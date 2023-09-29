Rewrite this title: وجدت Google أن مُحسّنات محرّكات البحث تحصل على المزيد من العمل أثناء فيروس كورونا (COVID-19).

ستساعدك المقالة التالية: وجدت Google أن مُحسّنات محرّكات البحث تحصل على المزيد من العمل أثناء فيروس كورونا (COVID-19).

أجرى غاري إليس من Google استطلاعًا لمسؤولي تحسين محركات البحث حول التغييرات التي طرأت على حياتهم العملية أثناء تفشي فيروس كورونا (COVID-19)، ولم تكن النتائج كما توقع.

سأل Illyes مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) عن عبء العمل لديهم، وكيف كان العمل مع المطورين مؤخرًا، وما إذا كان على مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) تقديم المزيد من العمل من أجل البقاء واقفا على قدميه.

تمت مناقشة نتائج الاستطلاع في الحلقة الأخيرة من برنامج Google podcast، والذي أصدر للتو حلقته الثانية الكاملة.

قبل أن نتطرق إلى ذلك، من المفيد أن نذكر نقطة مثيرة للاهتمام تم ذكرها في بداية البودكاست.

جوجل يراقب دائمًا

حتى عندما لا يتفاعل فريق التواصل مع مشرفي المواقع في Google بشكل نشط مع الأشخاص Twitter، فما زالوا يراقبون ويقرأون التغريدات.

لذلك لا تظن أنهم لم يردوا على تغريدة أنهم لم يروها. من المحتمل أنهم يعرفون المزيد عما يقال Twitter مما ندرك.

وإليك كيف تعامل إلييس مع هذا:

“ما نفعله جميعًا هو مراقبة ما يفعله الناس Twitter، وما هي مشاكلهم، وأحياناً الإجابة على الأسئلة.

أحد الأشياء التي لاحظتها عندما بدأ انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) هو أن بعض الأشخاص بدأوا في النشر بشكل أقل بكثير. ثم بدأ الآخرون في نشر المزيد …

أردت أن أعرف لماذا أو كيف يحدث هذا. لذلك قمت بإعداد استطلاع.”

الآن، دعونا نلقي نظرة على الاستطلاع المذكور. إليك المزيد حول كل سؤال من أسئلة الاستطلاع ولماذا تفاجأ إليس بالنتائج

عبء عمل مُحسنات محركات البحث: زيادة أم نقصان؟

يسأل إليس، “مع هراء فيروس كورونا هذا، فإن عبء العمل المتعلق بتحسين محركات البحث (SEO) الخاص بي…”

بهامش كبير، تظهر نتائج الاستطلاع أن عبء العمل على مُحسنات محركات البحث قد .

تقول نسبة عادلة من المشاركين أن عبء عملهم ظل على حاله، ويقول عدد أقل من المشاركين أن عبء عملهم قد انخفض.

مع هراء فيروس كورونا هذا، فإن عبء العمل المتعلق بتحسين محركات البحث (SEO) الخاص بي…

– غاري 鯨理／경리 إليس (@methode) 22 مايو 2020

يشرح إليس لماذا فاجأته هذه النتائج:

“لقد فوجئت جدًا بالنتائج. لقد فوجئت لأن عبء العمل على مُحسّنات محرّكات البحث زاد بالفعل بدلاً من أن يتناقص، وهو ما لا أستطيع تفسيره بعد.

لدينا بعض النظريات حول سبب حدوث ذلك، ومن الممكن، على سبيل المثال، أن يكون هناك المزيد من الشركات التي انتقلت إلى الإنترنت ومن ثم تحتاج إلى مساعدة إضافية من مُحسنات محركات البحث.

لمزيد من المعلومات حول سبب ارتفاع أعباء عمل مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) وعدم انخفاضها، راجع هذه المقالة:

هل يقوم مُحسنو محركات البحث (SEO) بالترويج لمزيد من العمل؟

يسأل إليس، “مع حماقة فيروس كورونا هذه، أقوم بالترويج لعمل تحسين محركات البحث…”

نتائج هذا الاستطلاع منقسمة قدر الإمكان، حيث حصل كل إجابة على نفس عدد الأصوات تقريبًا.

مع هراء فيروس كورونا هذا، أقوم بالترويج لعمل تحسين محركات البحث (SEO)…

– غاري 鯨理／경리 إليس (@methode) 22 مايو 2020

يشرح إليس لماذا فاجأته هذه النتائج:

“أظهر استطلاع ثانٍ أن مُحسّنات محرّكات البحث (SEO) لا تقدم عروضًا أكثر للشركات. بقي ذلك على حاله تقريبًا.

وهذه أيضًا حقيقة مثيرة للاهتمام لأنني كنت أتوقع أن على الناس أن يبذلوا المزيد من الجهد للبقاء على قيد الحياة، أو الحصول على المزيد من الأعمال، أو الحصول على دخل أكبر، أو الحفاظ على دخلهم.

لكني سأكون مخطئا لو قلت ذلك. ويظهر الاستطلاع أن الوضع بقي على حاله تقريبًا بالنسبة لهم”.

تشير هذه النتائج إلى أن أعباء عمل كبار المسئولين الاقتصاديين لا تتزايد بالضرورة لأنهم يعرضون المزيد من العمل، حيث أبلغ 33٪ فقط عن القيام بذلك مقارنة بـ 48٪ الذين قالوا إن عبء عملهم قد ارتفع.

من المحتمل أن يستقبل مُحسنات محركات البحث المزيد من العملاء من خلال العملاء المحتملين، أو أن العملاء الحاليين يضاعفون جهودهم في تحسين محركات البحث.

العمل مع المطورين: أسهل أم أصعب؟

الشيء الذي يتحسن بالنسبة لمحركات البحث (SEO) هو تفاعلهم مع المطورين.

يسأل إليس، “مع حماقة فيروس كورونا، العمل مع المطورين في مشاريع تحسين محركات البحث…”

مع هراء فيروس كورونا، العمل مع المطورين في مشاريع تحسين محركات البحث…

– غاري 鯨理／경리 إليس (@methode) 22 مايو 2020

مرة أخرى، لم تسر النتائج كما توقع إلييس:

“الشيء الوحيد الذي كنت أتوقعه أنه أصبح أفضل هو ذلك [SEOs] يمكن أن تعمل بسهولة أكبر مع المطورين. نظرًا لأن لديك إعدادًا عبر الإنترنت ولأن المطورين يشعرون براحة أكبر مع الإعدادات عبر الإنترنت بشكل عام. وهناك دراسات مختلفة تؤكد ذلك.

كنت أتوقع أن العمل مع المطورين أصبح أسهل، ولكن هذا لم يكن الحال في الواقع. قال معظم الناس أنه بقي على حاله، كما هو تقريبًا.

أعتقد أن هذا أمر جيد، لكن الكثير من الناس قالوا إن الأمر أصبح أكثر صعوبة بالفعل. هذا نوع من المفاجأة بالنسبة لي.

عادةً، على الأقل من جانبنا في Google، نعقد الكثير من مؤتمرات الفيديو. نحن نعمل مع مهندسي البرمجيات كثيرًا، ووسيطنا المفضل هو مؤتمرات الفيديو وهي تعمل بشكل جيد حقًا.

لذلك فوجئت نوعًا ما أنه بالنسبة إلى مُحسّنات محرّكات البحث، أصبح العمل مع المطورين أكثر صعوبة.”

كانت نتائج الاستطلاع هذه مجرد موضوع واحد من عدة موضوعات تمت مناقشتها في الحلقة الجديدة من بودكاست Google.

إذا كنت مهتمًا بسماع المزيد، يمكنك الاستماع إلى الحلقة كاملة هنا.