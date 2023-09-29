Rewrite this title: وصفات جوجل الموجهة للجوانب العمياء، وصفة متخصصة

ستساعدك المقالة التالية: وصفات جوجل الموجهة للجوانب العمياء، وصفة متخصصة

أصدرت Google ميزة “الوصفات الإرشادية” الجديدة دون إعطاء تحذير مسبق لمجتمع مدونات الوصفات. يسعى صانعو المكونات الإضافية في WordPress وناشري مواقع الوصفات إلى تحديث المكونات الإضافية ومواقع الويب الخاصة بهم من أجل الامتثال لمتطلبات البيانات المنظمة الجديدة.

بالنسبة لمعظم الناشرين، لن يؤثر هذا على مستوى الرؤية على الهاتف المحمول وسطح المكتب. يوفر هذا التغيير فرصة للرؤية والاستماع Google Assistant الأجهزة. تكمن المشكلة في كيفية تأثير ذلك على زوار الأجهزة المحمولة وسطح المكتب.

ما هي الوصفات الموجهة؟

الوصفات الإرشادية هي وسيلة لتوسيع نطاق وصول محتوى الوصفة إلى البحث الصوتي عبرها Google Assistant.

Google Assistant متاح على الأجهزة المحمولة وعلى الشاشات الذكية والساعات الذكية والعديد من الأجهزة الأخرى.

ستسمح ميزة الوصفات الإرشادية الجديدة للمستخدمين بطلب الوصفات وقراءتها لهم مرة أخرى مع الصور ومقاطع الفيديو المصاحبة.

في حين أن هذا مناسب ل Google Assistant المستخدمين، فقد يؤدي ذلك إلى تجربة مستخدم أقل إيجابية لمستخدمي الأجهزة المحمولة وأجهزة سطح المكتب التقليدية.

إعلان الوصفة الإرشادية مفاجأة

لقد فاجأ إعلان Google المفاجئ مجتمع تدوين الوصفات بأكمله.

تؤدي متطلبات الوصفات الإرشادية من Google إلى ظهور تحذير بشأن البيانات المنظمة.

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وصفات إرشادية وتحسين محركات البحث

سألت كيسي ماركي (@ميدياوايز)، سلطة في Recipe Site SEO حول هذه البيانات المنظمة الجديدة.

علق كيسي على حجم العمل الذي سيحققه هذا لناشري الوصفات:

“استيقظ الناشرون هذا الصباح ووجدوا مئات من تحذيرات المخطط الجديد في Search Console، ولم يعد لديهم الآن سوى القليل جدًا من التعليقات حول كيفية معالجتها.

وهذا قد يسبب الكثير من الذعر من جانب الناشرين. خاصة إذا كان على هؤلاء الناشرين أنفسهم الآن الرجوع إلى مئات بطاقات الوصفات ونقل لقطات العملية والصور المصغرة للفيديو من المنشور إلى بطاقة الوصفة.

ولكن مع قيام Google الآن بتقديم سمة بيانات منظمة موصى بها جديدة مع “contentUrl” الآن، بالإضافة إلى “thumbnailUrl” و”embedUrl” لمقاطع الفيديو، يبدو أن هذا هو الاتجاه الذي يدفعون به الناشرين.

لقد قمت بعمل مجموعات تركيز لا تعد ولا تحصى. أخبرني عدد متزايد من المستخدمين أنهم ليسوا من محبي الصور المصغرة ومقاطع الفيديو في بطاقات الوصفات.

أسوأ؟ أخبرني الكثير منهم أنهم لن يطبعوا بطاقة وصفة تحتوي على صور ومقاطع فيديو لأنهم لا يحتاجون إلى مستند متعدد الصفحات. ولكن مع هذا التغيير، يبدو أن جوجل تقول “أنت بحاجة إلى وضع صورة مصغرة فردية أو مقطع فيديو مع كل خطوة في بطاقة الوصفة”.

وإذا كان للناشرين أي فرصة لتحسين الوصفات الإرشادية على Google Nest وGoogle Hub الأجهزة، كلما زاد عدد السمات التي تملأها، كان ذلك أفضل.

خلاصة القول، هذا مجرد عمل إضافي للمكونات الإضافية للوصفات وللناشرين. لكنني لست متأكدًا مما إذا كان هذا سيكون تغييرًا في الوصفة الفعلية التي سيتبناها المستخدمون.

يلخص كيسي المشكلات المتعلقة بميزة Google الجديدة هذه. لن يقوم زوار الموقع بطباعة بطاقة الوصفة إذا كانت تحتوي على مقاطع فيديو أو صور في بطاقة الوصفة الفعلية.

بالإضافة إلى ذلك، لا يحب زوار الموقع الصور المصغرة ومقاطع الفيديو الموجودة في أقسام بطاقة الوصفات.

ينشأ التعارض من أنه من أجل الامتثال لتحسين الوصفات الموجهة الجديد، قد يضطر مدونو الوصفات إلى إضافة علامات بيانات منظمة إلى الصور ومقاطع الفيديو لكل خطوة من بطاقة الوصفة. قد يؤدي هذا الموقف إلى عدم رضا زوار الموقع.

يستجيب ناشر البرنامج المساعد للوصفة

صانع مكون إضافي واحد، WP Recipe Maker (@WPRecipeMaker)، استجابت للإعلان في وقت قياسي ونشرت إصدارًا محدثًا من البرنامج الإضافي الذي سيستوعب البيانات المنظمة الجديدة للوصفات الإرشادية.

يتم تشجيع مستخدمي WP Recipe Maker على تحديث البرنامج الإضافي الخاص بهم للاستفادة من الفرص الجديدة في توسيع نطاق وصفاتهم.

علق WP Recipe Maker:

“لقد أطلقنا على الفور الإصدار 6.0.4 للتخلص من التحذيرات التي يمكننا التعامل معها تلقائيًا.

سيكون هناك تحديث آخر في وقت لاحق من هذا الأسبوع سيسمح للأشخاص أيضًا بتعيين خاصية “الاسم” يدويًا لخطوات التعليمات ولكن من الممكن بالفعل الحصول على “وصفة إرشادية” صالحة تمامًا الآن. بالنسبة لمعظم الأشخاص، سيكون التغيير الأكبر هو إضافة صورة أو مقطع فيديو إلى كل خطوة تعليمات.

ويبقى أن نرى ما ستفعله جوجل بهذه المعلومات الجديدة وما إذا كان ينبغي لمدوني الطعام أن يقلقوا بشأنها بالفعل.

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إقلاع صعب – هبوط أكثر سلاسة؟

سيكون الأمر صعبًا بالنسبة لمدوني الوصفات حيث يتعرفون على ميزة الوصفات الإرشادية الجديدة. تمثل الوصفات الموجهة فرصة لمدوني الوصفات لتوسيع نطاق أعمالهم. قد يؤدي الفشل في نقل التبني إلى قيام المنافسين بالاستمتاع بالمستخدمين الجدد. وهذا ليس شيئا يمكن تجاهله.