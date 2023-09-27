Rewrite this title: هل يمكن لمرسلي البريد العشوائي المعتمدين على Chrome التأثير على مؤشرات الويب الأساسية؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يمكن لمرسلي البريد العشوائي المعتمدين على Chrome التأثير على مؤشرات الويب الأساسية؟

أجاب جون مولر من Google عما إذا كانت حركة البريد العشوائي المستندة إلى Chrome يمكن أن تؤثر سلبًا على نتائج مؤشرات الويب الحيوية الأساسية. جون مولر ليس عضوًا في فريق Chrome أو النظام الأساسي للويب، لذلك كان عليه أن يتوقف للحظة للتفكير في ذلك لمدة ثانية قبل الإجابة.

أحد النتائج، وهو سؤال أساسي، هو ما إذا كان من الممكن شن هجوم سلبي لتحسين محركات البحث (SEO) يركز على إفساد مؤشرات الويب الأساسية وبالتالي التأثير على عامل التصنيف المعروف.

تقرير تجربة مستخدم Chrome

يتم الحصول على نتائج Core Web Vitals التي تصبح عوامل تصنيف من مستخدمين حقيقيين على متصفحات Chrome.

تحتوي معلومات التصفح على بيانات تنزيل صفحة الويب الفعلية من الأجهزة الحقيقية التي تزور صفحات الويب الفعلية.

هذه البيانات هي ما يسميه Google “البيانات الميدانية” وهي ما يتم استخدامه لحساب درجة مؤشرات أداء الويب الأساسية التي يتم استخدامها لاحقًا كعوامل تصنيف.

تستخدم Google بيانات التصفح من مستخدمي متصفح Chrome لإنشاء تقرير تجربة مستخدم Chrome.

تصف صفحات مطوري Google العملية على النحو التالي:

“يتم تشغيل تقرير تجربة مستخدم Chrome من خلال قياس المستخدم الحقيقي لمقاييس تجربة المستخدم الرئيسية عبر الويب العام، والتي يتم تجميعها من المستخدمين الذين اختاروا مزامنة سجل التصفح الخاص بهم، ولم يقوموا بإعداد عبارة مرور للمزامنة، وتم تمكين إعداد التقارير الإحصائية للاستخدام “.

يمكن أن يكون للمستخدمين الحقيقيين على Chrome تأثير على نتائج مؤشرات أداء الويب الأساسية.

لذا فإن الشخص الذي يطرح السؤال كان لديه مخاوف مشروعة.

قام الشخص الذي طرح السؤال بتأطيره على أنه “حركة مرور غير مرغوب فيها” والتي “تستخدم Chrome كمتصفح”.

لم يكن الشخص متأكدًا مما إذا كان هؤلاء أشخاصًا حقيقيين يستخدمون متصفحات Chrome على اتصالات بطيئة أم أنهم كانوا روبوتات.

ولم يطلب جون مولر التوضيح للأسف.

الروبوتات تنتحل كروم

هناك العديد من أنواع الروبوتات التي لا تشبه Chrome، فهي ببساطة تحاكي Chrome (وهذا ما يسمى انتحال وكيل مستخدم Chrome).

على سبيل المثال، يمكن لأداة استخراج بيانات الويب المستندة إلى لغة Python انتحال متصفح Chrome لخداع موقع ويب بأنه مجرد زائر عادي للموقع.

لن تؤثر هذه الأنواع من الروبوتات على نتائج Web Vitals لموقع الويب لأنها ليست Chrome، ولكنها مجرد نصوص برمجية.

روبوتات كروم مقطوعة الرأس

هناك أنواع أخرى من الروبوتات التي تعتمد على متصفح Chrome الحقيقي والتي تسمى كروم مقطوعة الرأس.

Headless Chrome هو متصفح Chrome ولكن بدون واجهة مستخدم Chrome، ولهذا السبب يطلق عليه اسم Headless.

من غير المحتمل أن يتمكن متصفح Headless Chrome من إرسال معلومات Core Web Vitals أيضًا، نظرًا لأن Headless Chrome مصمم لأغراض الاختبار.

حركة البريد العشوائي مع أشخاص حقيقيين يستخدمون Chrome

يتمثل السيناريو الكابوس في قيام مرسلي البريد العشوائي بإرسال أشخاص فعليين عبر اتصال إنترنت بطيء لزيارة أحد المواقع أثناء استخدام متصفحات Chrome التي تم تمكينها في تقرير تجربة الصفحة.

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هل يمكن لحركة البريد العشوائي المستندة إلى Chrome التأثير على مؤشرات الويب الأساسية؟

أطلق الشخص الذي طرح السؤال على ذلك اسم “حركة البريد العشوائي” ولم يوضح ما إذا كان ذلك يعني مرسلي البريد العشوائي أو الروبوتات.

وهذا هو السؤال المطروح:

“شهدنا في الأسبوع الأخير زيادة كبيرة في حركة البريد العشوائي المباشر على بعض مواقعنا الإلكترونية، والتي تأتي من جميع أنحاء العالم باستخدام Chrome كمتصفح.

حركة البريد العشوائي هذه بطيئة جدًا. نحن قلقون بعض الشيء بشأن مقاييس Chrome المستخدمة لتقييم سرعة الصفحة وتصنيفاتها.

هل جوجل على علم بهذا؟ هل هناك شيء يمكننا القيام به؟”

يجيب Google إذا كانت حركة البريد العشوائي في Chrome تؤثر على مؤشرات الويب الأساسية

أجاب جون مولر:

“حسنًا… إذن… لا أعرف… نرى الكثير من حركة البريد العشوائي الغريبة على الويب مع مرور الوقت، ولدينا فهم جيد جدًا لذلك.

والطريقة، كما أفهمها، فيما يتعلق بعناصر الويب الحيوية الأساسية، وما نستخدمه… في بيانات تقرير تجربة مستخدم Chrome، هناك متطلبات معينة ننتبه إليها ومن المؤكد أننا نقوم بتصفية حركة البريد العشوائي المعتادة وهذا موجود أيضًا.

ومن وجهة النظر هذه، لا أتوقع أن يسبب هذا أي مشاكل.

إذا كنت قلقًا حقًا بشأن هذا الأمر ولديك بعض البيانات التي يمكنك إرسالها إلي، فيسعدني نقل ذلك إلى فريق Chrome حتى يتمكنوا من إلقاء نظرة عليه.

لكنني لا أفترض أن هذا من شأنه أن يسبب أي مشاكل.

نحن نرى كل أنواع الرسائل غير المرغوب فيها الغريبة طوال الوقت وأنظمتنا معدة جيدًا لتجنب هذا النوع من الأشياء.

هل تستطيع Google اكتشاف مرسلي البريد العشوائي المعتمدين على Chrome؟

يبدو من الواضح إلى حد ما أن روبوت Chrome بدون رأس لن يؤثر على نتائج مؤشرات الويب الحيوية الأساسية. لم أتمكن من العثور على الوثائق التي تنص على ذلك صراحة ولكن يبدو الأمر كما ينبغي أن يكون. سيكون من الرائع الحصول على بعض التوضيحات من Google بالرغم من ذلك.

جون مولر واثق من أن تقرير تجربة مستخدم Chrome يقوم بتصفية “حركة البريد العشوائي المعتادة”.

لكنه عرض أيضًا إعادة المعلومات إلى فريق Chrome لمراجعتها.

كيف تشعر حيال ذلك؟

الاقتباس

هل تؤثر حركة المرور غير المرغوب فيها المستندة إلى Chrome على مؤشرات الويب الأساسية؟

شاهد جون مولر وهو يجيب على السؤال بعد مرور 30 ​​دقيقة: