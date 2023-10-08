Rewrite this title: وحدة جرائم الكمبيوتر التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحقق في اختراق قناة NBC Twitter حساب

ستساعدك المقالة التالية: وحدة جرائم الكمبيوتر التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحقق في اختراق قناة NBC Twitter حساب

في وقت مبكر من مساء الجمعة، قبل يومين فقط من الذكرى السنوية العاشرة لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية، ذكرت شبكة إن بي سي الرسمية Twitter تم اختراق الحساب واستخدامه لتغريد معلومات كاذبة تتعلق بالهجمات الإرهابية. ظهرت أولى التغريدات الكاذبة في الساعة 5:48 مساءً (بتوقيت شرق الولايات المتحدة):

“أخبار عاجلة! لقد تمت مهاجمة منطقة جراوند زيرو للتو. تحطمت الرحلة رقم 5736 في الموقع، ويشتبه في أنها تعرضت للاختطاف. المزيد مع تطور القصة.”

وكان مدير وسائل التواصل الاجتماعي في شبكة NBC، رايان أوزبورن، يراقب ما حدث Twitter الحساب ولاحظت التغريدات الكاذبة خلال ثواني. اتصل على الفور Twitter الذي أغلق حساب NBC المخترق بعد ثماني دقائق فقط من نشر أول رسالة كاذبة. وفي غضون ساعتين، تم تأمين حساب NBC واستعادته.

بعد التغريدات الكاذبة، أصدرت شبكة NBC على الفور بيانًا رسميًا:

“إن بي سي نيوز Twitter تم اختراق الحساب في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم ونتيجة لذلك، تم إرسال تقارير كاذبة عن هجوم بطائرة على منطقة جراوند زيرو إلى @إن بي سي نيوز متابعون. نحن نعمل مع Twitter لتصحيح الوضع والاعتذار الصادق عن الذعر الذي قد يكون سببه مثل هذا العمل المتهور وغير المسؤول”.

بدأت وحدة جرائم الكمبيوتر التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا وتعمل مع NBC و Twitter لجمع المعلومات. على الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي ليس على استعداد لمناقشة تفاصيل القضية أو المشتبه بهم المحتملين، إلا أن مجموعة قراصنة تدعى The Script Kiddies زعمت أنهم مسؤولون عن الهجوم من خلال وضع رسالة “NBCNEWS hacked by The Script Kiddies” على قناة NBC الرسمية. Twitter صفحة.

ظهرت The Script Kiddies، وهي مجموعة منشقة أقل شهرة عن مجموعة القرصنة Anonymous الشهيرة، لأول مرة في مجال القرصنة العامة منذ شهرين فقط. في شهر يوليو، قامت شركة The Script Kiddies باختراق شبكة @ فوكس نيوز بوليتيكس Twitter حساب وتغريد كاذبة مفادها أن الرئيس أوباما قد قُتل بالرصاص.

تشير المعلومات المبكرة إلى أن The Script Kiddies تمكن من الوصول إلى حساب NBC الرسمي على تويتر باستخدام “برنامج Keylogger Trojan”. يقوم هذا النوع من البرامج الضارة للكمبيوتر، والتي يتم تثبيتها دون قصد على الكمبيوتر المضيف، بتسجيل الإجراءات المتكررة بواسطة مستخدمي الكمبيوتر ويسمح للمتسللين باكتشاف كلمات المرور المحتملة.

ويعمل مكتب التحقيقات الفيدرالي بجد مع كليهما Twitter و NBC للتحقيق في الأمر والمساعدة في الملاحقة القضائية حسب الضرورة.

[Sources Include: MSNBC, TodayNews, and Twitter]