Rewrite this title: هل يمكن لوكالات تحسين محركات البحث (SEO) الاستعانة بمصادر خارجية فعالة لعناصر تحسين محركات البحث (SEO)؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يمكن لوكالات تحسين محركات البحث (SEO) الاستعانة بمصادر خارجية فعالة لعناصر تحسين محركات البحث (SEO)؟

يا له من سؤال غريب. يعد الاستعانة بمصادر خارجية مجالًا صعبًا بالنسبة للشركات، وبما أن تحسين محركات البحث يعد عملاً تعاقديًا بالنسبة للكثيرين، فغالبًا ما تشهد الوكالات والمستقلون حركة في الطلب على خدماتهم. وهذا يثير سؤالاً مثيرًا للاهتمام حول ما إذا كان من الممكن تلبية هذه الزيادة في الطلب بشكل فعال من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لمحركات البحث (SEO).

ماذا أعني بالاستعانة بمصادر خارجية؟

عندما أتحدث عن الاستعانة بمصادر خارجية، فأنا لا أشير فقط إلى الاستعانة بمصادر خارجية لعناصر عملية تحسين محركات البحث (SEO) في الهند للاستفادة من العمالة الرخيصة، ولكن أمثلة مثل عقد بناء الروابط الخارجية الممنوح لموظف سابق تحول إلى عامل مستقل، أو شبكة ويب وكالة التطوير التي التقيت بها في إحدى فعاليات التواصل.

يأخذ الاستعانة بمصادر خارجية مجموعة واسعة من الأشكال، ولكن مقياس “الفعالية” يتم النظر إليه من خلال القيمة التي يضيفها إلى العميل. فهل يمكن الاستعانة بمصادر خارجية لتحسين محركات البحث بشكل فعال من خلال تحسين محركات البحث؟

قد يبدو الأمر غبيًا، لكنني أثير هذه النقطة لأنني، مثل العديد من مديري تحسين محركات البحث أو تحسين محركات البحث المستقلين، كنت في موقف حيث كانت هناك حاجة مؤقتة/شبه دائمة لزيادة القدرة، أو في الواقع، الاستعانة بمتخصص. قد يكون هذا منشئًا للروابط، أو مؤلفًا للبيانات الصحفية، أو متخصصًا في بناء الروابط عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن في الاستعانة بمصادر خارجية، هل نحن معرضون لخطر إضعاف قيمة أو رسالة خدماتنا؟

ماذا عن معالجة بعض الإيجابيات والسلبيات …

هل فقدت في الترجمة؟

إن الاستعانة بمصادر خارجية في أراض أجنبية يمكن أن يفقد بسهولة معناه وهدفه مع مرور الاتصال عبر التنوع الثقافي واللغوي. يمكن أن تنشأ أيضًا تحديات أخرى لإدارة علاقات العمل. لكن بالنسبة إلى تحسين محركات البحث، عند محاولة رؤية وفهم ملف تعريف الارتباط الخاص بك أو سياق صفحة واحدة وعلاقاتها بالعديد من الصفحات، يصبح الأمر أكثر تعقيدًا. وبالتالي يمكن فقدان المعنى.

على هذا النحو، هناك مزايا كبيرة لامتلاك عملية تحسين محركات البحث (SEO) يتم تشغيلها مركزيًا، والتي تتمتع بفهم عميق و/أو شامل لعملية تحسين محركات البحث (SEO) نيابة عن العميل. يعد تحليل الكلمات الرئيسية مثالاً رائعًا على ذلك.

لنفترض أن البحث عن الكلمات الرئيسية هو أعظم فخر وسعادة لك. لقد استخرجت تحليلاتك بالكامل، وأجريت كل تحليلات المنافسين التي يمكنك حشدها مدى الحياة، وانتهيت من وضع قائمة صحية من الكلمات الرئيسية الأساسية والثانوية، مع مجموعات من المصطلحات المعدلة، وحتى رش مستند Excel بعلامة لمسة من الغبار الخيالي. كل شيء يبدو ورديا. إن مشاركة فهمك لهذه الوثيقة وكل ما حدث في تطويرها سيكون أصعب قليلاً من تسليم الوثيقة إلى أحد كبار المسئولين الاقتصاديين المستقلين المكلف ببناء الروابط أو كتابة النصوص.

هل يقوم مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) بإطلاق النار على نفسه؟

أنا لا أقول هذا بطريقة تطلق النار على قدمي. لقد كنت وما زلت أعمل في مشاريع تحسين محركات البحث (SEO) حيث يتعين علي أن أرث تحليل الكلمات الرئيسية لشخص آخر وتحليل السوق والمزيد. لكنني أعتقد أنه من البديهي أنك بحاجة إلى تحدي وفهم غرض ومعنى هذا النشاط من أجل فهم سياق ما تفعله.

على سبيل المثال، منشئ الروابط الرائع ليس مجرد من يحصل على رابط عند الطلب، ولكنه بالأحرى منشئ ذو صلة وفي الوقت المناسب بما يحدث من أنشطة أخرى. يصبح فهم دور الفرد بين بقية فريق تحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي أكثر أهمية.

وبالتالي، فإن التعليم حول العلاقات المتبادلة بين كل عنصر من عناصر تحسين محركات البحث (SEO) سيكون بطبيعة الحال جزءًا أساسيًا من إدارة فريق تحسين محركات البحث (SEO)، خاصة الفريق الذي يتضمن عناصر خارجية.

على بعد خطوتين من العميل

المتعاقد الخارجي على بعد خطوتين من العميل:

العميل > وكالة تحسين محركات البحث (SEO) > فريق العمل المستقل/الاستعانة بمصادر خارجية

لقد كنت ولا أزال أحد كبار المسئولين الاقتصاديين (SEO) المتعاقد من الباطن، وأعمل في عدد من وكالات تصميم الويب / الوكالات الرقمية، ولكن لكي أكون خطوة أخرى بعيدًا عن العميل إلى ما هو عليه، يجب أن أتأكد من أنني منتبه قدر الإمكان … ولكن وغني عن القول أن هذا أمر صعب. أنا أستعمل معسكر القاعدة لبساطته.

خطوتين تصبح ثلاث خطوات

المتعاقد الخارجي على بعد ثلاث خطوات من المستهلك:

المستهلك > العميل > وكالة تحسين محركات البحث (SEO) > فريق العمل المستقل/الاستعانة بمصادر خارجية

إذا كنت على بعد خطوتين من عميلك، فأنت على بعد ثلاث خطوات من المستهلك. إذا كنت المتعاقد الخارجي، فتأكد من استيعاب كل ما تستطيع ومن القنوات القريبة من المصدر قدر الإمكان. إذا كنت المتعاقد الخارجي، فقم بمشاركة جميع المعلومات التي يمكنك الحصول عليها لجذب المتعاقد الخارجي إلى مزيج ما يجري.

أعرف ياصاحبي جلين موراي، سيكون لديه بضع كلمات ليقولها في هذا الصدد لأنني أعلم أنه يهتم كثيرًا بالعمل على فهم استخدام الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث، وبالطبع فهم احتياجات عملائه. لذلك، يجب توصيل تعبير أعمق عن غرض وطموح مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) إلى كل شخص توظفه كجزء من فريقك.

لم تعد فرق العمل عن بعد بعيدة، ولكن من المحتمل أن يكون هناك الكثير من المعلومات المفقودة في لعبة الهمسات الصينية هذه! غالبًا ما تكون اجتماعات العمل الجارية/المكالمات الجماعية فكرة جيدة.

القيمة للعميل والمستهلك

في بعض الأحيان يكون هناك تردد في إخبار العميل أنه تم توظيف موظف مستقل للمساعدة في عبء العمل أو تغطية التخصص، ولكن هذا عار حقيقي. التواصل الواضح والصادق منذ البداية هو ما يبني علاقات عمل رائعة.

العوامل التي قد تغذي قرارك بالاستعانة بمصادر خارجية

عمق المعرفة والخبرة (والعمل كمقاول من الباطن)

مده العلاقه. هل تثق بهم لإضافة قيمة؟

الدفع والشروط – والقيمة المضافة المرتبطة بها؟

كما هو الحال مع العلاقات التجارية الأخرى، هل كل شخص/فريق طموح بنفس القدر؟

الوقت والمرونة – هل يمكن أن يعملا وفقًا لطموحات حملتك ومواعيدها النهائية؟

إلى أي مدى يمكنك إدارة العملية عن كثب؟ لا تظن أن الاستعانة بمصادر خارجية هو الطريق السهل – فهو في الواقع فريق أكبر يمكنك إدارته.

هل الأدوات والإجراءات موجودة للإبلاغ عن الشخص/الأشخاص الذين يتم الاستعانة بمصادر خارجية ومراقبتهم وإدارتهم؟

نماذج مختلفة لمختلف الأعمال

في النهاية، تحصل على ما تدفعه مقابل تحسين محركات البحث. إذا كنت تريد حملة تحسين محركات البحث (SEO) ثقيلة الوطأة/بدون زخرفة، فإن التعاقد من الباطن على العناصر مع الهند ليس هو الفكرة الأسوأ، وبالمثل إذا كنت تبحث عن دعم في تخصص مثل التحليلات أو استخراج البيانات، فاجعلها قريبة منك إلى مركز النشاط قدر الإمكان وستحصل على أفضل فرصة للنجاح.

إذن، هل يمكن لوكالات تحسين محركات البحث (SEO) الاستعانة بمصادر خارجية بشكل فعال لعناصر تحسين محركات البحث (SEO)؟

إذا كنت تمثل وكالة تحسين محركات البحث (SEO) وتقوم بالاستعانة بمصادر خارجية للعناصر إلى وكالة أو مستشار آخر لتحسين محركات البحث (SEO)، فتأكد من التعرف على ملخص العملاء والصناعة والكلمات الرئيسية الفريدة وبالطبع آليات العلاقة.

الخاتمة والتشبيه المبتذل

يوفر الاستعانة بمصادر خارجية المرونة وخفة الحركة في تحسين محركات البحث، وهو أمر يسعى الكثير من الناس لتحقيقه باستمرار. الاستعانة بمصادر خارجية ليست أمرا سيئا. إن إدارة الاستعانة بمصادر خارجية هي الشيء السيئ.

أتوقع أن هذا التشبيه قد تم استخدامه من قبل، ولكن إذا كنت تتخيل تحسين محركات البحث كمجموعة من المكونات، فمن الممكن أن تفشل الحملات بسهولة تامة… ولكن إذا كنت تتخيلها كتآزر بين المكونات المجانية، فيمكن بالطبع إنشاء أشياء أكبر.

أخيرًا، نعم، في رأيي، يمكن لوكالات تحسين محركات البحث (SEO) الاستعانة بمصادر خارجية بشكل فعال لعناصر عملياتها إلى مستقلين أو فرق تحسين محركات البحث الأخرى التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها، ولكن الأمر في يد المدير لتحقيق نجاح حقيقي.

هل شاركت في أي مشاريع الاستعانة بمصادر خارجية؟ هل تعلمت أي شيء ترغب في مشاركته؟