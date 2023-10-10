Rewrite this title: وصول تطبيق Yahoo Search إلى متجر التطبيقات

ستساعدك المقالة التالية: وصول تطبيق Yahoo Search إلى متجر التطبيقات

لماذا استغرقت شركة Yahoo كل هذا الوقت لإصدار تطبيق iPhone أصلي لمحرك البحث الخاص بها هو أمر غامض. ومع ذلك، فهو يوم مهم بالنسبة لجهاز iPhone منذ إصداره تطبيق ياهو للبحث للايفون يكمل أخيرًا الثلاثي لمحركات البحث الرئيسية لجهاز iPhone. لقد كانت Google موجودة منذ فترة طويلة في متجر التطبيقات بينما حصل Microsoft Bing مؤخرًا على تحديث.

وبينما حاول كل من Google وBing تضمين أكبر قدر ممكن من الميزات الرائعة في تطبيقات iPhone الخاصة بهما، قررت Yahoo أن تسلك الطريق الأبسط – واجهة بسيطة ولكنها ممتعة تعمل على تحميل نتائج البحث بأسرع ما يمكن.

يتذكر تطبيق Yahoo Search لجهاز iPhone أيضًا الروابط التي قمت بزيارتها ويعرض وصفًا موجزًا ​​للمواقع التي تقوم بتحميلها. يعرض التطبيق أيضًا الأخبار العاجلة في الوقت الفعلي أعلى شاشة جهاز iPhone الخاص بك.

الشيء الوحيد الذي ربما يمكن أن يطفئك هو حقيقة أن التطبيق مدعوم بالإعلانات. ونظرًا للشاشة الصغيرة لجهاز iPhone، يمكن أن تصبح هذه الإعلانات مزعجة جدًا. تعد ميزة البحث الصوتي الضعيفة في التطبيق صالحة للعيش بالإضافة إلى عدم إمكانية الوصول المباشر إلى الخرائط وبعض الميزات الأخرى.

ومع ذلك، يعد تطبيق Yahoo Search iPhone تطبيقًا جيدًا ومليئًا ببعض الميزات الرائعة مثل ما يلي:

الخرائط المحلية: احصل على خرائط مرتبطة بموقعك؛ إجراء مكالمة هاتفية أو الحصول على الاتجاهات بنقرة واحدة

مساعدة البحث: تقدم اقتراحات محلية فورية أثناء الكتابة

أفضل ما في Yahoo!: احصل على النتائج من Yahoo! الرياضة والأخبار والمالية والأفلام والمزيد — مصممة خصيصًا لجهاز iPhone.

البحث الصوتي: لا تكتب، بل تحدث فقط، مما يجعل البحث أسهل وأسرع

صور الشركات المحلية: شاهد الصور والتقييمات وأرقام الهواتف والمزيد من Yahoo! محلي، الصرخة!، وCitysearch

معلومات مخصصة: نتائج مخصصة تتحسن كلما بحثت أكثر

استعلامات سريعة: احصل على ملخصات الموقع في لمحة سريعة باستخدام التحميل السريع

“سجلي”: يوفر وصولاً سريعًا إلى عمليات البحث الأخيرة ونتائج الأعمال المحلية

هز للمسح: ابدأ استعلامًا جديدًا بهز جهاز iPhone الخاص بك

هنا رابط اي تيونز لتطبيق بحث ياهو.