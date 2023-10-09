Rewrite this title: وزارة العدل الأمريكية تحقق في صفقة Google-ITA

ستساعدك المقالة التالية: وزارة العدل الأمريكية تحقق في صفقة Google-ITA

تلعب صناعة السفر دورًا رئيسيًا في مجال معلومات الويب، ويعمل كل محرك بحث بجد لإنشاء ميزات السفر. ومع ذلك، فإن خطوة جوجل للاستحواذ على أكبر مزود لمعلومات الطيران قوبلت بقلق وتدقيق من الحكومة الأمريكية، التي تحقق وزارة العدل الآن في التأثير المحتمل للصفقة.

إن استحواذ جوجل على شركة ITA، وهي شركة معلومات الطيران التي تعتزم جوجل الاستحواذ عليها مقابل ما يقرب من 700 مليون دولار أمريكي، يعد أمراً كبيراً وبعيد المدى بالقدر الكافي للاستماع إلى شكاوى المنافسين بعناية. ITA هي معلومات الطيران مثل Google لمحركات البحث، ومن شأن الاستحواذ أن يمنح Google وصولاً تفصيليًا إلى معلومات السفر – وبالتالي سيسمح لـ Google بالابتكار حول هذه الميزات. تكمن المشكلة هنا في أن منافسي Google يستخدمون المعلومات الواردة من ITA، ومن شأن التحكم في هذه المعلومات أن يسمح لشركة Google بالمشاركة في ممارسات غير عادلة تؤدي إلى تثبيط المنافسة.

ابتداءً من العام الماضي وحتى أواخر يناير/كانون الثاني، تم تزويد وزارة العدل بالمعلومات التي تحتاجها لتحديد ما إذا كانت القضية مناسبة أم لا. وفقا لآخر التقاريرالقضية الآن في المرحلة التي ستقرر فيها الحكومة ما إذا كانت الدعوى القضائية التي تمنع الصفقة مناسبة أم لا.

لقد كان التنويع منذ فترة طويلة مفتاحًا لنجاح الأعمال في الاقتصاد الحديث، لكن جوجل نقلت هذا المفهوم إلى مستوى جديد تمامًا. وبدلاً من الاستثمار في اثنين من المنافذ الجديدة، أصبحت شركة محرك البحث العملاقة شركة تكنولوجية عملاقة من خلال الاستحواذ على عشرات الشركات كل عام – بدءًا من مجموعات الأسماء الصغيرة مثل Zetawire، وهي مجموعة معالجة الدفع عبر NFC، إلى Android، نظام التشغيل الذي اتخذ الآن مكانة رائدة في مجال معالجة الدفع. مكانة رائدة في السباق العالمي لأنظمة تشغيل الهواتف الذكية. ومع ذلك، فإن هذا التنويع الواسع النطاق يثير أيضًا قلق المنافسين، ومجموعات المراقبة، وحتى شريحة كبيرة من عامة السكان؛ إلى أي مدى يجب أن تكون Google قادرة على توسيع نطاق وصولها؟