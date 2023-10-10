Rewrite this title: وصفة البحث المحلي: جعل ملفات KML وخرائط المواقع الجغرافية هي قطعة من الكعكة.

ستساعدك المقالة التالية: وصفة البحث المحلي: جعل ملفات KML وخرائط المواقع الجغرافية هي قطعة من الكعكة.

قمت الشهر الماضي بمشاركة إحدى وصفاتي المفضلة لتتبع بيانات البحث المحلي باستخدام Google Analytics لـ WordPress. لقد اكتشفت هذا الشهر أن إحدى أكثر المجالات غير المكتشفة و”غير المكتملة” في التسويق عبر البحث المحلي هي بيانات KML واستخدام ملفات Sitemap الجغرافية. لذلك، قررت أن أقوم بتجميع دليل لمساعدة أي شخص يجد صعوبة في فهم مدى نجاح KML/GeoSitemap + local في تحقيق الربح للجميع….الفوز.

الوقت التقريبي للخبز:

10 دقائق

مكونات

1 تم التحقق منها حساب مشرفي المواقع في جوجل

1 تطبيق تحميل FTP

جهاز كمبيوتر واحد (يفضل نظام Mac. تميل أجهزة الكمبيوتر الشخصية إلى الالتصاق ما لم يتم رشها بـ Pam)

*½ كوب مشروب

*شريحتين من كيكة الآيس كريم ديري كوين.

*مكونات اختيارية لتجربة مثالية.

خلفية

أولاً، من المهم أن نفهم ما تعنيه بعض هذه الكلمات الجديدة….

ملف KML– لغة ترميز Key Hole (kml) هي تنسيق ملف يُستخدم لعرض البيانات الجغرافية في متصفح Earth، مثل خرائط Google وخرائط Bing أيضًا. يمكنك إنشاء ملفات KML لتحديد المواقع وإضافة تراكبات الصور وعرض البيانات الغنية بطرق جديدة. KML هو معيار دولي تحتفظ به مؤسسة الاتحاد الجغرافي المكاني المفتوح (OGC).

خريطة الموقع الجغرافية- تُعد خرائط Google Geo Sitemap امتدادًا لـ بروتوكول خريطة الموقع التي تمكنك من نشر المحتوى الجغرافي المكاني (geo content) على جوجل، لجعله قابلاً للبحث فيه جوجل إيرث و على خرائط جوجل. باستخدام ملفات Sitemap الجغرافية، يمكنك إخبار Googlebot بالمحتوى الجغرافي الخاص بك، بدلاً من انتظار Google لاكتشافه “في البرية”.

الاتجاهات

1. اذهب إلى GeoSitemapGenerator.com, وهي أداة مجانية (ومذهلة) تسمح لك بتوصيل المعلومات المطلوبة ثم تنزيل نسختك الخاصة من خريطة الموقع الجغرافي وملف KML.

إذا كان لديك الكثير من المواقع (أكثر من 10) التي ترسلها لنشاطك التجاري، فاختر خيار تحميل الملف. سيتم إعطاؤك بعد ذلك تعليمات حول كيفية تنسيق ورقة بتنسيق csv لتحميل البيانات بشكل صحيح. لقد استخدمت هذا لتحميل أكثر من 600 موقع وهو يعمل كالسحر.

قم بملء المعلومات التجارية الصحيحة. هذا هو المكان الذي يجب أن تكون فيه دقيقًا. يعد NAP (الاسم والعنوان ورقم الهاتف) أساس البحث المحلي، لذا لا ترتكب أي أخطاء! بمجرد حصولك على المعلومات الصحيحة، انتقل. املأ تفاصيل موقع الويب الخاص بالموقع الذي ستقوم بتحميل ملف KML وخريطة الموقع الجغرافي إليه. تأكد من تحرير اسم الملف .kml.

2. قم بتنزيل ملف KML وخريطة الموقع الجغرافي، ثم قم بتحميلهما إلى موقعك.

لهذا ستستخدم برنامج تحميل FTP الذي تختاره. أينما تضع امتداد الملف لبيانات KML الخاصة بك، فإنه سيحدد المكان الذي تريد تحميل هذه الملفات إليه. بشكل عام، تكون هذه الملفات موجودة على المستوى الرئيسي للموقع، لذا ستقوم بتحميلها إلى المجلد الجذر وستبدو عناوين URL بهذا الشكل…

http://yourwebsite.com/geositemap.xml

http://yourwebsite.com/locatioin.kml

3. قم بالتحقق من الروابط للتأكد من ظهور البيانات بشكل صحيح.

يجب أن تبدو خريطة الموقع الجغرافي الخاصة بك هكذا…

وملف .KML الخاص بك مثل هذا…

4. قم بإرسال GeoSitemap الخاص بك إلى Google Webmaster لمساعدة أقرب GoogleBot في العثور على موقعك. ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حساب Google Webmaster الخاص بك، ثم النقر فوق “تكوين الموقع”. سترى أن “خرائط الموقع” عبارة عن خيار منسدل، بمجرد النقر عليه، ستتمكن من إضافة خريطة الموقع الجغرافي الخاصة بك كما في الصورة أدناه.

ملخص

إذا كنت قد اتبعت التوجيهات المذكورة أعلاه، فأنت الآن جاهز لتحميل بيانات KML وخريطة الموقع الجغرافي إلى موقع الويب الخاص بك. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنك أمضيت وقتًا في القراءة حتى نهاية المنشور، يمكنك الآن اكتشاف المكون السري لسبب أهمية هذه الملفات على المستوى المحلي.

تدور تصنيفات البحث المحلي حول أهمية الموقع. كلما كانت حالتك أفضل في إثبات صحة اسمك وعنوانك ورقم هاتفك وبيانات العمل الأخرى… كلما زادت فرصتك في الحصول على تصنيف جيد. لذلك، عند التعامل مع بيانات KML، فإنك تؤكد أن معلوماتك صحيحة وتبذل جهدًا إضافيًا للقيام بذلك أثناء إخطار محركات البحث.

إذا كنت محظوظًا، فستتم فهرسة بيانات KML الخاصة بك وستظهر في علامة التبويب “محتوى المستخدم” في صفحة أماكن Google مثل هذه الصفحة أدناه لـ بيتزا لومباردي في نيويورك.

عندما يحدث ذلك، أخبرني وسنتمكن من تناول كعكتنا والضحك معًا من برج شاهق على غير أعضاء KML.