Rewrite this title: وقت العطاء في جوجل

ستساعدك المقالة التالية: وقت العطاء في جوجل

هذا الوقت من العام هو وقت العطاء – سواء بفضل موسم العطلات أو نهاية المزايا الضريبية المستحقة من التبرعات. ليس من المستغرب إذن أن تشعر شركة جوجل بروح العمل الخيري بشكل خاص مع وصولنا إلى نهاية عام 2010.

بحسب رسالة أرسلت إلى مستخدمي جوجل (ومرفقة بفيديو رسمي)، فإن عملاق محرك البحث يتبرع بعشرين مليون دولار للجمعيات الخيرية. المجموعات التي اختاروها هذا العام هي APC.org، وASHOKA، ومؤسسة Bharti، وConnecting Up، وGlobal Strategies for HIV Prevention، وLASA، وNatureBridge، وNPTech، وNTEN، واليونيسف. يعرض الفيديو نفسه المساهمات الدقيقة التي يتوقعون أن يتم فتحها من خلال هذه التبرعات، بما في ذلك أرقام مثل الأدوات عبر الإنترنت لـ 1.5 مليون منظمة إغاثة و50 مليون لقاح إضافي ضد شلل الأطفال.

وتظهر روح العطاء التي تتمتع بها Google أيضًا في الإعلان الأخير لمجتمع المصادر المفتوحة. أعلنت جوجل على مدونة الكود الرسمية أنهم كانوا يقدمون الكود لمشروعين خاصين بـ Java Eclipse إلى مؤسسة Eclipse Foundation. يمثل التبرع بالكود المصدري ومحتوى IP لهذه المشاريع تسليم أكثر من خمسة ملايين دولار من الملكية الفكرية إلى مجتمع المصادر المفتوحة.

مشروعا Java Eclipse، WindowsBuilder وCode Pro Profiler، كلاهما مهمان. يُعرف Code Pro Profiler بأنه أداة ذات قيمة عالية، وهي مصممة لمساعدة المطورين على اكتشاف مشكلات الأداء في المراحل الأولى من التطوير. ومع ذلك، WindowsBuilder له أهمية أكبر. يتيح هذا البرنامج، وهو منشئ واجهة المستخدم الرسومية (GUI) لبرامج Java، للمطورين إنشاء واجهات مستخدم سهلة الاستخدام بسرعة أكبر من أي وقت مضى، ويعمل جنبًا إلى جنب مع أدوات Java الشائعة الأخرى.

في عام 2009، تم منح WindowsBuilder جائزة لكونه “أفضل أداة Eclipse تجارية”، وقد صرح مايك ميلينكوفيتش، المدير التنفيذي لمؤسسة Eclipse Foundation، أن “هذا المنتج يملأ دائمًا فجوة تشتد الحاجة إليها في عروض Eclipse.”