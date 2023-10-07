Rewrite this title: هل ينبغي السماح لأصحاب العمل المحتملين بسؤال الشخص الذي تتم مقابلته عن Facebook كلمة المرور؟

ستساعدك المقالة التالية: هل ينبغي السماح لأصحاب العمل المحتملين بسؤال الشخص الذي تتم مقابلته عن Facebook كلمة المرور؟

ولم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مقتصرة على الإنترنت. إنه يعيش في حياتنا اليومية – في المنزل، وحتى في بيئة العمل. كما سمعتم الآن، يحاول بعض أصحاب العمل أن يأخذوا التكامل بين وسائل التواصل الاجتماعي ومكان العمل بعيدًا قليلاً.

الغزو النهائي للخصوصية

وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة أسوشيتد برس، فإن المزيد من الشركات في كل من القطاعين العام والخاص تطلب من المرشحين للوظائف تسليم اسم المستخدم وكلمة المرور إلى موظفيهم الثمينين. Facebook الحساب أثناء عملية المقابلة. في حين أن بيانات الاعتماد هذه ليست بالضرورة حساسة مثل معرف تسجيل الدخول وكلمة المرور لحساب الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الخاص بالمستهلك، إلا أنها خاصة، وحقيقة أن أصحاب العمل ينظرون بشكل متزايد إلى هذا المطلب يعد اتجاهًا مثيرًا للقلق بغض النظر عن كيفية النظر إليه.

المتفرجون لا يأخذون هذا الأمر باستخفاف، ولا المشرعون كذلك. في الواقع، طلب اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخرًا من لجنة تكافؤ فرص العمل ووزارة العدل النظر في هذه القضية لتحديد ما إذا كانت ممارسات أصحاب العمل المروعة هذه تنتهك أي قوانين على المستوى الفيدرالي. علاوة على ذلك، تفيد التقارير أن المشرعين في الولايات الفردية يعكفون على وضع مشاريع قوانين لضمان عدم انتهاك نفس الممارسات للقوانين المحلية. حقيقة أن كلاً من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات تعارض أصحاب العمل الذين يطلبون من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم مشاركة أعمالهم Facebook تفاصيل تسجيل الدخول مشجعة، ولكن يبدو أن هذه المعركة لم تنته بعد.

في حين أن مطالبة المستهلكين بكلمة المرور الخاصة بهم يتوقف بالتأكيد على حافة غير أخلاقية، فإن ما إذا كان ذلك غير قانوني بالفعل أم لا هو أمر غير واضح في هذه المرحلة. في النهاية، قد تتلخص شرعيتها الحقيقية في ما إذا كانت تعتبر نظيرًا لإجراء فحوصات الخلفية الجنائية، وفحوصات الائتمان، وغيرها من الممارسات التي يُسمح لأصحاب العمل باستخدامها حاليًا. ومع ذلك، فمن الصعب أن نصدق أن مطالبة شخص ما بالتخلي عن طيب خاطر عن المعلومات التي تسمح لشخص ما بالدخول إلى اتصالاته الشخصية، على منصة من المرجح أن تكون ذات دوافع اجتماعية أكثر من كونها ذات صلة بالعمل، من شأنها أن تقف في أي محكمة قانونية.

Facebook يزن

فأين يفعل Facebook الوقوف على مسألة الشركات التي تحاول إخراج المرشحين للوظائف من كلمة المرور الخاصة بهم؟ على جانب مجتمع المستخدمين الضخم. استجاب أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة لهذه المشكلة بتحذير أصحاب العمل من عدم طلب هذه المعلومات. لكي نكون أكثر تحديدًا، حذر المدير التنفيذي من أن المتقدمين للوظائف محميون بموجب قوانين مكافحة التمييز التي قد تترك المنظمة عرضة لمطالبات التمييز في حالة عدم توظيف الفرد المعني. هذه نقطة ممتازة لمعرفة كيف كان العرق والجنس ومعلومات الملف الشخصي الأساسية الأخرى أساسًا لمطالبات التمييز في مكان العمل لسنوات.

خلاصة القول هي أنه عندما يتعلق الأمر بإجراء المقابلات للحصول على منصب ما، لا ينبغي لأي فرد أن يستبدل كلمات المرور لأي حسابات شخصية يمتلكها – سواء كانت Facebook, Twitterأو LinkedIn أو أي موقع إنترنت آخر. إذا كانت الشركة تتجاهل بشكل صارخ ممارسات الفحص التي أثبتت جدواها وكانت مستعدة للانحدار إلى هذا المستوى من التحقيق، فما هي الخطوط الأخرى التي قد تكون على استعداد لعبورها؟