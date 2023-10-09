Rewrite this title: وائل غنيم رئيس جوجل يأخذ إجازة طويلة الأمد

ستساعدك المقالة التالية: وائل غنيم رئيس جوجل يأخذ إجازة طويلة الأمد

في حين أن جوجل لديها الكثير من الموظفين بأسماء تستحق التذكر، إلا أن أحد أهمهم في الآونة الأخيرة كان وائل غنيم. غنيم، بصرف النظر عن عمله كمدير تنفيذي لشركة Google، كان ناشطًا سياسيًا في مصر يستخدم موارد الشبكات الاجتماعية بما في ذلك Facebook و Twitter لإنشاء المعلومات والموارد التنظيمية. وبسبب هذا النشاط، تم اعتقال غنيم دون اعتقال رسمي أو اتهامات – وكان يُنظر إليه بعد إطلاق سراحه على أنه رمز لحركة المقاومة. وبالنظر إلى قائمته الطويلة من الأولويات المهمة، فليس من المستغرب تمامًا أن يأخذ وائل غنيم الآن إجازة طويلة لتأسيس منظمة غير حكومية.

ولم يتم الكشف عن الطبيعة الدقيقة لهذه المنظمة غير الحكومية، لكن غنيم أشار إلى أن هدفها هو “إضافة شيء مختلف إلى حياة الناس باستخدام التكنولوجيا”. ويهدف عمله، سواء من خلال المنظمات غير الحكومية أو غيرها، إلى تأسيس مجتمع جديد في مصر. وقد عبر عن هذه المشاعر ببلاغة عندما قال: “لقد كان لدينا حلم. حسني مبارك كان كابوسا، وتخلصنا من الكابوس، لكن مازلنا بحاجة للوصول إلى الحلم”.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعلان جاء بعد فترة وجيزة من إدراج غنيم في قائمة أكثر 100 شخصية تأثيراً اليوم. وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن يكون رحيل غنيم مرتبطًا بالتغيير الإداري الذي حدث في أوائل أبريل في جوجل، إلا أن غنيم مجرد واحد من العديد من الموظفين ذوي الأسماء الكبيرة على المستوى التنفيذي الذين لم تعد جوجل قادرة على الاتصال بهم.

[via Wired]