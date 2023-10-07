Rewrite this title: هيئة المحلفين تدين شركة سامسونج بانتهاك براءات الاختراع

ستساعدك المقالة التالية: هيئة المحلفين تدين شركة سامسونج بانتهاك براءات الاختراع

وفي وقت متأخر من بعد ظهر الجمعة، أدلت هيئة المحلفين في محكمة اتحادية في سان خوسيه بشهادتها Apple انتصار قانوني كبير في محاكمة براءة اختراع تاريخية. المحلفون الذين صدقوا بحسب رئيس العمال Appleكان طلب التعويضات بقيمة 2.75 مليار دولار “مرتفعًا بشكل غير عادي”، وقرر في النهاية أنه يجب مطالبة سامسونج بالدفع Apple 1.05 مليار دولار كتعويضات.

وقد تناولت هذه القضية، التي كانت معقدة للغاية، استخدام تقنيات متعددة على أكثر من 30 جهازًا محمولاً. إحدى براءات الاختراع التي أيدتها هيئة المحلفين كانت Appleتقنية القرصة للتكبير. ونتيجة لدعم براءة الاختراع هذه، سيتم منع شركات تصنيع الهواتف المحمولة الأخرى من تضمين هذا الخيار الشائع على جميع الأجهزة المستقبلية.

وقال جون كوين، المحامي الرئيسي لشركة سامسونج: “لا ينبغي السماح لهذا القرار بالصمود لأنه من شأنه أن يثبط الابتكار ويحد من حقوق المستهلكين في اتخاذ الخيارات بأنفسهم”. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن الفريق القانوني سيطلب إلغاء حكم هيئة المحلفين ووعد بمواصلة القتال.

كاتي كوتون، رئيسة العلاقات العامة في Apple، يرمز الى Apple كان سعيدا بالحكم:

“نحن نصنع هذه المنتجات لإسعاد عملائنا، وليس لكي يقلدها منافسونا بشكل صارخ. نحن نشيد بالمحكمة لأنها وجدت أن سلوك سامسونج متعمد ولإرسال رسالة عالية وواضحة مفادها أن السرقة ليست أمرًا صحيحًا.

وقال متحدث باسم سامسونج ما يلي:

“لا ينبغي النظر إلى حكم اليوم على أنه فوز Appleولكن كخسارة للمستهلك الأمريكي. وسوف يؤدي ذلك إلى خيارات أقل، وابتكار أقل، وربما ارتفاع الأسعار. ومن المؤسف أن قانون براءات الاختراع يمكن التلاعب به لمنح شركة واحدة احتكار المستطيلات ذات الزوايا المستديرة، أو التكنولوجيا التي يتم تحسينها كل يوم من قبل شركة سامسونج وغيرها من الشركات.

هل سيؤدي هذا الحكم إلى خنق الابتكار المستقبلي أم أنه عقوبة مناسبة لانتهاك براءات الاختراع؟ ماذا تعتقد؟

تشمل المصادر: الولايات المتحدة الأمريكية اليوم & تك كرانش

حقوق الصورة: صراع الأسهم