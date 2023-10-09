Rewrite this title: وفد كوريا الشمالية يأتي إلى جوجل

ستساعدك المقالة التالية: وفد كوريا الشمالية يأتي إلى جوجل

Google هي شركة تتمحور حول التواصل الحر والمفتوح، حتى أن بيان مهمتها يقرأ “إنشاء”. [the world’s information] يمكن الوصول إليها ومفيدة عالميًا.” بل على العكس تماماً، يُنظر إلى الحكومة الاستبدادية في كوريا الشمالية على أنها الدولة الأكثر انغلاقاً في العالم. ومن المثير للدهشة إلى حد ما أن يأتي ممثلون من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة في أوائل إبريل/نيسان للقيام بجولة في شركة جوجل وغيرها من الشركات الكبرى.

وكان الوفد الكوري الشمالي يتألف من اثني عشر ممثلاً، على الرغم من أنه استبعد أي مسؤولين رفيعي المستوى (العديد منهم محظورون فعلياً، من قبل حكومة الولايات المتحدة، من دخول الولايات المتحدة). جولتهم فيجوجلبليكس واستمرت العملية حوالي 100 دقيقة، ثم انتقلت المجموعة بسرعة إلى مواقع رئيسية أخرى في المنطقة، بما في ذلك جامعة ستانفورد. وكانت الرحلة إلى منطقة سان خوسيه تتويجا لجولة في الولايات المتحدة شملت أيضا نيويورك وسان دييغو ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو.

وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أنه “يبدو أن المسؤولين الأميركيين ربما رتبوا الزيارة إلى جوجل من أجل أن يظهروا للكوريين الشماليين مستوى التكنولوجيا والنفوذ الأميركيين”. ومع ذلك، لا يزال من غير المؤكد من الذي بدأ الدعوة لممثلي كوريا الشمالية. يبدو أن موضوع الجولة الوطنية يركز على التكنولوجيا والشركات واسعة النطاق، مع وجود مواقع أخرى في الجولة بما في ذلك بلومينغديلز وكوالكوم وبلومبرج نيوز.

والولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي تشهد زيادة في عدد ممثلي كوريا الشمالية. قام رئيس مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية تشوي تاي بوك بزيارة المملكة المتحدة مؤخراً والتقى بعضو في البرلمان البريطاني. وفي حين أن هذه الزيارات لا تشير إلى أن البلاد سوف تنفتح على العالم الخارجي في أي وقت قريب، إلا أن البوابات الحديدية للبلاد قد تكون مفتوحة بينما يشهد أعضاء النظام نماذج ثقافية واجتماعية واقتصادية مختلفة.

[via the Chosun Ilbo]