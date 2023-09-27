Rewrite this title: ورقة بحثية من جوجل تكشف عن وجود قصور في البحث

ستساعدك المقالة التالية: ورقة بحثية من جوجل تكشف عن وجود قصور في البحث

توضح ورقة بحثية حديثة من Google مدى صعوبة الإجابة على الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات أطول ودقيقة. وبينما تمكن الباحثون من تحسين أحدث هذا النوع من الإجابة على الأسئلة، فقد اعترفوا أيضًا بأن نتائجهم تحتاج إلى تحسينات كبيرة.

لقد قرأت هذه الورقة البحثية الشهر الماضي عندما تم نشرها وأردت مشاركتها لأنها تركز على حل أحد أوجه القصور في البحث التي لم تتم مناقشتها كثيرًا على الإطلاق.

أتمنى أن تجدها رائعة كما فعلت!

ما هي محركات البحث التي تحصل عليها بشكل صحيح

يركز هذا البحث على مجال لا تزال فيه معالجة اللغة الطبيعية تشهد تحسينات.

إن ما تجيده محركات البحث يسمى “الإجابة على الأسئلة ذات المجال المفتوح” أو ببساطة “الإجابة على الأسئلة ذات المجال المفتوح”.

الإجابة على أسئلة المجال المفتوح هي مهمة تستجيب فيها الخوارزمية بإجابة على سؤال باللغة الطبيعية.

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الإجابة على الأسئلة الطويلة (LFQA)

تشير الورقة البحثية إلى أن الإجابة على الأسئلة الطويلة (LFQA) مهمة ولكنها تمثل تحديًا وأن التقدم في القدرة على تحقيق هذا النوع من الإجابة على الأسئلة لا يصل إلى حد الإجابة على الأسئلة ذات المجال المفتوح.

وفقا للورقة البحثية:

“تمثل الإجابة على الأسئلة الطويلة ذات المجال المفتوح (LFQA) تحديًا أساسيًا في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) التي تتضمن استرجاع المستندات ذات الصلة بسؤال معين واستخدامها لإنشاء إجابة مفصلة بطول الفقرة.

على الرغم من التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه مؤخرًا في مجال الإجابة على الأسئلة ذات المجال المفتوح (QA)، حيث تكفي عبارة أو كيان قصير للإجابة على سؤال، فقد تم إنجاز قدر أقل بكثير من العمل في مجال الإجابة على الأسئلة الطويلة.

ومع ذلك، فإن LFQA مهمة مهمة، خاصة لأنها توفر اختبارًا لقياس مدى واقعية نماذج النص التوليدية. ولكن، هل المعايير الحالية ومقاييس التقييم مناسبة حقًا لإحراز تقدم في LFQA؟

الإجابة على أسئلة محرك البحث

تتكون الإجابة على الأسئلة بواسطة محركات البحث عادةً من قيام الباحث بطرح سؤال وإرجاع محرك البحث لنص قصير نسبيًا من المعلومات.

أسئلة مثل “” هي مثال لسؤال نموذجي تجيد محركات البحث الإجابة عليه، خاصة وأن الإجابة موضوعية وليست ذاتية.

تعتبر الإجابة على الأسئلة الطويلة أصعب لأن الأسئلة تتطلب إجابات في شكل فقرات، وليس نصوص قصيرة.

Facebook تعمل أيضًا على الإجابة على الأسئلة الطويلة وتوصلت إلى حلول مثيرة للاهتمام مثل استخدام سؤال وجواب على موقع Reddit يسمى “شرح وكأنني في الخامسة من عمري” (مجموعة بيانات تسمى ELI5). Facebook يعترف أيضًا أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به. (تقديم الإجابة على الأسئلة الطويلة)

أمثلة على الأسئلة الطويلة

بمجرد قراءة هذه الأمثلة للأسئلة الطويلة، سيكون من الواضح كيف تم تدريبنا بواسطة محركات البحث على طرح مجموعة محدودة من الاستعلامات. قد يبدو الأمر صادمًا أيضًا كيف تتم مقارنة أسئلتنا شبه الطفولية بالأسئلة الطويلة.

تقدم ورقة بحث Google هذه الأمثلة للأسئلة الطويلة:

ماذا يحدث في تلك الأبراج الشاهقة المملوكة للبنوك الكبرى؟

ما هي النار بالضبط بالتفصيل؟ كيف يمكن أن يأتي الضوء والحرارة من شيء لا يمكننا لمسه حقًا؟

لماذا لا تزال بريطانيا ودول الإمبراطورية الإنجليزية الأخرى تنحني أمام الملوك؟ ما هو الغرض الحقيقي الذي تخدمه الملكة؟

Facebook يقدم هذه الأمثلة على الأسئلة الطويلة:

لماذا تكون بعض المطاعم أفضل من غيرها إذا كانت تقدم نفس الطعام بشكل أساسي؟

ما هي الاختلافات بين المسطحات المائية مثل البحيرات والأنهار والبحار؟

لماذا نشعر باضطراب الرحلات الجوية الطويلة عند السفر شرقًا؟

هل الباحثون مدربون على طرح أسئلة قصيرة حول الحقائق؟

يواجه Google (وBing) صعوبة في الإجابة على هذه الأنواع الطويلة من الأسئلة. قد يؤثر هذا على قدرتهم على عرض المحتوى الذي يقدم إجابات معقدة للأسئلة المعقدة.

ربما لا يطرح الناس هذه الأسئلة لأنهم تدربوا على عدم القيام بذلك بسبب الإجابات الضعيفة. ولكن إذا تمكنت محركات البحث من الإجابة على هذا النوع من الأسئلة، فسيبدأ الأشخاص في طرحها.

إنه عالم واسع من الأسئلة والأجوبة المفقودة من تجربة البحث لدينا.

إذا قمت باختصار العبارة “” إلى “” فإن Google وBing ما زالا يفشلان في تقديم إجابة مناسبة.

تأتي أهم نتائج بحث Google لهذا السؤال من مدونة (HTTP غير الآمنة) لأحد الهنود الكنديين.

يستشهد Google بهذا القسم من المطعم الهندي في SERP:

“يدفع الناس مقابل التجربة الشاملة وليس الطعام فقط، ولهذا السبب تتقاضى بعض المطاعم رسومًا أعلى بكثير من غيرها. ويتوقع عملاء المطعم أن تعكس الأسعار نوع الطعام ومستوى الخدمة والجو العام للمطعم.

هناك قدر معين من الذاتية التي يمكن أن تتسلل إلى الإجابة على هذا النوع من الأسئلة التي تتطلب إجابة طويلة ومتماسكة.

لا يسعني إلا أن أفكر في أن هناك إجابة أفضل في مكان ما. لكن Google وBing غير قادرين على عرض هذا النوع من المحتوى.

تستخدم Google الإشارات لتحديد المحتوى عالي الجودة

في شرح كيفية عمل البحث الذي نشرته Google في سبتمبر 2020، تعترف Google بأنها لا تستخدم المحتوى نفسه لتحديد ما إذا كان موثوقًا أو جديرًا بالثقة.

توضح Google أنها تستخدم إشارات في منشور مدونة بعنوان “كيف تقدم Google معلومات موثوقة في البحث“.

“…عندما يتعلق الأمر بمعلومات عالية الجودة وجديرة بالثقة… فإننا في كثير من الأحيان لا نستطيع أن نعرف من الكلمات أو الصور وحدها ما إذا كان هناك شيء مبالغ فيه أو غير صحيح أو منخفض الجودة أو غير مفيد بأي شكل من الأشكال.

وبدلا من ذلك، تفهم محركات البحث إلى حد كبير جودة المحتوى من خلال ما يسمى عادة “الإشارات”. يمكنك اعتبارها بمثابة أدلة حول خصائص الصفحة التي تتوافق مع ما قد يفسره البشر على أنه عالي الجودة أو موثوق.

على سبيل المثال، يعد عدد الصفحات عالية الجودة التي ترتبط بصفحة معينة إشارة إلى أن الصفحة قد تكون مصدرًا موثوقًا للمعلومات حول موضوع ما.

ولسوء الحظ، فإن هذا الجزء من خوارزمية Google غير قادر على تقديم إجابة صحيحة لهذا النوع من الأسئلة الطويلة.

وهذه حقيقة مثيرة للاهتمام ومهمة يجب فهمها لأنها تساعد على إدراك حدود البحث في التكنولوجيا اليوم.

ماذا عن تصنيف المرور؟

يدور تصنيف المرور حول ترتيب صفحات الويب الطويلة التي تحتوي على إجابات قصيرة للاستفسارات القصيرة العادية التي تحتاج إلى إجابة موضوعية.

استخدم مارتن سبليت مثال العثور على إجابة ذات صلة حول الطماطم في صفحة ويب تتعلق في الغالب بالبستنة بشكل عام.

لا يمكن لتصنيف المقطع أن يحل الأسئلة الصعبة التي لا يستطيع Google الإجابة عليها حاليًا.

يفشل كل من Google وBing عمومًا في الإجابة على استعلامات نوع LFQA لأن هذا مجال لا تزال محركات البحث بحاجة إلى تحسينه.

عقبات أمام التقدم

تعترف ورقة البحث نفسها بهذا القصور في العنوان:

“”

وتختتم الورقة البحثية بالإشارة إلى أن نهجها في حل هذه المهمة “يحقق أداءً متطورًا” ولكن لا تزال هناك مشكلات يجب حلها والمزيد من الأبحاث التي يتعين القيام بها.

هكذا تختتم الورقة:

“نحن نقدم نظام توليد “معزز للاسترجاع” يحقق أداءً متطورًا في مجموعة بيانات الإجابة على الأسئلة الطويلة ELI5. ومع ذلك، يكشف التحليل المتعمق عن العديد من المشكلات ليس فقط مع نموذجنا، ولكن أيضًا مع مجموعة بيانات ELI5 ومقاييس التقييم. نأمل أن يعمل المجتمع على حل هذه المشكلات حتى نتمكن من تسلق التلال الصحيحة وإحراز تقدم ملموس.

الأسئلة والتكهنات

ليس من الممكن تقديم إجابة محددة ولكن يجب على المرء أن يتساءل عما إذا كانت هناك صفحات ويب تفتقد حركة المرور لأن كلاً من Google وBing غير قادرين على عرض المحتوى الطويل الخاص بهما للإجابة على الأسئلة الطويلة.

أيضًا، يقوم بعض الناشرين بالكتابة فوق مقالاتهم عن طريق الخطأ سعيًا لأن يكونوا موثوقين. هل من الممكن أن يقوم هؤلاء الناشرون بالكتابة الزائدة عن أنفسهم خارج حركة البحث من الاستعلامات التي تتطلب إجابات أقصر نظرًا لأن محركات البحث لا يمكنها تقديم إجابات دقيقة متوفرة في المستندات الأطول؟

لا توجد طريقة لمعرفة هذه الإجابات على وجه اليقين.

اقتباسات

منشور مدونة Google AI

التقدم والتحديات في الإجابة على الأسئلة ذات المجال المفتوح الطويل

نسخة PDF من ورقة البحث

عقبات أمام التقدم في الإجابة على الأسئلة الطويلة

Facebook صفحة ويب حول LFQA

تقديم الإجابة على الأسئلة الطويلة