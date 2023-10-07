Rewrite this title: وداعا وداعا:Twitter تستحوذ على مجمع الأخبار الاجتماعية

ستساعدك المقالة التالية: وداعا وداعا:Twitter تستحوذ على مجمع الأخبار الاجتماعية

أمس، Twitter أعلنوا أنهم استحوذوا على المجمع الاجتماعي الجديد Summify ومقره فانكوفر. Summify، التي تأسست في أواخر عام 2009 باسم ReadFu، تلخص القصص التي يتم مشاركتها على الشبكات الاجتماعية الشهيرة والمواقع الإخبارية الأخرى. يقوم Summify بفرز مئات القصص التي تمت مشاركتها عبر شبكة المستخدم بسرعة، ويحدد أهم القصص، ويقدم ملخصًا مخصصًا للمستخدم عبر البريد الإلكتروني.

على الرغم من أن مؤسسي Summify، ميرسيا باسوي وكريستيان سترات، أسسا الشركة في الأصل في رومانيا، إلا أنهما نقلا Summify إلى فانكوفر قبل عامين. أ Twitter وقال المتحدث باسم فينشربيت أن شروط الاستحواذ ستتطلب انضمام مؤسسي ومهندسي Summify الخمسة Twitter في سان فرانسيسكو:

“لقد ابتكر كريستيان سترات وميرسيا باسوي منتجًا ينظم أفضل وأهم القصص في حياتك. Twitter الجدول الزمني و Facebook ملف الأخبار. سينضم كريستيان وميرسيا وفريقهما المكون من ثلاثة مهندسين إلى فريق النمو لدينا ويستكشفون طرقًا لمساعدة الأشخاص على التواصل والتفاعل مع الأخبار ذات الصلة وفي الوقت المناسب.

نشر الفريق التنفيذي الرسالة التالية على مدونة Summify:

“لقد كانت رؤيتنا طويلة المدى في Summify دائمًا هي ربط الأشخاص بالأخبار الأكثر صلة بهم، وبأكثر الطرق فعالية من حيث الوقت. نظرًا لأن مئات الملايين من الأشخاص حول العالم يقومون بالتسجيل والاستهلاك Twitterلقد أدركنا أنها أفضل منصة لتنفيذ رؤيتنا على نطاق عالمي حقيقي. منذ Twitter لقد شاركت هذه الرؤية معنا، وكان الانضمام إلى الشركة أمرًا منطقيًا تمامًا.

بعد إصدار هذا الإعلان، توقفت Summify على الفور عن قبول المشتركين والتسجيلات الجديدة وأزالت بالفعل الوظائف التالية:

القدرة على جعل الملخصات علنية

صفحات الملف الشخصي والتأثير

خاصية النشر التلقائي

على الرغم من عدم الكشف عن الشروط المالية للصفقة، يبدو أن الدافع وراء الاستحواذ ربما كان في المقام الأول تأمين موهبة Summify.

[Sources Include: Summify & VentureBeat]