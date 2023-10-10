Rewrite this title: وصفة البحث المحلي: كيفية تتبع التحليلات المحلية باستخدام WordPress…وصنع الفطائر

ستساعدك المقالة التالية: وصفة البحث المحلي: كيفية تتبع التحليلات المحلية باستخدام WordPress…وصنع الفطائر

أنا معجب كبير بالطعام. أفكر في ذلك كل يوم، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سأحصل على بعض منها بشكل منتظم. لذا، لكي أمنح حياتي بعض التنوع، أحب إعداد أطباق مختلفة في بعض الأحيان. وللقيام بذلك، أنتقل إلى الوصفات عبر الإنترنت. يمكنك قراءة المراجعات، والبحث عن أي شيء يمكن تخيله، فهي مجانية، ومن السهل اتباع التعليمات.

ولهذا السبب عندما كنت أقرر كيفية تغطية استخدام WordPress لتتبع بيانات تحليلات Google المحلية، اعتقدت أن وصفة البحث المحلي ستكون أفضل طريقة. تستخدم العديد من الشركات الصغيرة WordPress كنظام إدارة محتوى لموقعها على الويب، ويعد فهم حركة المرور التي تأتي من مركز الأعمال المحلي أمرًا مهمًا للغاية. لذا، استرخ واترك فمك يسيل لعابًا واستعد لتتبع المنطقة المحلية….

الوقت التقريبي للخبز

15 دقيقة (إلا إذا كنت أعسر، ثم أضف 3 دقائق)

مكونات

1 جهاز كمبيوتر (يفضل أن يكون جهاز Mac لأن أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا تدوم طويلاً تحت ضغط الطهي العالي)

عنوان URL واحد مثبت عليه WordPress

تم تثبيت وتنشيط مكونين إضافيين (ارتباط الصفحات واستبعاد الصفحات من التنقل)

تم تنشيط وتثبيت حزمة SEO الكل في واحد (اختياري للتتبيل)

½ تمت المطالبة بإدراج الأعمال في Google Local Business Center

1 تم تنفيذ كود تتبع Google Analytics في موقع WordPress الخاص بك.

الاتجاهات

1. قم بإنشاء صفحة جديدة في WordPress بعنوان “الموقع + الكلمة الرئيسية” واستثني الصفحة للتنقل الخاص بك.

ستكون هذه صفحة مقصودة لإعادة التوجيه. أحب استخدام عنوان صفحة غني بالكلمات الرئيسية لأنه لا يضر بأي شيء، وقد يجلب لك بعض النقاط الإضافية. تأكد من إلغاء تحديد المربع “لتضمين هذه الصفحة في قوائم المستخدم” كما هو موضح أدناه. سيظهر هذا المربع على الجانب الأيمن من الصفحة التي تقوم بتحريرها مع تنشيط المكون الإضافي.

بمجرد قيامك بما يلي، انقر على زر “النشر”.

(إذا كنت تستخدم بنية عنوان URL مختلفة، فما عليك سوى استخدام أي عنوان URL لديك للصفحة التي تم إنشاؤها حديثًا.)

2. أنشئ عنوان URL لتتبع Google.

قم بزيارة أداة إنشاء عناوين URL للتحليلات ثم قم بملئ البيانات التالية كما في الصورة أدناه. بمجرد ملء الحقول، انقر فوق زر إنشاء عنوان URL (تأكد من استخدام عنوان URL الخاص بك والموقع).

ما قمت به هو مجرد إنشاء حملة تتبع لقائمة مركز الأعمال المحلي الخاص بك. الآن، عندما يزور الأشخاص عنوان URL هذا، سيتم تتبعهم كنقطة مرور منفصلة مثل “google Organic” أو “google ppc”.

هناك تعديل صغير يجب القيام به للتأكد من عدم حصولك على محتوى مكرر، وهو تغيير علامة “؟” إلى علامة “#” في عنوان URL الذي تم إنشاؤه. من خلال القيام بذلك، فإنك تقوم بإيقاف أي مشكلات مكررة قد تظهر في التحليلات.

3. انسخ رمز URL والصقه في لوحة WordPress الخاصة بك “رابط الصفحات إلى”.

عند تمكين المكون الإضافي “رابط الصفحات إلى”، من المفترض أن ترى لوحة أسفل كل مشاركة وصفحة. ما عليك سوى نسخ عنوان URL للتتبع في المربع ثم النقر فوق زر “إعادة النشر” في WordPress.

الآن، إذا كنت تريد كتابة عنوان URL للصفحة التي أنشأتها مثل http://yourwebsite.com/burley-dentist، فيجب إعادة توجيهك إلى صفحتك الرئيسية.

4. قم بتحرير رمز تتبع Google Analytics الخاص بك عن طريق إضافة السطر التالي.

نظرًا لأننا قمنا بتغيير عنوان URL الذي تم إنشاؤه إلى “#” بدلاً من “؟” يتعين علينا الآن إضافة هذا السطر إلى رمز تتبع Google Analytics pageTracker._setAllowAnchor(true); عند القيام به بشكل صحيح سيبدو كما يلي.

<نوع البرنامج النصي = "نص/جافا سكريبت">

var pageTracker = _gat._getTracker(“UA-XXXXXXXX-X”); pageTracker._initData();

pageTracker._setAllowAnchor(true); pageTracker._trackPageview();

5. قم بتحرير عنوان URL في مركز الأعمال المحلي للإشارة إلى الصفحة التي قمت بإنشائها.

قم بتسجيل الدخول إلى قائمتك الخاصة بشركتك وانقر على تعديل، ثم ابحث عن حقل موقع الويب وأدخل عنوان URL للصفحة التي أنشأتها مثل المثال التالي ثم انقر فوق إرسال.

6. دعها تستقر لبضعة أيام وحفر فيها

أنت الآن جاهز لتتبع البحث المحلي. كما ترون في التقسيم أعلاه، فإن القائمة الثانية هي مثال على الشكل الذي ستبدو عليه بياناتك المحلية. في هذه الحالة، لدينا شريحة رائعة مكونة من 7 قطع من الفطيرة الخضراء التي يمكنك إطعامها لصاحب العمل الذي يكون مذاقها “رائعًا جدًا”.

هناك جميع أنواع الأطباق المجانية التي يمكنك إضافتها ضمن التحليلات لإعداد تقارير مفصلة. إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات، ثم مارتين بيجك كان من أوائل من وضعوا المخططات لتتبع التحليلات المحلية على مدونة مايك بلومنثال. أيضًا، لا تفوت مايك بيلاسكو في seOverflow وهو يتحدث عن “التفاصيل الجوهرية” في سلسلة مكونة من 7 أجزاء حول التحليلات المحلية.

أتمنى أن تستمتع بهذه الطبعة من وصفات البحث المحلية. تابعونا في المرة القادمة لتتعلموا كيفية خبز وتحميل وصفة KML Sanders Secrete في فرن FTP الخاص بكم.