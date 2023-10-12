Rewrite this title: هل يوجد ما يسمى بالارتباط الخلفي “الافتراضي”؟

ستساعدك المقالة التالية: هل يوجد ما يسمى بالارتباط الخلفي “الافتراضي”؟

نحن نعلم مدى اعتماد Google على الروابط الخارجية لتخصيص بعض القيمة لموقع وصفحة. ولأننا نعلم جميعًا ذلك، فقد تم إساءة استخدام إنشاء الروابط الخلفية كثيرًا – بحيث لم يعد من السهل تحديد متى يرتبط الأشخاص من أجل الجدارة ومتى يرتبطون لأسباب أخرى.

ومع ذلك، فمن المنطقي تمامًا افتراض أن Google ربما تستخدم بعض العوامل الخارجية الأخرى لإصدار أحكام حول مدى أهمية الموقع. بعيدا تمت مناقشة سلطة العلامة التجارية كثيرًا، هل من الممكن أن يكون هناك نوع من الروابط الخلفية “الافتراضية” (وبكلمة “افتراضي” لا أعني أنها غير موجودة بالفعل – ما أعنيه هو أنه ليس ما اعتدنا أن نعنيه بـ “المباشر” ”رابط خلفي يمكنك النقر عليه للوصول إلى الصفحة الوجهة).

على سبيل المثال، باستخدام صورة مستضافة على نطاق آخر، هل نظهر لـ Google أننا “نستعير” تلك الصورة، مما يعطي Google إشارة أخرى على “فائدة” ذلك الموقع؟ (تذكر مناقشة العام الماضي حول ما إذا كان الارتباط السريع قد يكون أي إشارة إيجابية على الإطلاق؟) أو هل يمكن لأي من طرق اكتشاف الصفحة التي تمت مناقشتها مسبقًا أن تكون أيضًا بمثابة “رابط افتراضي” يشير إلى جودة الموقع المشار إليه؟

قصير موضوع عالم مشرفي المواقع يذكر الملاحظات والافتراضات ذات الصلة: نقلاً عن المسؤول،

في PubCon Austin، أتيحت لي الفرصة لمناقشة هذا الأمر مع Matt Cutts – وتحديدًا في سياق عناوين URL لزحف Googlebot التي تم العثور عليها من خلال إرسال النموذج. في مثل هذه المواقف، تضيف Google “رابطًا افتراضيًا” إلى الرسم البياني للويب – ويتم ذلك بعد ذلك نشط في أنواع مختلفة من حساب عصير الارتباط.

هل سبق لك أن لاحظت تأثير الروابط “الافتراضية” على أداء موقعك؟