Rewrite this title: هل ينبغي عليك التركيز على الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري؟

ستساعدك المقالة التالية: هل ينبغي عليك التركيز على الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري؟

في هذا اسأل أحد كبار المسئولين الاقتصاديين، تسأل منى:

“هل يجب أن نستخدم كلمة رئيسية حتى عندما لا يكون لدينا بيانات عن مستوى الصوت أو صعوبة الكلمة الرئيسية؟ في بعض الأحيان لا توجد معلومات عنها [tool name redacted] بخصوص بعض الكلمات الرئيسية؟”

سؤال عظيم، منى!

والإجابة هي نعم، يجب عليك التركيز على الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري عندما يكون ذلك منطقيًا لشركتك.

فيما يلي أربعة أمثلة لتوضيح حالة العمل إذا طُلب منك ذلك،

يمكنك بناء هيكل الموقع. يمكن أن يسأل العملاء، وهذا يوفر حلاً لهم وللعملاء المستقبليين. يعد تجديد النشاط التسويقي لشخص ما أرخص من الدفع مقابل جميع نقاط اتصال الاكتساب. قد لا يكون للسؤال حجم بحث، ولكن تظهر الإجابات للعبارة الرئيسية التي لها حجم بحث كبير.

دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل من هذه الأمثلة.

1. أنت تقوم ببناء هيكل الموقع

في مواقع التجارة الإلكترونية، والمواقع المصممة للعلامات التجارية، عادةً ما يكون عدد صفحات ومحتوى موقع الويب الأساسي محدودًا.

من خلال وجود هذه المواضيع ذات الصلة بما تفعله شركتك أو مؤسستك، يمكنك استخدام كلمات رئيسية وكيانات ذات حجم بحث صفري لإنشاء محتوى ذي صلة بالموضوع.

يساعد هذا المحتوى محركات البحث والعملاء المحتملين على التعرف على ما تفعله، والصفحات التي توفر تلك الحلول.

عندما تذكر منتجًا أو خدمة أو تعرضها، يمكنك الحصول على صفحة التحويل برابط داخلي. هذه طريقة طبيعية لبناء هيكل موقع لتحسين محركات البحث ومساعدة زائر الموقع في نفس الوقت.

وإذا حصلت الصفحة على روابط خلفية من مصادر عالية الجودة، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز صفحاتك الأخرى لزيادة تحسين محركات البحث بشكل أكبر.

نصيحة محترف: فقط لأن الأداة تظهر أن حجم البحث صفر، فهذا لا يعني أنه لا يوجد أي أشخاص يبحثون.

إذا قمت ببناء تجربة جيدة، فقد تصبح موقع الويب الذي يتم الاستشهاد به عندما يبحث الصحفيون والمدونون عن الموارد.

2. لأن العملاء يسألون

لا تعرف أداة تحسين محركات البحث (SEO) ما يطلبه عملاؤك. يمكنهم فقط طرح مجموعة متنوعة من الأسئلة ووضع افتراضات حول عدد الأشخاص الذين يبحثون بنشاط.

تحدث إلى فريق دعم العملاء الخاص بك واحصل على قاعدة بيانات لأسئلة الدردشة المباشرة.

إذا كان عملاؤك يطرحون هذه الأسئلة بنشاط، وظهر السؤال أو العبارة في أدوات تحسين محركات البحث، فهذا يعني أن هناك في الواقع حجم بحث – ومن المحتمل أن يكون حجم بحث عالي النية أيضًا.

يمكن لكلمة رئيسية ذات نية عالية مع 100 عملية بحث شهرية أن تحقق إيرادات أكثر من عبارة منخفضة النية مع 10000، حيث أن الشخص يتقدم في مسار تحويل المبيعات ويتطلع إلى التحويل.

نصيحة محترف: نظرًا لأنك تعلم أن الشخص يبحث عن إجابة محددة، وقد أظهر فريق دعم العملاء لديك ما يجيب على السؤال ويحول العميل، فإن لديك ميزة قائمة على البيانات مقارنة بشخص يأخذ لقطة في الظلام ويجري بحثًا عبر الإنترنت.

أحد الخيارات هو إنشاء مشاركة مدونة مخصصة للموضوع.

إذا كان هناك جزء إرشادي، فحاول إضافة عرض توضيحي بالفيديو وانتقل إلى YouTube ونتائج فيديو جوجل.

وإذا كان هناك شيء يطلبه الناس ويرتبط بشكل مباشر باستخدام منتج أو خدمة، ففكر في إضافته إلى النص الموجود على صفحة منتجك أو خدمتك، لأنه قد يؤدي إلى معدل تحويل أعلى. قد يكون هذا أيضًا إضافة جيدة للأسئلة الشائعة.

من خلال الإجابة على هذه الأسئلة للأشخاص الذين يفكرون في التسوق معك أو استخدام خدماتك، يمكنك إخبارهم أنهم في المكان الصحيح.

وهذا يقلل من عبء عمل دعم العملاء لأنهم لا يجيبون على نفس الشيء عدة مرات، ويمنح وسائل التواصل الاجتماعي وفرق الدفع لكل نقرة (PPC) أصلًا جديدًا للأشخاص المتواجدين.

3. تجديد النشاط التسويقي أرخص من الاستحواذ

إذا كان بإمكانك جلب الشخص من خلال تحسين محركات البحث، فيمكنك وضع علامة عليه باستخدام بكسلات تجديد النشاط التسويقي.

بدلاً من المزايدة على الكلمات الرئيسية الكبيرة التي تحتاج فيها إلى ميزانية ضخمة، يمكنك وضع علامة على الشخص الأعلى في مسار تحويل المبيعات وإعادته مقابل أجر ضئيل من الدولار.

الميزة الإضافية هنا هي أنك قدمت لهم حلاً في المحتوى دون عرض مبيعات صعب. إذا قمت بعمل جيد، فستكسب ثقتهم.

الآن، كما تظهر لهم إعلانات تجديد النشاط التسويقي، فقد قمت بالفعل ببناء المصداقية والثقة ويمكنك إبقائهم يعودون إلى منشورات أكثر صلة أو تحويلات مباشرة.

لكن كل هذا يعتمد على الموضوع ومكان تواجد الشخص في مسار تحويل المبيعات الخاص بك.

4. يمكن أن يظهر المحتوى الخاص بك لعبارات أكبر

حتى إذا كانت العبارة أو السؤال الطويل لا يحتوي على حجم بحث، فاكتب العبارة ذات الحجم الأقصر في محرك البحث في وضع التصفح المتخفي. قد تجد السؤال يظهر بالفعل في ما يلي ويمكنك الحصول على حركة المرور من:

يسأل الناس أيضا.

عمليات البحث ذات الصلة.

أشرطة فيديو.

لوحات المعرفة.

آخر.

إذا كانت عناوين هذه المواضيع، أو الردود، هي نفس موضوعك، فيمكنك استبدالها بإنشاء تجربة مستخدم أفضل وأكثر ملاءمة. على الرغم من أن عبارتك لا تحتوي على حجم بحث، إلا أنها لا تزال تظهر لعبارة تحتوي على 20000 عملية بحث شهرية. إنها خدعة نستخدمها مع بعض عملائنا الذين لديهم مواقع أحدث وليسوا مستعدين لإنشاء الروابط.

انظر إلى ما هو مفقود، ولكنه ضروري، لتقديم حل للموضوع، وإنشاءه. إذا كانت أفضل المواقع الحالية تحتوي على إجابة رائعة، ولكن الإجابة مدفونة تحت الزغب، فقم بإنشاء محتوى يقدم الإجابة أولاً ثم يقدم المزيد من الحلول.

نصيحة محترف: أفعل هذا على YouTube أحيانا. أبحث عن مقاطع الفيديو التي تظهر في أعلى النتائج بحثًا عن العبارات الكبيرة، ثم أنظر لأرى ما يتم تشغيله بعد كل منها.

ومن هناك أدرس سبب التوصية بمقاطع الفيديو هذه، وما ينقصها، وما هو الشيء المشترك بين مقاطع الفيديو الأخرى.

بعد ذلك، أقوم بإنشاء فيديو أفضل وأحاول جذب المشاهد دون الانتقال إلى العبارة الرئيسية.

ختاماً

نعم، الكلمات الرئيسية ذات حجم البحث الصفري تستحق البحث عنها، ولكن فقط إذا كانت ذات صلة بنشاطك التجاري.

يمكنها زيادة التحويلات للأشخاص في مسار التحويل الخاص بك، واستخدامها من خلال قنوات متعددة، وجلب حركة المرور التي لا تأخذها أدوات تحسين محركات البحث في الاعتبار.

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