثير من الأحيان حجم بحث ترامب

نظرًا لحجمها الأصغر، توقع حجم حركة مرور أقل من المحركات الأصغر حجمًا. ومع ذلك، غالبًا ما تكون المنافسة على التصنيف أقل نظرًا لوجود عدد أقل من ميزات برنامج SERP والإعلانات في المناصب العليا.

على سبيل المثال، ظهر طلب بحث متعلق بالرعاية الصحية ذو حجم بحث كبير في الصفحة الثانية من نتائج بحث Google نظرًا لمواقع التجميع والإعلانات ذات السلطة العالية التي تشبع الصفحة الأولى ولكنه ظهر في الموضع الرابع (الصفحة الأولى) من نتائج البحث العضوية في بحث Brave (بدون عدم وجود الإعلانات التي يجب مشاهدتها).

على الرغم من أن حجم البحث على Brave منخفض، إلا أن موضع التصنيف المرتفع يمكن أن يؤدي إلى تكافؤ الفرص والبدء في سد الفجوة بين المحركين بشكل كبير.

في كثير من الأحيان، يركز المسوقون الكثير من الاهتمام على حجم البحث. لكن الحقيقة هي (ما لم يكن هدفك التسويقي هو الوعي فقط)، فحتى ثلاث زيارات بمعدل تحويل 50% أفضل من 1000 زيارة بدون تحويلات.

مع وجود إمكانية أقوى للحصول على تصنيف أعلى على Brave أو DuckDuckGo من Google، لديك فرصة أفضل بكثير للحصول على كل من النقرة والتحويل.

خاتمة

أتحداك أن تستخدم محرك بحث “بديل” لمدة أسبوع أو ببساطة التحقق من تصنيفات كلماتك الرئيسية الأكثر أهمية. انظر كيف تكدس.

هل هناك منافسة أقل؟ إعلانات أقل؟ هل ترتيبك أفضل؟

ربما تكون المحركات البديلة أكثر قابلية للتطبيق مما تعتقد.

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