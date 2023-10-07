Rewrite this title: هل HTML5 ساحة معركة جديدة للمتصفحات؟

ستساعدك المقالة التالية: هل HTML5 ساحة معركة جديدة للمتصفحات؟

بينما أصبح HTML5 على الهواتف المحمولة أكثر أهمية، فإن الواقع اليوم هو أن ميزات HTML5 يمكن أن تكون مفيدة للغاية على أجهزة الكمبيوتر. يبحث أحدث تقرير لـ Chitika Insights في الاختراق الحالي للسوق لـ HTML5 عبر جميع منصات المتصفح الخاصة بالكمبيوتر الشخصي. تم تحديد عدد مستخدمي الكمبيوتر الشخصي من خلال عينة مكونة من مئات الملايين من مرات الظهور من شبكة Chitika، باستخدام إصدارات المتصفح التي تدعم العديد من ميزات HTML5.

كان الهدف الأساسي للغة البرنامج هو تحسين الدعم لأحدث الوسائط المتعددة، مع الحفاظ على التعليمات البرمجية بسيطة بما يكفي حتى يتمكن كل من أجهزة الكمبيوتر والبشر من الوصول إليها بسهولة. لقد اخترنا 5 ميزات لـ HTML5 ستكون أكثر وضوحًا للمستخدم العادي على الويب – اللوحة القماشية، وتحديد الموقع الجغرافي، ومكتبة رسومات الويب، والصوت والفيديو. معًا، فإنها تتيح صوتًا أكثر ثراءً وصورًا ثنائية الأبعاد أكثر واقعية ومقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد دون الحاجة إلى مكونات إضافية إضافية. وأخيرًا، نظرًا لأن HTML5 مفتوح المصدر، يمكن للمطورين وعشاق الوسائط المتعددة المساهمة دائمًا في تطوير المعايير.

بين مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصية فقط، يتصدر Google Chrome السوق من حيث معدل الاعتماد: 99% من مستخدميه يستخدمون إصدارات تدعم جميع ميزات HTML5 الخمس الرئيسية. Apple يأتي Safari وMozilla Firefox في المركزين الثاني والثالث على التوالي. لا يقصر Safari وFirefox إلا في دعمهما لـ WebGL – 61% و75% من مستخدميهما عبارة عن إصدارات متوافقة. كما اعتاد محللو الإنترنت على رؤيته، لا يزال Internet Explorer متخلفًا كثيرًا، حيث يستخدم 26% فقط من مستخدميه متصفحات تدعم HTML5.

يشير الدعم النشط لـ HTML5 إلى معركة حصة السوق بين المتصفحات. لا أحد منهم يريد أن يخسر في دعم تكنولوجيا المستقبل الواعدة. وأخيرًا، تعد البيانات دليلًا إضافيًا على أهمية ميزات التحديث التلقائي في Chrome وFirefox. وسوف يساعد المستخدمين الأقل ذكاءً في التكنولوجيا على أن يكونوا على قمة تكنولوجيا اليوم دون بذل الكثير من الجهد من جانبهم. يُحسب لشركة Microsoft أن الإصدارات المستقبلية من Internet Explorer ستدعم HTML5.

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