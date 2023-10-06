Rewrite this title: وصفات عيد الشكر من المهوسون

ستساعدك المقالة التالية: وصفات عيد الشكر من المهوسون

اليوم الكبير هو بضعة أيام فقط! أدناه لدينا بعض الوصفات من بعض المهووسين والمهووسين في صناعتنا. يعرف هؤلاء الأشخاص بالفعل كيفية الطهي حتى تتمكن من الوثوق بوصفاتهم وتوصياتهم.

Apple فطيرة الكراميل بواسطة سونيا شتاين

المكونات – قشرة الفتات:

1 1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

1 كوب من دقيق اللوز (استخدمت شرائح اللوز وسحقتها بقذائف الهاون والمدقة…)

1/2 كوب سكر

قليل من الملح

1 1/2 قالب زبدة

مكونات – Apple تعبئة فطيرة:

5 تفاحات جراني سميث، مقطعة إلى قطع صغيرة (حوالي 1/2 بوصة سميكة وعرضها)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

ربع كوب من السكر المحبب (أضف القليل إذا كنت تحبه حلوًا!)

1/2 ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة

رشة من جوزة الطيب المطحونة

قليل من الملح

1 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب من قطع الكراميل

للحصول على الاتجاهات والصور خطوة بخطوة، قم بزيارة مدونة Sonja لـ Apple فطيرة الكراميل.

جنوكتشي البطاطا الحلوة مع زبدة المريمية بقلم جينيفر إيفانز كاريو

2 رطل بطاطا حلوة

12 أونصة جبنة ريكوتا طازجة

1 ج جبنة بارميزان أو جبن رومانو مبشورة

2م علبة سكر بني

2 طن + 2 طن ملح

1/2 طن جوزة الطيب مطحونة طازجة

2 3/4 ج دقيق لجميع الأغراض

1 ج زبدة غير مملحة

6 طن ريحان طازج مقطع (أو 2 طن ريحان مجفف)

للحصول على التوجيهات والصور خطوة بخطوة، تفضل بزيارة مدونة جينيفر حياة مرنة.

دليل المسوق المعتمد Agile Inbound لفطيرة البقان

بواسطة سكوت كاولي

مكونات

1 معجنات لفطيرة ذات قشرة واحدة

معجنات لفطيرة ذات قشرة واحدة 3 بيض مخفوق قليلاً

بيض مخفوق قليلاً 3/4 كوب شراب الذرة

كوب شراب الذرة 2/3 كوب سكر

كوب سكر 1/3 كوب زبدة، مذابة

كوب زبدة، مذابة 1 ملعقة شاي من الفانيلا

ملعقة شاي من الفانيلا 1 1/3 كوبان من البقان نصفين

الاتجاهات

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت. قومي بتحضير العجينة وفردها للفطيرة. بطن طبق فطيرة مقاس 9 بوصة بالمعجنات. تقليم؛ تجعيد الحافة حسب الرغبة. للحشوة، يُمزج البيض وشراب الذرة والسكر والزبدة والفانيليا. اخلط جيدا. ضجة في نصفين البقان. ضع طبق الفطيرة المبطن بالمعجنات على رف الفرن. اسكبي الحشوة بعناية في قشرة المعجنات (لا تبالغي في ملئها إذا كانت علبة الفطيرة ضحلة جدًا).

قم بتغطية حافة الفطيرة بورق الألمنيوم. اخبزيها لمدة 25 دقيقة. إزالة احباط. اخبزيها لمدة 20 إلى 25 دقيقة أكثر أو حتى تخرج السكين نظيفة بالقرب من المركز. تبرد على رف السلك. يغطى ويبرد خلال ساعتين. إذا فشلت الفطيرة، ابحث عن الأقرب ماري كالندر.

فطائر اليقطين الووبي بواسطة ستيف بلونكيت

مكونات

2 كوب سكر بني معبأ

1 كوب زيت نباتي

1 1/2 كوب من هريس اليقطين

2 بيضة

3 أكواب دقيق متعدد الأغراض

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

1 1/2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1/2 ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون

1/2 ملعقة كبيرة قرنفل مطحون

1 بياض بيضة

2 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا

2 كوب سكر الحلويات

3/4 كوب سمن

الاتجاهات:

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). دهن صفائح الخبز بخفة. الجمع بين الزيت والسكر البني. يُمزج اليقطين مع البيض ويُخفق جيدًا. أضيفي الدقيق والملح والبيكنج باودر والبيكنج صودا و1 ملعقة صغيرة الفانيليا والقرفة والزنجبيل والقرنفل. اخلط جيدا. قم بإسقاط العجينة عن طريق تكديس ملاعق صغيرة على أوراق الخبز المجهزة. تُخبز في الفرن على حرارة 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية) لمدة 10 إلى 12 دقيقة. دع ملفات تعريف الارتباط تبرد ثم قم بإعداد السندويشات من قطعتين من ملفات تعريف الارتباط المملوءة بحشوة Whoopie Pie. لتحضير حشوة فطيرة الووبي: اخفقي بياض البيض واخلطيه مع الحليب وملعقة صغيرة من الفانيليا وكوب واحد من سكر الحلويات. اخلطي المكونات جيدًا ثم أضيفي السمن والكوب المتبقي من سكر الحلويات. فاز حتى الضوء ورقيق.

سلطة إليسا جابرت

هذه سلطة أقوم بإعدادها مرارًا وتكرارًا والجميع يحبها، ربما لأن طعمها يشبه الحلوى.

مكونات

الخضر (مزيج الربيع / السبانخ بنسبة 50/50 يعمل بشكل جيد)

حبة من التفاح المقطعة أو المقطعة إلى شرائح رفيعة

كرز مجفف

جوز البقان أو الجوز المحمص (المكسرات المسكرة تعمل بشكل رائع أيضًا إذا كان لديك).

المفتاح هو التتبيلة – قد يبدو الأمر جنونيًا ولكن ثق بي: اخفقي معًا ربع كوب (حقيقي!) من شراب القيقب مع ربع كوب من المايونيز حتى يصبح المزيج ناعمًا. ثم اخفقي 3 ملاعق كبيرة من خل الشمبانيا أو الخل البلسمي الأبيض، ثم ½ زيت الزيتون بالإضافة إلى الملح والفلفل حسب الرغبة. هذه مقتبسة من وصفة وجدتها في Bon Appetit منذ سنوات. إذا كنت ترغب في جعلها أكثر مذاقًا، يمكنك إضافة شرائح الكراث و/أو فتات الماعز أو الجبن الأزرق.

بوربون البقان حطم البطاطا الحلوة بواسطة ميشيل ستينسون روس

مكونات

3 حبات بطاطا حلوة متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح

3 ملاعق كبيرة من الزبدة، مقطعة إلى قطع صغيرة

1/2 كوب جوز البقان، مقطع إلى حفنتين

3 ملاعق كبيرة سكر بني

2 أوقية بوربون

1/2 كوب عصير برتقال

1/4 إلى 1/2 ملعقة صغيرة من جوزة الطيب المبشور الطازج

ملح وفلفل

الاتجاهات

جلب وعاء متوسط ​​من الماء ليغلي. تُضاف البطاطا الحلوة وتُطهى لمدة تتراوح من 12 إلى 15 دقيقة حتى تصبح طرية جدًا. استنزاف البطاطا الحلوة في مصفاة. أعد المقلاة إلى حرارة متوسطة. أضف الزبدة إلى المقلاة. عندما تذوب الزبدة، أضيفي المكسرات وحمصيها لمدة دقيقتين. أضف السكر واتركه يغلي. يُضاف البوربون ويُطهى الكحول لمدة دقيقة واحدة. أضف عصير البرتقال والبطاطا الحلوة المطبوخة. تُهرس البطاطس باستخدام الهراسة وتُتبل البطاطا الحلوة بجوزة الطيب والملح والفلفل.

هذه هي صلصة التوت البري التي وجدتها لتحضيرها لأول عيد شكر لنا في فلوريدا. لقد كانت ضربة فورية ويجب أن تحصل عليها منذ ذلك الحين. يتمتع!

صلصة التوت البري

وقت التحضير: 10 دقائق وقت التحضير غير النشط: 1 دقيقة، وقت الطهي: 15 دقيقة

يخدم – ما يقرب من 2 مكاييل

مكونات

1 رطل (4 أكواب) من التوت البري الطازج

1 1/2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 برتقالة كاملة، غير مقشرة، منزوعة البذور، ومقطعة جيداً

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/2 كوب أناناس مطحون، مصفى

1/2 كوب من الجوز المفروم

رش القرفة المطحونة

الاتجاهات

اغسلي التوت البري واتركيه جانباً.

جلب السكر والماء ليغلي. أضف التوت البري والبرتقال والقرنفل. يُطهى على نار خفيفة مع التحريك بشكل متكرر حتى تنفتح حبات التوت. أضيفي الأناناس المطحون، والجوز، والقرفة، واخلطي. بارد ويقدم.

لقد شعرت أخيرًا وكأن الخريف هنا وأصبح الأطفال في حالة مزاجية للخبز. لذلك كان علي أن أشارككم هذا العلاج.

يجب أن أشكر ديف ميلر على هذا التالي. انتبه أيها الرجل في المطبخ، وهو يعرف ما يفعله. هذا هو إلى حد بعيد أفضل خبز اليقطين الذي تناولته على الإطلاق. وفيه رقائق شوكولاتة. لذيذ!!!!!! أخطط لإعداد هذا الإفطار لعيد الشكر.

خبز اليقطين

مكونات

3 أكواب سكر أبيض

1 (15 أونصة) علبة هريس اليقطين

1 كوب زيت نباتي

2/3 كوب ماء

4 بيضات

3 1/2 كوب دقيق متعدد الأغراض

1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة كبيرة جوزة الطيب مطحون

2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

كوب صغير من رقائق الشوكولاتة نصف محلاة

الاتجاهات

1. سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت (175 درجة مئوية). قم بدهن ثلاث علب قهوة بحجم رطل واحد بالزبدة والدقيق، أو ثلاث صواني رغيف مقاس 9 × 5 بوصة.

2. في وعاء كبير، اخلطي السكر واليقطين والزيت والماء والبيض. فوز حتى تصبح ناعمة. يُمزج الدقيق والقرفة وجوزة الطيب وصودا الخبز والملح. Fold في رقائق الشوكولاتة والمكسرات. املأ العلب من 1/2 إلى 3/4 ممتلئة.

3. اخبزيها لمدة ساعة، أو حتى تخرج السكين نظيفة. تبرد على رفوف سلكية قبل إزالتها من العلب أو المقالي