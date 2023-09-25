Rewrite this title: هل Google موافق على الأشكال المتعددة لنفس المحتوى؟

ستساعدك المقالة التالية: هل Google موافق على الأشكال المتعددة لنفس المحتوى؟

في أحدث جلسة Hangout لساعات العمل الخاصة بتحسين محركات البحث في Google Search Central، تناول جون مولر، مساعد بحث Google، سؤالًا بخصوص الانتحال الذاتي.

سُئل مولر عما إذا كان من المقبول للناشرين إعادة استخدام أجزاء من المحتوى الخاص بهم، ونسخ أنفسهم تقنيًا لإنشاء قطعة مماثلة ولكنها مختلفة.

باختصار، لا بأس بتقليد نفسك إلى الحد الذي لم يعد فيه الأمر مقبولاً.

فيما يلي شرح أكثر شمولاً لما يعنيه ذلك.

سرقة أدبية ذاتية؟

قام الشخص الذي طرح السؤال بتأطير الأمر على أنه ناشر “يسرق” نفسه.

ومع ذلك، يعد هذا إساءة استخدام لكلمة سرقة أدبية، لأن تعريف السرقة الأدبية هو أخذ محتوى من شخص آخر ثم تحريفه على أنه محتوى خاص بالشخص.

ومن الواضح أنه لا يمكن للمرء أن يسرق نفسه مثلما لا يستطيع أن يسرق من نفسه.

ما يعنيه الشخص الذي يطرح السؤال حقًا هو نسخ المحتوى الخاص به.

وهذا هو السؤال المطروح:

“هل توافق Google على قيام الناشرين بسرقة المحتوى الخاص بهم؟

على سبيل المثال، كتبت مقالة تابعة تقترح فيها شيئًا لأمي. هل يمكنني نسخ محتوى تلك المقالة لكتابة المزيد من المقالات ربما لأخت أو زوجة أو عمة أو جدة؟

إعادة استخدام المحتوى

وأشار مولر إلى إساءة استخدام كلمة سرقة أدبية وتحدث عن ذلك.

أجاب مولر:

“لذا… لا أعرف ما هو التعريف الكامل للسرقة الأدبية. ولكن يبدو أنك إذا كنت تعيد استخدام المحتوى الخاص بك فهذا ليس سرقة أدبية حقًا، حسنًا على الأقل بالطريقة التي أفهمها.

من وجهة نظر جوجل، إذا كنت تأخذ محتوى من موقع الويب الخاص بك وتنشره مرة أخرى مع تغيير بعض عناصر الصفحة، فهذا أمر متروك لك بشكل أساسي.

يجب أن يركز المحتوى على القيمة

في كثير من الأحيان يمكننا التفكير في المحتوى من حيث كيفية استجابة Google. لكن استجابة Google تعتمد عمومًا على مقدار القيمة التي تقدمها هذه الصفحة لزوار الموقع.

واصل مولر إجابته:

“وهذا هو الأمر الذي أعتقد أنه في كثير من الحالات لا تقدم قيمة كبيرة بمجرد نسخ المقالة الموجودة وتغيير بعض الكلمات الموجودة فيها.

لذا فإن شعوري، من وجهة نظر استراتيجية، ربما يكون من الأفضل لك أن تكتب شيئًا فريدًا ومقنعًا لتلك المواضيع أو أن تكتب مقالًا واحدًا يغطي نوعًا من هذه الاختلافات المختلفة.

لذلك هذا شيء من وجهة نظر استراتيجية أوصي به.

لكن من وجهة نظر سياسية بحتة، لا أعتقد أن هناك أي شيء على وجه التحديد في طريقة قيامك بأخذ مقالات فردية ثم عمل… حفنة من النسخ من ذلك.

لذا فهذا شيء من وجهة نظر عملية بحتة، الأمر متروك لك نوعًا ما.

لكن توصيتي هي في الحقيقة أن تقوم بعمل عدد أقل من المقالات الجيدة حقًا.

صفحات المدخل

يتحدث الشخص الذي يطرح السؤال إلى مجموعة متنوعة من صفحات المدخل.

كان نهج المدرسة القديمة للمواقع هو إنشاء صفحات محتوى تستهدف جميع الولايات الخمسين في الولايات المتحدة، ولكل ولاية إنشاء صفحات ويب تتوافق مع أفضل عشرين مدينة أو نحو ذلك من حيث عدد السكان.

ستكون الصفحات هي نفسها بشكل أساسي، فقط أسماء الولايات والمدن مختلفة.

تستدعي Google صفحات المدخل هذه، وهذا شيء قد يؤدي إلى عقوبة يدوية.

هذا هو ما توثيق Google الرسمي لصفحات المدخل يحذر:

“المداخل عبارة عن مواقع أو صفحات تم إنشاؤها لتصنيف استعلامات بحث محددة ومتشابهة. إنها سيئة بالنسبة للمستخدمين لأنها يمكن أن تؤدي إلى عدة صفحات متشابهة في نتائج بحث المستخدم، حيث تنتهي كل نتيجة بنقل المستخدم إلى الوجهة نفسها بشكل أساسي.

يمكنهم أيضًا توجيه المستخدمين إلى صفحات وسيطة ليست مفيدة مثل الوجهة النهائية.

حذر مولر من إنشاء صفحات المدخل عن غير قصد:

“الحالة القصوى هنا التي يمكن أن تظهر إذا كنت ترغب حقًا في نسخ المحتوى الخاص بك بشكل مكثف هي أن ينتهي بك الأمر إلى إنشاء صفحات المدخل.

وهذا يعني في الأساس أخذ جزء واحد من المحتوى وإنشاء الكثير والكثير من الأشكال المختلفة باستخدام كلمات مختلفة فيه، وهذا شيء قد يتعارض مع إرشادات مشرفي المواقع لدينا.

لذا، فهذا شيء أود الانتباه إليه وأيضًا هو الشيء الذي تقوم فيه بإنشاء الكثير من الجودة المنخفضة… أود أن أقول تقريبًا الصفحات غير المرغوب فيها لموقع الويب الخاص بك والتي تشبه في الأساس الزغب الذي لا يوفر أي قيمة فريدة بشكل عام.

وبدلاً من تخفيف محتوى موقع الويب الخاص بك بهذه الطريقة، أوصي بالتركيز على جعل المحتوى الأساسي لموقع الويب الخاص بك أقوى كثيرًا بدلاً من ذلك.

لذلك هذا نوع من توصيتي هناك.

لذا، إذا كنت تسأل، هل Google موافق على ذلك، حسنًا، يبدو الأمر كما لو أنه يمكنك فعل ما تريد على موقع الويب الخاص بك ولكن هذا لا يعني أن Google ستقدر ذلك.

التركيز على المحتوى وليس الاختصارات

النقطة المهمة هنا هي أن المحتوى هو أهم أصول موقع الويب. يمكن أن يساهم المحتوى في تحديد ما إذا كان المشروع ناجحًا أم لا.

بالنظر إلى مدى أهمية المحتوى، فمن المنطقي أن المحتوى هو الشيء الوحيد الذي لا يجب تبخيره أو اختصاره.

الاقتباس

شاهد جون مولر يجيب على السؤال في الدقيقة 7:34: